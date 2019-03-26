Предложение, от которого нельзя отказаться

Участки под строительство в Приморье станут привлекательнее для инвесторов

В Приморье формируется принципиально новая система выделения земли под строительство. Она будет понятна и прозрачна для застройщиков, которые смогут быстро получать готовые земельные участки для комплексного освоения территории. Эксперты убеждены, что недавно принятый краевой закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» позволит уйти от «точечной» застройки, снизить себестоимость строительства и цены на жилье, а также решить проблему домов-долгостроев.

Своевременное решение

С первых дней работы в Приморье глава региона Олег КОЖЕМЯКО занялся застарелой проблемой обманутых дольщиков. По итогам серии встреч, в конце 2018 года собственники квартир в нескольких «безнадежных» долгостроях получили компенсационные выплаты, а некоторые объекты начали достраиваться за счет краевых средств. В начале 2019 года от решения наиболее острых насущных проблем в сфере жилищного строительства власти Приморья решили перейти к системному развитию отрасли и упрощению административных процедур. Одним из наиболее обсуждаемых событий стал закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае», который был принят Законодательным Собранием Приморья в конце февраля.





- Закон имеет социальную направленность. Он решает ряд проблем, связанных с формированием земельных участков, обеспечением их инфраструктурой, прозрачной конкурентной процедурой аукциона, понятной для всех участников рынка. Важно, что речь идет о выделении земельных участков не только под строительство жилых домов, но и под создание объектов социальной инфраструктуры. Закон очень полезен и необходим Приморью. Недопустима ситуация, когда люди годами ждут достройки своих домов, - уверен руководитель Консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при Приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий БОЯРКО.

Предполагается, что благодаря прописанному в новом краевом законе механизму решения проблемы «обманутых дольщиков» в 2019-2020 годах в свои долгожданные квартиры въедут более 1,2 тысяч граждан. В общих чертах механизм будет выглядеть следующим образом: из Фонда поддержки обманутых дольщиков, подконтрольного администрации Приморья, будет финансироваться достройка проблемных домов – с привлечением краевых, а также средств инвесторов. Для этого между фондом, застройщиком и новым подрядчиком будет заключаться трехсторонний договор. Новых надежных подрядчиков будут выбирать через открытый конкурс, а чтобы гарантированно избежать повторения проблем, оплата будет производиться по факту выполнения работ.

«Единое окно» для застройщика

В перспективе закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» поможет повысить доступность жилья для приморцев, решив тем самым главную задачу государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Для этого закон расширяет полномочия Корпорации развития Приморского края (КРПК). Ведомство будет подбирать земельные участки, находящиеся в краевой собственности, обеспечивать их необходимой инфраструктурой, решать правовые вопросы, связанные с изменением вида разрешенного использования, снимать различные ограничения. Инвестор, приобретающий такую землю (участки будут реализовываться на открытом аукционе – прим. автора) сможет в кратчайшие сроки приступить к реализации своего проекта.

Повышение доступности земли для застройщиков должно поспособствовать росту объемов жилищного строительства, а за счет конкуренции может быть снижена и стоимость жилья. Известно, что столица ДФО по данному показателю занимает одну из лидирующих позиций в стране. Важно, что выделяемые земельные участки рассчитаны не на «точечную» застройку, порождающую конфликты с жильцами соседних домов, а на комплексное развитие территории – строительство микрорайонов с необходимой социальной инфраструктурой.





- Закон позволит повысить инвестиционную привлекательность строительства в Приморском крае, - уверен председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО. – Созданный единый институт по развитию строительства будет финансироваться за счет краевого бюджета и средств Корпорации, но средства будут возвращаться за счет реализации застройщикам земельных участков с готовой инфраструктурой. За этим законом – большое будущее.

Досье "Золотого Рога": Согласно принятому закону, учрежденное Приморским краем АО «Корпорация развития Приморского края» получит право направлять в межведомственный коллегиальный орган предложения о целесообразности использования земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и объектов недвижимого и (или) движимого имущества, находящихся в собственности Приморского края.

Кроме того, КРПК будет обеспечивать подготовку проектов договоров купли-продажи или аренды земельных участков, договоров о комплексном освоении территории и иных документов, связанных с использованием данных земельных участков. Корпорация сможет приобретать в собственность земельные участки для строительства объектов инфраструктуры и финансировать строительство таких объектов. Еще одна важная функция КРПК – подготовка предложений о внесении изменений в градостроительные документы муниципальных образований Приморья.

