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Премьера Медведева просят узаконить опасные автомобили в Приморье

26 Марта 2014, 18:22 | Дальний Восток

Парламент Приморья просит премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА изменить порядок аннулирования регистрации популярных у дальневосточников «конструкторов» и «распилов». Депутаты считают, что аннулирование должно происходить только по решению суда, который сможет индивидуально подойти к каждому случаю. В противном случае лишиться своих транспортных средств могут порядка 100 тысяч дальневосточников.

С конца 2013 года в Приморье и других регионах ДФО пошла волна аннулирования регистрации транспортных средств, попадающих под определение «конструкторов», «каркасов» и «распилов».

- Это делается на основании внутреннего распоряжения МВД, а не по решению суда. Зачастую добросовестные приобретатели узнают об аннулировании постфактум, когда их останавливает инспектор ГИБДД, - говорит депутат ЗСПК Дмитрий НОВИКОВ.

По словам парламентария, с 2008 года на территорию ДФО было ввезено порядка 100 тыс. транспортных средств, подпадающих под определение «распилов», «конструкторов» и «каркасов». На данный момент около тысячи из них аннулированы, и работа в этом направлении продолжается.

В единогласно принятом обращении депутаты ЗСПК просят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева изменить порядок аннулирования регистрации ТС, чтобы оно происходило только по решению суда.

- Суд будет достаточно индивидуально подходить к каждому процессу. Если это «конструктор», то это одна ситуация, если это «распил», то вполне возможно, что эксплуатацию такого ТС нужно запрещать, - сказал Дмитрий Новиков.

Добавим, что ситуация с аннулированием «распилов» рассматривалась созданной Заксобранием рабочей группой еще в конце минувшего года. Представители ГИБДД, участвовавшие в обсуждении, высказали намерение продолжить работу по аннулированию таких транспортных средств.

В связи с этим 26 марта депутаты приняли еще одно обращение – в адрес начальника УМВД по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА. ЗС ПК просит его провести проверку действий сотрудников краевого ГИБДД, которые ставили на учет «неправильные» автомобили. По мнению Дмитрия Новикова, те, из-за кого автолюбители сегодня несут убытки, должны быть привлечены к ответственности.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: автомобиль  распилы  автомобили 



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Комментарии

  • Александр19:01, 26.03.2014#

    Псевдоним, думай что говоришь! а если кому-то впарили распил под видом нормальной машины?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:23, 26.03.2014#

    Распил тоже оформлялся как конструктор с заменой агрегатов, это отражалось в регистрационных документах поэтому распил под видом нормальной машины впарить было нельзя!!

  • Техноимпорт19:57, 26.03.2014#

    То есть, впаривать распилы нельзя, однако оформлять их можно, так что ли получается?

  • Александр23:03, 26.03.2014#

    то есть покупая машину всегда можно увидеть распил это или конструктор? а случаев манипуляций с документами не бывает, при которых машина становится нормальной? на эту тему уже много говорили. Если госорганы регистрировали, то машина приобретает статус нормальной-легальной. Если хотят поменять, то почему бы не начать с себя? то есть с госорганов, начиная с таможни? с тех должностных лиц, которые подписывали-выдавали соответствующие документы?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:23, 26.03.2014#

    Распил тоже оформлялся как конструктор с заменой агрегатов, это отражалось в регистрационных документах поэтому распил под видом нормальной машины впарить было нельзя!!

  • Техноимпорт19:54, 26.03.2014#

    Друг, это ты про Соллерс сейчас сказал? Тот тоже фактически контрабандой ввозит конструкторы, не платя пошлин, и претензий к нему нет только потому что владелец этой шараги - чей-то родственник в правительстве РФ.

  • Псевдоним18:45, 26.03.2014#

    Ну ни фига себе добросовестные!!! Пошлину заплатите полную за автомобиль вот тогда будете добросовестными. А так ездят на автомобилях, растаможенных по серой схеме, фактически ввезённых в страну контрабандой, заплатили за машины копейки и считают себя добросовестными!!

  • Псевдоним23:01, 26.03.2014#

    ВАЗ-2123 - распил! По ТВ показывали сюжет, как 2121 пилят пополам, затем вваривают середину и всё, готова пятидверка! И ничего, что конструктивные расчёты нарушены, бегают эти "ТАЗ"ы, ставят на учёт и никаких проблем!

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