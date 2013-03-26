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В Приморье "Крокус" пообещал энергетикам частично расплатиться по долгам до конца 2013 года

26 Марта 2013, 15:23 | Дальний Восток

Пятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса Агаларова) о реструктуризации оплаты долга за поставку тепловой энергии на объекты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на о. Русский во Владивостоке.

Ранее арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме иск ДВЭУК к "Крокус Интернэшнл" о взыскании задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года включительно.

В суде апелляционной инстанции стороны достигли мирового соглашения, предусматривающего реструктуризацию оплаты долга в течение 2013 года.

В частности, ЗАО обязуется погасить основной долг в размере 102 млн 255,113 млн рублей рублей тремя равными частями: до 1 сентября, до 1 ноября и до 31 декабря 2013 года. Также до конца текущего года должна быть выплачена пеня в размере 3,266 млн рублей за просрочку платежей.

Мировое соглашение не затрагивает второй иск ДВЭУК к "Крокус Интернэшнл", поданный в арбитражный суд Приморского края 29 января 2013 года.

Согласно исковому требованию, с ЗАО взыскивается задолженность в размере 98,716 млн рублей за поставку теплоэнергии в 4 квартале 2012 года, а также пеня в сумме 2,658 млн рублей.

Очередное заседание суда по данному иску назначено на 29 апреля 2013 года.

Crocus Group - девелоперская компания России, генеральный подрядчик строительства на острове Русском объектов ДВФУ, в котором в сентябре 2012 года состоялся саммит АТЭС. Общая площадь реализованных объектов превышает 1,9 млн кв.м.

ОАО "ДВЭУК", созданное в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними компаниями РАО "ЕЭС России" и антикризисного управления рядом АО-энерго, в настоящее время выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. В частности, компания ответственна за строительство энергоинфраструктуры острова Русский, в том числе трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения. Государству принадлежит 99,9% акций АО "ДВЭУК".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: крокус  долги  ДВЭУК 



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