Премьера Медведева просят узаконить опасные автомобили в Приморье

Парламент Приморья просит премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА изменить порядок аннулирования регистрации популярных у дальневосточников «конструкторов» и «распилов». Депутаты считают, что аннулирование должно происходить только по решению суда, который сможет индивидуально подойти к каждому случаю. В противном случае лишиться своих транспортных средств могут порядка 100 тысяч дальневосточников.

С конца 2013 года в Приморье и других регионах ДФО пошла волна аннулирования регистрации транспортных средств, попадающих под определение «конструкторов», «каркасов» и «распилов».

- Это делается на основании внутреннего распоряжения МВД, а не по решению суда. Зачастую добросовестные приобретатели узнают об аннулировании постфактум, когда их останавливает инспектор ГИБДД, - говорит депутат ЗСПК Дмитрий НОВИКОВ.

По словам парламентария, с 2008 года на территорию ДФО было ввезено порядка 100 тыс. транспортных средств, подпадающих под определение «распилов», «конструкторов» и «каркасов». На данный момент около тысячи из них аннулированы, и работа в этом направлении продолжается.

В единогласно принятом обращении депутаты ЗСПК просят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева изменить порядок аннулирования регистрации ТС, чтобы оно происходило только по решению суда.

- Суд будет достаточно индивидуально подходить к каждому процессу. Если это «конструктор», то это одна ситуация, если это «распил», то вполне возможно, что эксплуатацию такого ТС нужно запрещать, - сказал Дмитрий Новиков.

Добавим, что ситуация с аннулированием «распилов» рассматривалась созданной Заксобранием рабочей группой еще в конце минувшего года. Представители ГИБДД, участвовавшие в обсуждении, высказали намерение продолжить работу по аннулированию таких транспортных средств.

В связи с этим 26 марта депутаты приняли еще одно обращение – в адрес начальника УМВД по Приморскому краю Николая АФАНАСЬЕВА. ЗС ПК просит его провести проверку действий сотрудников краевого ГИБДД, которые ставили на учет «неправильные» автомобили. По мнению Дмитрия Новикова, те, из-за кого автолюбители сегодня несут убытки, должны быть привлечены к ответственности.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.