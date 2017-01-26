В Амурской области началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода

Он станет самым крупным современным предприятием в отрасли. Уже в этом году стройплощадка, развернувшаяся рядом с городом Свободным, обещает стать самой многолюдной. В сезон здесь будет задействовано более 3 тысяч строителей, а в пиковый год строительства их численность будет достигать 15 тысяч человек.

Параметры проекта раскрыл генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игорь АФАНАСЬЕВ.

- Игорь Павлович, когда появилась идея строительства Амурского ГПЗ?

- В сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ была утверждена государственная Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная газовая программа). Координировать деятельность по реализации программы правительство РФ поручило «Газпрому».

На востоке России корпорация сформировала мощную ресурсную базу с новыми центрами газодобычи, которая позволяет реализовать крупные инфраструктурные проекты. В 2012 году «Газпромом» было принято инвестиционное решение по обустройству Чаяндинского месторождения (Якутия), Ковыктинского месторождения (Иркутская область), строительству газопровода «Сила Сибири», а также Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту. Тогда же был подписан приказ о начале практической реализации инвестиционных проектов «Газпрома» для поставки газа в Китай и утвержден комплексный план мероприятий. Этот план включал в себя развитие Якутского и Иркутского центров газодобычи, строительство газопровода «Сила Сибири» и строительство Амурского газоперерабатывающего завода для выделения из газа ценных компонентов (в частности, гелия и этана).

Начало строительства

- Когда стало понятно, что проект Амурского ГПЗ - это уже не планы на бумаге, а реальность?

- Понимание реальности происходящего пришло во время подготовки к телемосту с президентом Российской Федерации. С помощью телекоммуникаций мы должны были показать Владимиру Владимировичу место, выбранное для строительства завода. На тот момент это была лесистая, холмистая местность и фермерские поля. 14 октября 2015 года на единственной расчищенной площадке мы доложили Владимиру Путину о том, что готовы к реализации такого масштабного проекта. Тогда же президент дал старт строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Первая свая, которую забили с одобрения Владимира Путина, - она для нас не серая, бетонная, она для нас золотая! Мы ее так и называем. К этому памятному месту мы приводим всех, кто впервые посещает площадку строительства. Это наша достопримечательность.

- Каковы основные параметры проекта?

- Проектная мощность предприятия - 42 млрд куб. м сырьевого газа в год. Для сравнения, объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2015 году составил 72 млрд куб. м. Амурский ГПЗ предназначен для подготовки газа для экспортных поставок в КНР; извлечения этановой фракции в объеме до 2,5 млн т в год (для поставок на Амурский газохимический комплекс, реализацию которого прорабатывает группа «СИБУР»); производства сжиженных углеводородных газов в объеме до 1,7 млн т в год (пропановая и бутановая фракции, пентан-гексановые фракции); получения гелия в объеме до 60 млн куб. м ежегодно. Это будет одно из крупнейших в мире гелиевых производств!

Как вы знаете, гелий широко используется в стратегически важных отраслях: космонавтике, ядерной и лазерной технике, авиации и судостроении, а также в медицине и научных исследованиях.

- Каковы этапы реализации проекта?

- Предусмотрено шесть этапов строительства Амурского ГПЗ: подготовка площадки и подъездных автодорог; строительство железнодорожных коммуникаций, объектов вспомогательных производств, в том числе причала на реке Зее; создание технологических мощностей завода и объектов общезаводского хозяйства; возведение жилого микрорайона в городе Свободном для работников предприятия. По основным этапам получены положительные заключения Главгосэкспертизы, разрешения на строительство, начаты строительные работы.

Под ключ

- Какие компании будут задействованы?

- Управление строительством Амурского ГПЗ осуществляет генеральный подрядчик - «НИПИгазпереработка», одна из ведущих российских компаний по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, входящая в группу «СИБУР». Реализуя проект, АО «НИПИгазпереработка» выступает в роли EPC-подрядчика, что значит выполнение проекта под ключ. Эта компания обеспечивает разработку документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ по Амурскому ГПЗ.

Вместе с правительством Амурской области ведем подбор предприятий региона, занимающихся производством оборудования и стройматериалов, дорожным строительством, осуществляющих строительно-монтажные работы, оказывающих транспортные услуги и т. д. С учетом наших интересов составлен список возможных субподрядчиков. Стараемся задействовать весь потенциал местных компаний. Однако уже сегодня понятно, что необходимых для реализации масштабного проекта ресурсов в регионе нет.

Чтобы избежать проблемы нехватки мощностей, на разных этапах строительства предусматривается привлечение подрядных организаций и поставщиков из других российских регионов. Сейчас на площадке работают семь подрядных организаций. В их числе три крупные строительные компании Амурской области.

