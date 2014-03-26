Гендиректору "Владивосток Авиа" добавили срок

Полномочия гендиректора ОАО «Владивосток Авиа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») Игоря ПАЗЮКА продлены еще на 6 месяцев, по 1 октября 2014 года.

Напомним, что совет директоров «Владивосток Авиа» в июле 2013 года прекратил полномочия гендиректора Дмитрия ТЫЩУКА и избрал с 1 августа гендиректором Игоря Пазюка, ранее возглавлявшего представительство «Аэрофлота» в Южно-Сахалинске.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.