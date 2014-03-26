Сахалинские рыбаки затаили обиду на Владивосток

От Сахалина на встречу рыбаков с министром сельского хозяйства РФ Николаем ФЕДОРОВЫМ во Владивосток были приглашены немногие представители отрасли, хотя «круглый стол» изначально планировался 19 марта в Южно-Сахалинске, но внезапно был перенесен во Владивосток, без уведомления ключевых игроков регионального рыбного рынка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководитель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий МАТВЕЕВ сообщил корреспонденту агентства: «Здесь обсуждались острые вопросы, и мы не хотели пропустить это мероприятие. Но о том, что оно пройдет на день раньше, узнали из сторонних источников. Получается, все поднятые вопросы вынесены в обход большей части рыбацкой общественности Сахалина».

На долю нескольких объединений, которых «отстранили» от встречи, приходится около 70% всего вылова в Сахалинской области. Поэтому ключевые игроки решили обратиться с открытым письмом к общественности и прояснить ситуацию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.