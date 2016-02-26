Как пытаются выжить российские одежные бренды

Майки, брюки и водолазки на каждый день, все остальное - от лукавого. Перейти на базовый гардероб потребителей вынуждают и ограниченность в средствах, и съеживающийся ассортимент магазинов. Российские одежные бренды мечтают, что кризис откроет для них новые ниши, но на деле он, скорее, все-таки тянет их на дно.

«Единственный выход - креативные решения. И кто знает, может, как результат, русские дизайнеры станут новыми бельгийцами», - рассуждает основательница российской марки одежды Trends Brands 29-летняя Анастасия САРТАН.

Ситуация действительно непростая: рынок российской одежды, оцениваемый в 2,27 трлн рублей, по итогам прошлого года потерял 9%, а те, чьи потери существенно больше, чем «в среднем по больнице», покидают его десятками. Тяжело приходится и высокому ценовому сегменту, и среднему. Прогноз молодого дизайнера пока, к сожалению, не сбывается: вместо обретения собственного лица и создания уникального качества, подобно знаменитой плеяде бельгийских дизайнеров середины 80-х, российские дизайнеры идут по пути достаточно банальному: материалы подешевле, коллекции попроще, помещения поменьше. Хуже всего, конечно, ситуация с российскими брендами среднего класса.

Отшиваем Китай

А ведь, казалось бы, простой рецепт счастья для швейников - перевести производство из Китая в Россию, поскольку русская швея сейчас должна быть дешевле ставшей уже родной китайской. Так, да не так. Подешевела - это правда: средняя зарплата работника на швейном производстве в Китае сейчас составляет $300-350, в России - максимум 12-15 тыс. рублей. Правда, в Китае, несмотря на попытки создать цивилизованный КЗОТ, работники все еще трудятся по 12 часов и практически без выходных, знает гендиректор Союза русских байеров Петр КАЗОРИН, но труд российских портних все же обходится дешевле процентов на 15.

Некоторые марки действительно пошли по этому пути: переехала «Кира Пластинина»; увеличивает долю, отшиваемую в России, Baon; пробует сотрудничать с местными фабриками и «Мэлон Фэшн Групп» (бренды Befree, Zarina и Love Republic); еще до кризиса перевела производство на российские фабрики Trends Brands. Анастасия Сартан утверждает: ее «эмиграция в Россию» объясняется тем, что так ей проще следить за качеством, этим же обосновывает переезд «Кира Пластинина». «Мы стали сильно наращивать производство в России с сезона весна-лето прошлого года, - рассказывает коммерческий директор ООО «Кира Пластинина Стиль» Владимир РОМАНОВ. - Пару лет назад мы производили в России 20-30% наших коллекций, в прошлом году уже было 30-40%, сейчас - около 70%». Известно, что Кира Пластинина организовала в подмосковных Озерах собственное производство, для этого было приобретено красивое историческое здание на территории индустриального парка (другие «понаехавшие» адресов своих фабрик не раскрывают: слишком велика конкуренция за качественные площадки).

Особенно труден переезд для крупных компаний. «Мы бы с удовольствием перевели производство в Россию, но тут пока нет полноценной инфраструктуры», - говорит вице-президент сети Sela Эдуард ОСТРОБРОД. Сейчас компания производит 12 тыс. изделий в год на 70 фабриках в Китае, Индии и Бангладеш (но 80% отшивается в Китае) - в России же пока рискует делать разве что небольшие партии маек и носков. «Отдельно пошив в России, может, стал и дешевле, если вам повезло найти фабрику, которая располагает нужными вам компетенциями, но пошивом дело ведь не исчерпывается, - рассказывает Эдуард Остроброд. - Китайцы десять лет строили фабрики, причем не только швейные, а те, что производят ткани и фурнитуру. Если в Китае вас что-то не устроило, вам на следующий день подвезут новое, в России пока все не так оперативно».

Владелец компании Baon Илья ЯРОШЕНКО подтверждает, что при размещении заказов с проблемами приходится сталкиваться на каждом этапе. «Для верхней одежды производство в России пока не очень приспособлено, слишком мало производственных площадок, - говорит он. - И возможности у наших производителей куда скуднее, чем у азиатских, - и в плане сервиса, и в техническом оснащении».

Тем не менее вслед за «Кирой Пластининой» отдельные компании задумались о строительстве собственных производств в России. Как сообщал в ноябре прошлого года РБК, группа компаний ММД «Восток и Запад», входящая в группу компаний Bosco di Ciliegi, намерена построить в индустриальном парке «Камешково» во Владимирской области фабрику по пошиву спортивной одежды. Инвестиции в проект должны составить 1 млрд рублей, правда собственные вложения компании ограничатся 200 млн, еще около 400 млн, возможно, инвестирует Фонд развития моногородов. Компания, размещающая заказы в Китае и Индии, и раньше шила отдельные изделия в России, правда это были махровые полотенца и носки. Производить в России спортивные костюмы Bosco не рисковал.

Но, где бы ни отшивались коллекции - в России или за ее пределами, - от валютной зависимости российским швейникам в любом случае не уйти. Качественные натуральные ткани у нас вряд ли появятся: Минпромторг считает, что легпром целесообразнее переориентировать на выпуск синтетики. Особые надежды власти возлагают на проект «БТК групп» по выпуску тканей из синтетических волокон в Ростовской области, запущенный в прошлом году. Помимо этого, власти заявили о создании двух индустриальных парков (в Ивановской и Ленинградской областях), в которые, как ожидается, должны потянуться российские швейники.

