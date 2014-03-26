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Опрос "Золотого Рога": Когда ждать подъема цен на телекоммуникационном рынке?
Практика показывает, что колебания с курсом валют рано или поздно оказывают влияние на ценовую политику любого производителя или продавца. Опрошенные «Золотым Рогом» участники телекоммуникационного рынка пока не видят предпосылок для ценовой коррекции, но не исключают ее в перспективе.
«У «МегаФона» большое количество контрактов с зарубежными партнерами (в области предоставления роуминговых услуг, импорт оборудования и т. п.), расчеты с которыми производятся в валюте. В такой ситуации девальвация рубля может привести к уменьшению прибыли компании. Для снижения валютных рисков «МегаФон» размещает часть денежных средств на валютных депозитах для выплаты валютных обязательств. При этом «МегаФон» стремится увеличивать долю операционных и капитальных затрат, номинированных в рублях, что позволяет обеспечивать их покрытие рублевыми доходами. Компания также осуществляет мероприятия по хеджированию валютных рисков. Для хеджирования платежных обязательств по зарубежным инвестиционным контрактам компания «МегаФон» заранее формирует источники валютной ликвидности, исходя из плановых затрат, номинированных в иностранной валюте, и прогноза ситуации на валютном рынке», - ответили на запрос «Золотого Рога» в пресс-службе «МегаФона».
«Компания не видит предпосылок для пересмотра стоимости местных звонков в связи с колебаниями курса обмена валют. Однако эксперты не исключают, что валютные колебания могут незначительно повлиять на среднюю стоимость услуг роуминга и международных звонков у мобильных операторов. Tele2 продолжит строить бизнес по уникальной для российского телекоммуникационного рынка модели - сотового дискаунтера, которая уже доказала свою эффективность за 10 лет работы оператора в России. Компания по-прежнему будет предлагать абонентам качественные услуги связи по конкурентным ценам, простые тарифы и европейский уровень сервиса», - сообщила Анна ЛЕТЯГИНА, менеджер по связям с общественностью макрорегиона Дальний Восток Tele2 Россия.
«Изменения тарифов на услуги связи, связанные с ростом курсов валют, не планируется», - коротко и ясно ответила Олеся БОНДАРЕНКО, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
«На текущий момент наши цены для клиентов не менялись, мы внимательно следим за экономической ситуацией», - говорит Константин СОЛОХИН, старший менеджер по внешним коммуникациям Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом».
«Подавляющее количество расчетов с поставщиками оборудования розничной сети МТС производится в российской национальной валюте. Аналогичным образом 80% долга компании номинировано в рублях, что позволяет нам чувствовать себя уверенно», - отмечает Анна ЛЫСЕНКО, пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Неофициально операторы отмечают, что риск, в принципе, есть. «И мы полностью не исключаем, что в случае, если поставщики поднимут цены, это может спровоцировать рост цен в рознице», - говорит на условиях анонимности представитель одного из ведущих игроков рынка.
ОАО «МТС» в IV квартале 2013 года получило 45% чистых подключений в России, говорится в отчете исследовательской компании AC&M Consulting. На долю ОАО «МегаФон» пришлось 37% чистых подключений. Еще 3% чистых подключений пришлось на Tele2, оставшиеся 15% - на других операторов. МТС занимает 31% российского сотового рынка, «Мегафон» - 28%, «ВымпелКом» - 23%, Tele2 Russia - 10%. Абонентская база МТС в России в IV квартале по сравнению с III кварталом выросла на 3%, до 75,3 млн пользователей. «МегаФон» увеличил количество абонентов на 2,7%, до 68,1 млн, а «ВымпелКом» сократил абонентскую базу на 2,7%, до 56,5 млн. Количество абонентов Tele2 Russia выросло на 0,5%, до 23,7 млн, ОАО «Ростелеком» увеличило абонентскую базу на 5%, до 14,77 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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