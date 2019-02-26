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10 команд ДГК представят свои решения инженерных кейсов в рамках очного этапа РАЦЭНЕРДЖИ
26 февраля на базе АО «Дальневосточная генерирующая компания» пройдет второй очный региональный отборочный этап кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ». В нем участвуют 10 команд АО «Дальневосточная генерирующая компания»: семь команд представляют филиал «Хабаровская генерация», по одной команде выставили филиалы «Амурская генерация», «Приморская генерация» и «ЛуТЭК». Участникам чемпионата выполняли задания инженерного кейса по направлению «Теплоэнергетика».
Очный этап проходит в формате публичной защиты проектов. За 15 минут команда должна презентовать свое решение кейса экспертному жюри. В состав жюри вошли представители ПАО «РусГидро» и принимающей компании-участницы. Каждое решение будет оцениваться по шести критериям, среди которых учет ключевых параметров и фактов, эффективность предлагаемых технических решений и их новизна, применимость инноваций в условиях кейса, оценка экономического эффекта, логика и качество подачи информации. По результатам каждого выступления экспертное жюри подготовит для команд рекомендации по доработке решений.
Победителями очных региональных отборочных этапов станут команды, набравшие наибольшее количество баллов в своем направлении инженерного кейса. Лучшие решения чемпионата определят в финале, который состоится в Москве 26-27 марта.
Одна из основных целей чемпионата – выявить и поддержать активных работников РусГидро с наибольшим изобретательским и рационализаторским потенциалом. Первый в истории РусГидро чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» проводится с участием специалистов дальневосточных компаний. В дальнейшем этот опыт может быть масштабирован на другие предприятия Группы.
Следите за ходом чемпионата на корпоративном портале РусГидро и на странице @rushydro_activities в социальной сети «Инстаграм» – там вы можете познакомиться с командами и их капитанами, посмотреть видеозаписи с комментариями членов жюри о целях и задачах чемпионата, узнать результаты.
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