На АЗС "Альянса" производится ежемесячный плановый контрольный анализ качества нефтепродуктов

Масштабные вложения государства в подготовку Владивостока к саммиту 2012 года, как известно, обошли стороной другие города Приморья. В то время как краевому центру достались мосты, дороги, федеральный университет на Русском острове, глубинка по-прежнему опирается на собственные силы и живет «от зарплаты до зарплаты». Хотя и здесь иногда наблюдается прогресс, правда, его движущей силой чаще всего является не государство, а крупные частные компании, от которых зачастую зависит многое в тех местах, где никто не проводит саммитов.

Одной из таких компаний можно по праву назвать НК «Альянс», которая располагает наиболее обширной сетью автозаправочных станций во всех районах Приморского края, а также в Хабаровском крае и Амурской области. Именно АЗС несут в глубинку «свет цивилизации», причем зачастую в самом буквальном смысле, так как многие удаленные поселки обеспечиваются электроэнергией от генераторов, работающих на дизельном топливе, как, например, в Тернейском районе. От бесперебойной поставки топлива здесь зависит вся жизнь региона.

Нужно отметить, что современные АЗС компании «Альянс» не только снабжают бензином и дизтопливом население и бизнес отдаленных районов. Здесь, как и в других местах, «Альянс» развивает инфраструктуру сервиса для потребителей и обновляет собственные производственные мощности, делая работу своих сотрудников столь же комфортной, как и услуги для клиентов. На всех АЗС «Альянса» установлены новые топливораздаточные колонки, полностью компьютеризирована система учета и контроля. Для удобства клиентов развивается система безналичных электронных платежей.

Качество - забота общая

Социальная ответственность компании «Альянс» заключается не только в широкой географии присутствия. Строгая кадровая политика, тесно связанная с системой контроля качества топлива, обеспечила компании лидирующие позиции на топливном рынке Приморья.

В многоступенчатой системе контроля качества цепочка выстроена от заводской лаборатории до «пистолета» топливораздаточной колонки. За исходное качество отвечают реконструированная установка каталитического риформинга на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе и блок изомеризации. Готовый продукт сначала проверяется на заводе, а потом доставляется к месту реализации собственными бензовозами компании.

На АЗС производится ежемесячный плановый контрольный анализ качества нефтепродуктов и, конечно, приемо-сдаточный анализ топлива во время приема каждой партии. Регулярно осуществляются работы по очистке резервуаров. Ежедневно контролируется техническое состояние топливораздаточных колонок, резервуара, трубопровода. Помимо этих проверок, по желанию клиента, оператор АЗС может провести внеплановый анализ продукта из топливораздаточной колонки.

Независимую экспертизу качества нефтепродуктов на АЗС «Альянса» осуществляет Мобильная служба контроля качества (МСКК) - лаборатория на колесах, которая посещает заправки внезапно для работников АЗС. Машина МСКК оснащена оборудованием, которое позволяет лаборанту в течение нескольких минут провести экспресс-анализ продукта. При этом каждый посетитель АЗС может наблюдать за проверкой вживую и убедиться в качестве топлива, залитого непосредственно в бак автомобиля.

Зеленое золото GreenEco

Другим аспектом эффективного управления можно назвать заботу «Альянса» об экологии. В развитых странах этот параметр уже давно является индикатором социальной ответственности бизнеса, а сегодня мы можем говорить и об использовании европейского опыта в нашей стране.

Переход на выпуск экологического топлива стандарта Евро-5 в Альянсе состоялся на год раньше срока, установленного правительством РФ. Теперь все бензины, выпускаемые ХНПЗ, соответствуют этому классу. Топливо Евро-5 обеспечивает беспроблемную эксплуатацию на нем поступающих на дальневосточный рынок современных японских иномарок.

Еще одним подтверждением высокого качества топлива, выпускаемого Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом под маркой Green Eco, стала победа на состоявшемся в конце прошлого года отборочном этапе Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока - Гемма 2013». Две марки автобензинов НК «Альянс» завоевали Золотую медаль. Отмеченные жюри конкурса виды топлива известны потребителям под маркой GreenEco Регулар 95 и GreenEco Премиум 98.

Комфорт для клиента - комфорт для бизнеса

При этом «Альянс» не намерен почивать на лаврах. Модернизация компании заключается не только в обновлении производственных мощностей, но и в развитии и совершенствовании инфраструктуры. Многие АЗС «Альянса» давно перестали быть простыми бензоколонками. Так, еще в 2005 году на двух автозаправочных станциях были открыты первые магазины. А сейчас мини-маркеты есть практически на всех АЗС Приморья. Там можно купить не только товары первой необходимости, которые могут понадобиться в дороге, но и найти достаточный ассортимент для бизнес-ланча или пикника на природе.

Уже больше года на ряде АЗС НК «Альянс» работают кофейные машины, которые делают натуральный кофе из зерен. На заправочных станциях такая услуга пользуется особым спросом: уставшие после долгой дороги люди хотят отдохнуть и расслабиться, вдыхая мягкий аромат свежесваренного кофе в ожидании, когда заполнится топливом бак автомобиля.

Не забыты и руководители транспортных компаний: с осени прошлого года на всех АЗС компании «Альянс» стартовала программа «Выгодная прокупка», ориентированная на корпоративных клиентов. Суть ее заключается в том, что, увеличивая выборку дизтоплива, клиент получает гарантированные ценные призы. Призовой фонд состоит из множества полезных вещей, среди которых сертификаты на посещение профессионального диагностического автотехцентра, диспенсеры, видеорегистраторы, автомагнитолы, смартфоны, ноутбуки, моноблоки iMac и многое другое.

Дмитрий САЯПИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.