Экспортеры угля захватывают дальневосточные берега, обзаводясь собственными портами

В дележку «пирога» по перевалке угля в АТР включаются все новые и новые игроки

Россия продолжит наращивать экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С учетом того, что в таких странах, как Китай, Южная Корея и Япония, уже сегодня наметилась тенденция по увеличению потребности в угле, Россия передиверсифицирует поставки с Европы именно в эти страны. В частности, Китай уже в ближайшее время будет импортировать более 185 млн тонн угля, и наиболее предпочтительным потенциальным поставщиком для этой страны является именно Россия.

К примеру, 18 марта «Мечел Карбон» (Сингапур, дочерняя компания ОАО «Мечел») и китайская компания Baosteel Resources Int. Co. Ltd (входит в корпорацию Baosteel Group) подписали в Шанхае договор о поставках 960 тыс. тонн коксующегося угля ежегодно. Уголь уже поставляется через контролируемое «Мечелом» ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край).

«В силу целого ряда факторов именно из России Китаю выгодно приобретать уголь с учетом удобного географического расположения, наличия прямого железнодорожного сообщения между двумя странами, а также территориальной близости морских портов Дальнего Востока России, которые имеют достаточно мощные угольные терминалы», - считает сенатор Сергей ШАТИРОВ, представляющий Кемеровскую область.

В настоящее время собственными портами на Дальнем Востоке, которые переваливают уголь, владеют ОАО «Мечел» - ОАО «Порт Посьет» и ОАО «Ванинский морской торговый порт»; ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» - Ванинский балкерный терминал в бухте Мучке; ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ, управляющая организация - ООО «УГМК-Холдинг») - порт Восточный. В ближайшее время к ним планирует присоединиться ряд других игроков. Хватит ли рынка в Азии на всех - вот в чем вопрос.

Кемеровский интерес

ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (Кемерово, СДС) планирует построить терминал по перевалке 20 млн тонн угля в год в бухте Суходол Уссурийского залива, на юге Приморья. Для реализации проекта ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (входит в СДС) в декабре прошлого года зарегистрировало 100%-ную «дочку» ООО «Морской порт «Суходол» в селе Романовка Приморского края. Генеральным директором ООО назначен Павел КОЛБАСЮК.

По словам президента ЗАО «ХК «СДС» Михаила ФЕДЯЕВА, пока никакого предприятия в Приморье толком нет, приобретена только земля. Всего под строительство комплекса будет передано 110 га земли. В настоящее время заканчивается подготовка проектно-сметной документации под терминал.

Досье «ЗР»

ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» создано в августе 2004 года. Управление активами осуществляется через отраслевые холдинги - «СДС-Уголь», «СДС-Маш», «Новотранс», «СДС-Строй», «СДС-Алко», «СДС Медиахолдинг», «СДС-Энерго», ОАО «СДС Азот». Основным акционером компании с долей 33,3% является ее президент Михаил Федяев.

В августе 2012 года в ходе совещания угольщиков с премьер-министром РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ Михаил Федяев отмечал, что СДС в течение пяти лет не может оформить разрешительную документацию на строительство порта. «Мы 25 млн тонн угля добываем и пять лет не можем оформить документы на строительство порта. С «Кузбассразрезуглем», с СУЭК этими вопросами занимаемся - решения нет», - сказал он.

Федяев также заявлял, что компания тратит $300 млн в год «на порты и железную дорогу Украины, Белоруссии, на то, что везем туда уголь». «Мы готовы направить эти деньги на развитие инфраструктуры в России, но такой возможности нет. У нас такая громадная страна, столько морей, но ни к одному морю к берегу близко не подойти. Куда ни подойдешь, там уже чье-то. И цены такие называют, что можно уже не начинать строить», - сказал он.

Терминал Астафьева

В 2011 году группа компаний «Аква-ресурсы» совместно с партнерами начала модернизацию интермодального «Терминала Астафьева» (создан на базе ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика», НЖБФ) в районе одноименного мыса в Находке.

Досье «ЗР»

ГК «Аква-Ресурсы» образована в 1997 году, специализируется на добыче, хранении, оптовой торговле рыбой и рыбопродукцией. Группа объединяет, в частности, рыболовецкое предприятие «Огни Востока», ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Дальинторг», логистическое ООО «Профит-Трейд», портовые «ДМП-Порт», «Далькомхолод», «ВМРП Холодильник №2». В собственности компании имеется добывающий и перерабатывающий флот, другой морской транспорт.

Инвестпроект по развитию терминала с названием «Терминал Астафьева» был представлен на Деловом саммите АТЭС, проходившем в сентябре 2012 года во Владивостоке. Проект ориентирован на перевалку угля и модернизацию железнодорожной инфраструктуры мыса Астафьева . Терминал имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 30 тыс. тонн, и складские площади для единовременного хранения сыпучих грузов объемом 100 тыс. тонн.

На сайте ОАО «Терминал Астафьева» утверждается, что компанией уже заключены долгосрочные контракты на перевалку грузов с ОАО «РЖД» и крупнейшими российскими угольными компаниями.

