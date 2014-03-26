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Премьера Медведева просят узаконить опасные автомобили в Приморье
Парламент Приморья просит премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА изменить порядок аннулирования регистрации популярных у дальневосточников «конструкторов» и «распилов». Депутаты считают, что аннулирование должно происходить только по решению суда, который сможет индивидуально подойти к каждому случаю. В противном случае лишиться своих транспортных средств могут порядка 100 тысяч дальневосточников.
С конца 2013 года в Приморье и других регионах ДФО пошла волна аннулирования регистрации транспортных средств, попадающих под определение «конструкторов», «каркасов» и «распилов».
- Это делается на основании внутреннего распоряжения МВД, а не по решению суда. Зачастую добросовестные приобретатели узнают об аннулировании постфактум, когда их останавливает инспектор ГИБДД, - говорит депутат ЗСПК Дмитрий НОВИКОВ.
По словам парламентария, с 2008 года на территорию ДФО было ввезено порядка 100 тыс. транспортных средств, подпадающих под определение «распилов», «конструкторов» и «каркасов». На данный момент около тысячи из них аннулированы, и работа в этом направлении продолжается.
В единогласно принятом обращении депутаты ЗСПК просят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева изменить порядок аннулирования регистрации ТС, чтобы оно происходило только по решению суда.
- Суд будет достаточно индивидуально подходить к каждому процессу. Если это «конструктор», то это одна ситуация, если это «распил», то вполне возможно, что эксплуатацию такого ТС нужно запрещать, - сказал Дмитрий Новиков.
Добавим, что ситуация с аннулированием «распилов» рассматривалась созданной Заксобранием рабочей группой еще в конце минувшего года. Представители ГИБДД, участвовавшие в обсуждении, высказали намерение продолжить работу по аннулированию таких транспортных средств.
В связи с этим 26 марта депутаты приняли еще одно обращение – в адрес начальника УМВД по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА. ЗС ПК просит его провести проверку действий сотрудников краевого ГИБДД, которые ставили на учет «неправильные» автомобили. По мнению Дмитрия Новикова, те, из-за кого автолюбители сегодня несут убытки, должны быть привлечены к ответственности.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Александр23:03, 26.03.2014#
то есть покупая машину всегда можно увидеть распил это или конструктор? а случаев манипуляций с документами не бывает, при которых машина становится нормальной? на эту тему уже много говорили. Если госорганы регистрировали, то машина приобретает статус нормальной-легальной. Если хотят поменять, то почему бы не начать с себя? то есть с госорганов, начиная с таможни? с тех должностных лиц, которые подписывали-выдавали соответствующие документы?
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Псевдоним18:45, 26.03.2014#
Ну ни фига себе добросовестные!!! Пошлину заплатите полную за автомобиль вот тогда будете добросовестными. А так ездят на автомобилях, растаможенных по серой схеме, фактически ввезённых в страну контрабандой, заплатили за машины копейки и считают себя добросовестными!!
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Псевдоним, думай что говоришь! а если кому-то впарили распил под видом нормальной машины?