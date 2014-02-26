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Сахалинская область взяла 49% всех иностранных поступлений в экономику Дальнего Востока
Возросли инвестиции: в Приморском крае - в 4,1 раза (составили $1712,7 млн) и в Хабаровском крае - в 1,6 раз (составили $276,2 млн), сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате.
Лидером по поступлению иностранных инвестиций остается Сахалинская область. Несмотря на существенное снижение темпов иностранных вливаний в 2013 году (всего 27,2% к уровню 2012), на Сахалинскую область пришлось около половины (49%) всех иностранных поступлений в экономику Дальнего Востока.
В структуре иностранных инвестиций наибольший удельный вес (60%) занимали прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций). На долю прямых инвестиций (в основном, это взносы в уставный фонд, кредиты, полученные от зарубежных совладельцев) приходилось 40%.
В Приморском крае на долю прямых инвестиций пришлось в 3 раза больше, чем в 2012 году.
Наиболее привлекательным для иностранного капитала видом экономической деятельности в ДФО являлась добыча полезных ископаемых – $3945,1 млн (66% от всех поступлений). Это направление является основным для Сахалинской области и Республики Саха (Якутия).
В экономике Приморского края наиболее значимые объемы иностранных инвестиций приходились на обрабатывающие производства (68%).
Основные страны-инвесторы, осуществляющие значительные инвестиционные вложения в Дальневосточный федеральный округ: Япония – $2341,6 млн, Багамские острова – $714,8 млн, Нидерланды – $525 млн, Австрия – $500 млн, Кипр – $495,7 млн, Индия – $462 млн, Германия – $440 млн.
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