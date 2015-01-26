Глава Якутии заявил, что средства, полученные от продажи акций АК "АЛРОСА", не обесценились

Средства, полученные Якутией от продажи 7% акций АК «АЛРОСА», не обесценились из-за падения курса национальной валюты, пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт ЯСИА. Такое заявление сделал руководитель региона Егор Борисов в ходе телевизионной программы «Говорит глава».

«Некоторые люди хотят сделать сенсацию, удивить публику. Они утверждают, что государство деньги выручило, но они якобы в итоге обесценились. Это, конечно, неправда. Полученные средства были в рублевом эквиваленте и они будут расходоваться в рублях. Сколько получено, столько и израсходуется. Если бы мы получили деньги в рублях, а стали расходовать в валюте, то тогда, конечно, можно говорить о дополнительной нагрузке, связанной с ростом доллара и евро», - заявил Егор Борисов.

Глава республики также посоветовал якутянам держать личные средства в рублях: «Если человек ежедневно расходует рубли, то надо в рублях и держать свои сбережения. Если же он имеет большие зарплаты и заложил немного другие цели, например, участие в спекулятивных рынках, тогда можно подумать над переводом денег в валюту. Однако в Якутии в таких спекулятивных рынках мало кто участвует».

Напомним, что программа «Говорит глава» вышла на канале НВК «Саха» 23 января. Егор Борисов ответил на вопросы журналистов по наиболее актуальным темам экономического развития Якутии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.