- Сколько людей будут задействованы в реализации проекта, а потом станут работать на Амурском ГПЗ?

- Объемы строительно-монтажных работ требуют высоких темпов мобилизации строительного персонала. Сегодня в строительстве Амурского ГПЗ задействовано уже более тысячи человек, 600 из них - жители Амурской области. На следующий год в это время на площадке будет уже более 3 тыс. строителей. В пиковый год их численность достигнет 15 тыс. человек.

Ни один крупный проект, реализуемый в Амурской области в последние годы, не мог похвастаться таким количеством привлекаемых специалистов. Ввод завода в эксплуатацию даст работу еще 3 тыс. человек. Мы хотим, чтобы среди них были жители Амурской области. Уже в этом году по программе целевого набора в Амурском государственном университете и Амурском техническом колледже (г. Свободный) обучаются ребята из числа амурчан. Также мы готовим наших будущих специалистов в опорных вузах страны: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Томском политехническом университете и Волгоградском колледже газа и нефти.

Новый жилой микрорайон

- Какие социальные объекты будут построены вместе с Амурским ГПЗ?

- Мы гордимся тем, что газоперерабатывающий завод в значительной степени будет способствовать росту экономики как всего региона, так и города Свободного. В период строительства и эксплуатации ГПЗ будет развиваться городская сфера обслуживания. Уже сейчас в городе открылись новые гостиницы и кафе. Появились фирмы по оказанию комплекса прачечных и клининговых услуг. Активизировался рынок жилья. Ведется строительство новых жилых домов для нужд службы заказчика и генерального подрядчика.

В северной части Свободного мы построим жилой микрорайон для работников ГПЗ на 5 тыс. жителей. Здесь будут многоквартирные жилые дома и таунхаусы, поликлиника, детский сад на 350 мест, школа на 900 мест, большой магазин, узел связи, офисные здания, пожарное депо, хозяйственный комплекс, дом культуры с концертным залом на 750 мест, дом детского творчества, спортивный комплекс и парковые зоны с велосипедными дорожками. Важной особенностью реализации проекта жилого микрорайона является строительство автономной инженерной инфраструктуры для обеспечения поселка коммунальными услугами: котельная, очистные сооружения и водозабор. В городе будет построен православный храмовый комплекс на 500 прихожан.

- Каковы планы на 2017-й?

- В настоящее время продолжается инженерная подготовка территории завода. На территории строительства завода разработано и перемещено более 6,7 млн куб. м грунта, уплотнено более 2,4 млн куб. м. Выемка грунта производится на площади более 2,3 млн кв. м, площадь участков устройства насыпи на данный момент равна 551 тыс. кв. м. На объекте проходит процесс испытания грунтов под нагрузкой. Это необходимо для окончательного утверждения типа свай, которые будут использоваться при строительстве объектов гелиевого производства и криогенных установок. Немецкая компания Linde AG - поставщик основного технологического оборудования для Амурского ГПЗ - уже начала изготовление оборудования первого пускового комплекса завода и готовит рабочую документацию установок криогенного разделения газа.

Проведены тендерные процедуры по выбору подрядчика для строительства установок выделения этана и широкой фракции легких углеводородов, удаления азота и получения азотно-гелиевой смеси, тонкой очистки и осушки гелия, установок очистки, сжижения и затаривания гелия. Начало строительных работ намечено на первый квартал 2017 года. Продолжается строительство подъездных автодорог, временных зданий и сооружений (ВЗиС), включая вахтовый поселок строителей. Началась подготовка территории для строительства портовых гидросооружений на реке Зее.

Ведутся строительно-монтажные работы по устройству объектов железнодорожной инфраструктуры. Для нужд Амурского ГПЗ будет построен ряд капитальных железнодорожных объектов, рассчитанных на грузооборот 2,4 млн т в год. В числе основных объектов - мост через реку Большая Пера, путепровод через автодорогу, железнодорожные пути необщего пользования протяженностью порядка 45 км, а также две железнодорожные станции Заводская и Заводская-2, расположенные рядом с объектами Амурского ГПЗ и станцией Усть-Пера. К участию в проекте привлечено ОАО «РЖД», которое обеспечит развитие станции Усть-Пера для организации примыкания железнодорожных путей Амурского ГПЗ к Транссибирской магистрали.

К середине 2017 года на площадке Амурского ГПЗ должна быть создана вся необходимая для строительства инфраструктура: железнодорожная ветка, причал, бетонные заводы, площадки для хранения материалов и оборудования, на площадке ВЗиС проведена коммунальная инфраструктура - водоснабжение, канализация, построен вахтовый городок для размещения 5 тыс. строителей.

Сергей ПРАВОСУДОВ. Журнал «Газпром».

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.