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МТС обзавелись собственной ВОЛС между Сибирью и Дальним Востоком

26 Марта 2014, 13:44 | Дальний Восток

ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) завершило строительство собственной магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Сибирью и Дальним Востоком протяженностью почти 5,3 тыс. километров.

На направлении «Европа - Азия» уже действуют несколько транзитных линий. В октябре прошлого года транзитную оптоволоконную магистральную линию для пропуска трафика по маршруту «Европа - Азия» запустило ОАО «МегаФон» (в партнерстве с АО «Казахтелеком»). Протяженность магистрали DREAM (Diverse Route for European and Asian Markets) от Франкфурта-на-Майне до границы Казахстан/Китай составляет 8700 км, пропускная способность - 8 Тбит/с. ВОЛС проходит через территорию Казахстана, России, Украины, Словакии, Австрии и Германии.

Дочерняя компания ОАО «РЖД» «Транстелеком» (ТТК) эксплуатирует трансграничную магистраль EurasiaHighway пропускной способностью 1,6 Тбит/с. В 2007 году ТТК также запустила и присоединила к EurasiaHighway линию HSCS (Hokkaido-Sakhalin Cable System) между Японией и Россией. ОАО «Ростелеком» реализовало проект транзитной магистральной линии «Транзит Европа - Азия» (TEA), который соединяет Европу с Китаем и Японией. Его пропускная способность составляет до 3,2 Тбит/с.

Оптическая линия МТС проходит вдоль трассы БАМа по маршруту «Тайшет - Братск - Северобайкальск - Тында - Февральск - Комсомольск-на-Амуре», а также вдоль Транссиба по маршруту «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток - Находка».

Пропускная способность ВОЛС составляет 60 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения до 400 Гбит/с.

В МТС рассчитывают, что ввод магистральной ВОЛС будет способствовать форсировании развития сетей 4G/LTE в регионах Дальнего Востока, увеличению количества HD-каналов цифрового телевидения в кабельных сетях и росту скорости доступа для пользователей интернета.

Запуск собственной ВОЛС между Дальним Востоком и Сибирью также позволит компании отказаться от аренды каналов по трассе БАМ и получить ежегодную экономию свыше 100 млн рублей, сообщил вице-президент МТС по технике Андрей УШАЦКИЙ, слова которого приведены в сообщении. Сэкономленные средства будут инвестированы в LTE в отдаленных регионах РФ, отметил он.

До конца 2014 года МТС рассчитывает задействовать построенную линию для организации транзита трафика по маршруту «Европа - Азия» с использованием погранперехода «Благовещенск - Хэйхэ (Китай)». Партнером МТС выступит китайский оператор China Unicom. Линия соединит точку обмена трафика в Гонконге с аналогичными ресурсами в Европе.

В настоящее время МТС на паритетных началах с другими операторами продолжает строительство магистральной ВОЛС участке «Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Свободный - Хабаровск» протяженностью свыше 5,2 тыс. км.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: транстелеком  мтс  Мегафон  ржд 



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