Таким образом, в обозримом будущем ткани и фурнитура в любом случае будут импортными. Как рассказали «Деньгам» в ОАО «Тульский трикотаж», сырье - главный камень преткновения в переговорах с компаниями, которые хотели бы размещать заказы на предприятии. К «Тульскому трикотажу» уже обращалось несколько крупных производителей, «имена которых у всех на слуху», но марки хотят иметь большой выбор качественной пряжи, чего предприятие обеспечить не может: это продукция преимущественно импортная, а держать крупные запасы на складе сейчас дорого.

Бедненько, но чистенько

«Последние походы по торговым центрам произвели на меня очень неприятное впечатление: падение качества тканей у российских брендов в сегменте массмаркета видно невооруженным глазом, - говорит главный редактор портала Fashion Files Юна ЗАВЕЛЬСКАЯ. - Отдельные марки до осени прошлого года еще держали планку, продавая вполне приличные коллекции, но потом качество тканей резко ухудшилось».

Российские бренды в попытке выжить любыми способами пытаются снизить затраты. Открыто о том, что на смену хлопку пришла синтетика, а на смену пуху - синтепон, никто, естественно, не говорит: кому же захочется признаваться, что качество его одежды теперь оставляет желать лучшего? Однако покупателей не обманешь. Согласно совместному исследованию Fashion Consulting Group и KupiVIP, проведенному в декабре 2015 года, об ухудшении качества одежды заявили 29% респондентов.

Как отмечают эксперты, другого выхода, кроме как экономить на себестоимости, у отечественных производителей одежды просто нет. И ткани - первое, что приносится ими в жертву. «Если пройтись по магазинам и посмотреть, из чего теперь шьются вещи российских марок, то это по большей части полиэстер. В лучшем случае речь идет о вискозе, но это уже просто мечта, - делится Юна Завельская. - Многие российские бренды раньше закупали материалы в Европе и Турции, но теперь платежеспособность наших дизайнеров и производителей оставляет желать лучшего, большинству по карману только дешевые синтетические ткани из Китая».

Правда, как утверждают отдельные производители, находить лазейки можно и в нынешней ситуации. «Мы покупаем со скидками готовые ткани в Китае: там сейчас тоже кризис, и очень часто кто-то заказывает ткань, а потом отказывается от нее, потому что заплатить не в состоянии, - рассказывает Эдуард Остроброд из Sela. - Полностью переходить на синтетику мы не хотим. Хотя синтетика в нашем ассортименте была всегда, потому что есть люди, которые ее любят».

Фасоны попроще

Меняются не только ткани. Фасоны попроще, коллекций поменьше - по этому пути теперь идут почти все российские бренды. В среднем выгадывать от этого российским производителям удается процентов 10-20 себестоимости. «Немного сокращаем ассортимент, например вместо того, чтобы делать два платья разного фасона, делаем одно, которое, как нам кажется, будет продаваться успешно, и отшиваем его в большем объеме», - рассказывает Владимир Романов из «Кира Пластинина Стиль».

«В прошлой зимней коллекции мы действительно сокращали количество моделей, но сейчас уже вернулись к полной версии, так как все-таки покупателю нужен выбор. Добавляем и базовые модели по более доступным ценам», - говорит Илья Ярошенко из Baon. В выборе простой одежды, надо сказать, интересы ретейла и покупателей совпадают. Потребителям стало не до сложносочиненных платьев, которые и стоят дороже, и требуют соответствующих аксессуаров. Покупатели, отмечают в Fashion Consulting Group, хотят приобретать практичные и универсальные модели, которые можно сочетать с чем угодно. И именно на базовом гардеробе бренды и делают свои основные обороты.

Несмотря на все ухищрения, цены на одежду отечественных брендов в сегменте массмаркета все равно растут. Подорожание, впрочем, ждет весь российский рынок одежды среднего уровня. В прошлом году иностранные марки практически не пересматривали свои цены в России. «Для многих массовых европейских брендов объем продаж на российском рынке составляет лишь 1-5% их экспорта, так что они могут пожертвовать маржей для того, чтобы просто застолбить место в России до лучших времен, - говорит Юна Завельская. - А наши марки, естественно, не могут: у нас нет брендов, которые могли бы похвастаться массовыми продажами за пределами домашнего рынка».

Иностранцы даже демпингуют

Fashion Consulting Group сравнила минимальные цены на женские платья у нескольких брендов в осенне-зимней коллекции сезона 2014/15 и 2015/16 годов. У Mango, Zara и H&M цены на них упали на 6-35%. У российских Baon, Zarina и Befree, наоборот, повысились на 7-67%. На женские классические брюки у российских марок рост цен доходит до 150%.

Большинство российских марок подняли цены на свою одежду: какая-то одежда подорожала в два раза, другая - не столь существенно. Одежда под маркой «Кира Пластинина» в среднем за прошлый год выросла в цене на 20%.

Однако вряд ли заграничный массмаркет станет и дальше заниматься благотворительностью на российском рынке. Бренды осознали, что кризис в России всерьез и надолго, так что, скорее всего, иностранные марки в течение 2016 года повысят цены. Эксперты ждут, что в среднем весенние коллекции прибавят в цене от 15% до 30% относительно сезона прошлого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.