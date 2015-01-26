Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Якутии заявил, что средства, полученные от продажи акций АК "АЛРОСА", не обесценились
Средства, полученные Якутией от продажи 7% акций АК «АЛРОСА», не обесценились из-за падения курса национальной валюты, пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт ЯСИА. Такое заявление сделал руководитель региона Егор Борисов в ходе телевизионной программы «Говорит глава».
«Некоторые люди хотят сделать сенсацию, удивить публику. Они утверждают, что государство деньги выручило, но они якобы в итоге обесценились. Это, конечно, неправда. Полученные средства были в рублевом эквиваленте и они будут расходоваться в рублях. Сколько получено, столько и израсходуется. Если бы мы получили деньги в рублях, а стали расходовать в валюте, то тогда, конечно, можно говорить о дополнительной нагрузке, связанной с ростом доллара и евро», - заявил Егор Борисов.
Глава республики также посоветовал якутянам держать личные средства в рублях: «Если человек ежедневно расходует рубли, то надо в рублях и держать свои сбережения. Если же он имеет большие зарплаты и заложил немного другие цели, например, участие в спекулятивных рынках, тогда можно подумать над переводом денег в валюту. Однако в Якутии в таких спекулятивных рынках мало кто участвует».
Напомним, что программа «Говорит глава» вышла на канале НВК «Саха» 23 января. Егор Борисов ответил на вопросы журналистов по наиболее актуальным темам экономического развития Якутии.
Новости тематики
- Вопрос строительства Ленского моста в Якутии сдвинулся с мертвой точки
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
Новости раздела
- Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
- На Сахалине будут сами ремонтировать маломерные суда
- В Амурской области завершена первая стадия "надвижки" пролетного строения моста через Амур
- Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
- В Дальнегорске депутаты выберут главу по конкурсу
- Вопрос строительства Ленского моста в Якутии сдвинулся с мертвой точки
- Авиакомпания "АЛРОСА" получит в лизинг два самолета SSJ-100
- Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском
- На Сахалине и Курилах добыли более 120 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"