Корея приобрела «Веру»

Южнокорейская электроэнергетическая госкомпания Korea Western Power, Со (KOWEPO) в партнерстве с ЗАО «Росинжиниринг» планируют построить на мысе Открытый в Приморском крае угольный терминал мощностью 20 млн тонн угля в год. Для реализации проекта создано ООО «Порт «Вера».

Досье «ЗР»

KOWEPO, дочерняя компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO), занимается производством электроэнергии. KOWEPO принадлежит 6 электростанций в Южной Корее. Учредителем ЗАО «Росинжиниринг» является Дмитрий НОВИКОВ.

В рамках проекта предусмотрено строительство причальной стенки, склада для единовременного хранения 1,5 млн тонн угля, портовой инфраструктуры. Также проект предполагает модернизацию 45 км железнодорожных путей.

По словам директора ООО «Порт «Вера» Евгения ДИЕВА, уже есть договоренности с угольными компаниями на поставку 27 млн тонн угля в год, что с запасом обеспечит загруженность терминала и его рентабельность.

Под организацию терминала уже арендован земельный участок площадью более 800 га, ведутся переговоры с ОАО «РЖД».

Восточный порт уже на пределе

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ, управляющая организация - ООО «УГМК-Холдинг») делает ставку на развитие контролируемого им ОАО «Восточный порт» (Приморский край, крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный), чьи угольные мощности уже работают на пределе.

Досье «ЗР»

«Кузбассразрезуголь» - вторая по величине компания по добыче угля в России, разрабатывает промышленные запасы 17 месторождений Кузбасса. Добыча ведется на 11 разрезах и шахте «Байкаимская». Также в состав компании входят два обособленных структурных подразделения - ОСП «Автотранс» и «Салаирское горнорудное производство». Основные бенефициары КРУ - Искандер МАХМУДОВ (он же контролирует УГМК) и Андрей БОКАРЕВ.

ОАО «Восточный порт» - крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля. В настоящее время общая мощность перевалки порта составляет около 18 млн тонн. В структуру АО входит угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью перевалки 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс (специализируется на грейферной перевалке угля и перевалке прочих грузов) мощностью более 3 млн тонн в год.

Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы.

В конце 2012 года «Восточный порт» приступил к строительству 3-й очереди угольного комплекса. Работы стоимостью 1 млрд 706,951 млн рублей выполнит приморское ООО «Капстрой». В комплекс работ входят вертикальная планировка, образование территории и берегоукрепление образованной территории.

Проект 3-й очереди предполагает строительство дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, строительство двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов с возможностью единовременного хранения до 783 тыс. тонн угля. Ожидается, что система конвейерного оборудования и станция разгрузки вагонов нового комплекса позволят по объемам грузооборота постепенно обойти действующий комплекс, отмечает пресс-служба «Восточного порта».

В Ванино уже тесно

ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) в конце 2013 года планирует начать строительство угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный в порту Ванино (Хабаровский край). Мощность порта составит порядка 15 млн тонн угля в год. Терминал будет обслуживать, в том числе, перевалку угля с Элегестского месторождения (Тува).

Реализация этого проекта предусмотрена соглашением о сотрудничестве, подписанным главой Минвостокразвития - полпредом в ДФО Виктором Ишаевым и председателем совета директоров ООО «ТЭПК» Русланом БАЙСАРОВЫМ (совладелец «Русской медной компании»). Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей, срок строительства - 2 года.

«Для транспортной логистики нам (ТЭПК. – Прим. авт.) был необходим порт. Он будет загружен стабильно, потому что мы намерены загружать его только своим сырьем. Планируется, что в порту будут работать 500 человек, в основном местные жители, привлекать кадры из других регионов было бы неправильно. Плюс будут построены 2 км железной дороги примыкающих путей, и мы будем покупать танкеры для дальнейшего развития», - сказал Руслан Байсаров.

По словам генерального директора ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (создано для реализации проекта) Виктор СОХРАННОВА, новый объект будет построен на 65 га земли рядом с мощностями ОАО «Ванинский морской торговый порт» и недалеко от угольного терминала СУЭК. В течение 2013 года компания намерена завершить проектирование. Для терминала планируется закупить технологическое оборудование на сумму свыше $120 млн.

Досье «ЗР»

ООО «Дальневосточный Ванинский порт» зарегистрировано в Хабаровске с капиталом 50,1 тыс. рублей, в нем 74,9% принадлежат Павлу БОГОМОЛОВУ, по 12,55% - ООО «Трансресурс-Бункер» и ООО «Восток-М» (оба - Москва).

На всех не хватит

А вот директор Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил ТЕРСКИЙ сомневается в успехе новых проектов. «Из-за снижения потребления сырья в Европе угольные компании ищут новые рынки сбыта. Как правило, они стараются выходить на азиатский рынок, считая, что он безграничен. Однако это иллюзия, поскольку тенденция топливного рынка АТР такова, что потребление угля в регионе не растет. При этом на азиатский рынок уголь поставляют компании из Монголии, Австралии и даже Южной Африки. Также появился новый игрок - Казахстан. Боюсь, что нашим компаниям будет сложно выдержать конкуренцию, особенно ценовую, учитывая высокие транспортные издержки», - сообщил эксперт «Коммерсанту».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.