- Губернатор Олег Кожемяко, по сути, создает новую систему управления строительством в Приморском крае. Тот хаос, который существовал в отрасли в последнее время, пора прекращать, - убежден почетный архитектор РФ, соавтор нескольких Генпланов Владивостока, профессор Валентин АНИКЕЕВ. – Закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» задает верное направление, хотя некоторые его детали еще требуют уточнения – например, порядок взаимодействия КРПК с органами государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, что все рекомендации относительно использования земельных участков со стороны Корпорации развития Приморского края обязательно пройдут обсуждение на межведомственной комиссии. То есть все решения о судьбе того или иного участка будут приниматься коллегиально. Положение, регулирующее работу межведомственной комиссии, сейчас проходит согласование в администрации Приморского края.

Новую систему земельных отношений предполагается опробовать на участках в районе бухты Патрокл во Владивостоке, передаваемых в собственность Приморского края федеральной компанией «ДОМ.РФ». Напомним, что поручение о передаче 30 земельных участков было дано председателем правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в ноябре 2018 года.

От бизнеса ждут советов

Для дальнейшего совершенствования административных процедур, связанных с выделением земельных участков под инвестиционные проекты, администрацией Приморья проводится серия встреч с бизнес-сообществом. Кроме того, в ближайшее время при департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края будет сформирован общественный совет. Его задача – сделать работу ведомства максимально прозрачной и понятной для всех жителей края. Члены совета смогут выступать с инициативами и предложениями, внедрение которых позволит не только инвесторам, но и в целом всем приморцам быстрее и проще решать земельные вопросы. Предполагается, что в состав совета войдут около 15 человек, а заседать он будет не реже раза в квартал.

- Члены совета будут посвящены во все вопросы, касающиеся реализации земельной политики, наделены правом запрашивать информацию о работе совета и будут приглашаться к работе на мероприятиях и совещаниях. И, конечно, мы надеемся на постоянной основе получать обратную связь и профессионально проработанные предложения, которые позволят совершенствовать законодательство, упрощать административные процедуры, максимально учитывать мнение общественности по вопросам использования краевого имущества, – комментирует врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

Артем СТРОГИН.

МНЕНИЕ

Ольга СУН-ЖАЮ, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края»:







- Закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае» поможет сформировать у инвестора комплексную картину территориального развития региона, избавиться от точечной застройки и проблем, связанных с подготовкой земельного участка к строительству. Результатом совместной работы станет увеличение объемов и темпов жилищного строительства в Приморском крае, снижение себестоимости квадратного метра, создание новых рабочих мест и пополнение бюджета за счет продажи готовых участков.

Есть инвестор, и есть департамент, который имеет право формировать земельные участки и выставлять их на аукцион. Корпорация между ними – мы не придумываем нового, а встраиваемся в существующую систему. Благодаря нашей работе, застройщик сможет приобрести более инвестиционно-привлекательный и юридически «чистый» земельный участок и не будет тратить время и деньги на решение вопросов, связанных с техническим присоединением, изменением вида разрешенного использования и так далее. К формируемым земельным участкам также сначала будет подводиться необходимая инфраструктура.

Формируя рынок земли в Приморье, Корпорация не будет единолично принимать решения о целесообразности использования того или иного участка, внесении изменений в его «паспорт» и наделении его статусом особого целевого использования. Окончательное решение будет принимать коллегиальный орган – межведомственная комиссия, созданная на базе администрации Приморского края.

Константин БОГДАНЕНКО, врио вице-губернатора Приморского края:





- Крупные игроки строительного рынка зачастую не рискуют заходить в Приморье. Для жилищного строительства, особенно если говорить про комплексную застройку, практически нет готовых земельных участков. И даже получив землю в собственность, инвесторы периодически начинают «буксовать», когда сталкиваются с необходимостью подвести инженерные сети или изменить вид разрешенного использования. Благодаря закону «О содействии развитию строительства в Приморском крае», мы создаем привлекательные условия для строительных компаний. Победив в аукционе, они получат участок, полностью подготовленный для комплексной застройки. Мы заинтересованы в том, чтобы там строились не только жилые дома, но и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – детские сады, школы, поликлиники, парковки, зоны для отдыха и занятий спортом. Подавляющее большинство крупных городов России уже работает с застройщиками именно по такому принципу.

Добавлю, что новый краевой закон позволит развивать не только жилищное строительство, но и другие инвестиционные и социально-значимые проекты. Одним из первых примеров станет реконструкция Нагорного парка во Владивостоке, который затем будет передан в собственность городу.

На фото: Даже во Владивостоке есть много мест, где спокойно можно строить, но получить эти участки инвестору крайне сложно.

Фото Евгении ПРИЙМАК.