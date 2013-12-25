Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К конкурсу на строительство мостового перехода через Лену в районе Якутска допущены два консорциума
Федеральное дорожное агентство подвело итоги предварительного отбора участников конкурса на строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска.
К следующей стадии конкурса допущены консорциумы ООО «Транспортные концессии (Саха)» (входят банк «ВТБ», «ВТБ Капитал», УСК «Мост», Бамстроймеханизация, ООО «Магистраль Северной столицы» и ряд других) и ООО «Якутская мостостроительная компания» (консорциум в составе «Китайской железнодорожно-строительной компании», ООО «Стройгазконсалтинг», ООО «НПО «Мостовик», РФПИ).
Необходимо отметить, что интерес к проекту Федерального дорожного агентства проявляет еще одна зарубежная компания – японская строительная фирма Itochu, которая может присоединиться в качестве субподрядчика к одному из консорциумов, сообщает ЯСИА.
Победитель, с которым заключат концессионное соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, должен будет разработать проект, выполнить строительство, а также обеспечивать содержание, эксплуатацию и ремонт объекта на условиях софинансирования. Государство в свою очередь обеспечит передачу земельных участков для строительства, а также софинансирование на этапе строительства и концессионный платеж на этапе эксплуатации.
«Новый мостовой переход очень нужен для всей Якутии, так как сейчас все товары, в том числе продукты питания, доставляются в отдаленные регионы республики только авиацией и водными путями», – отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Экономика проекта строительства мостового перехода складывается из затрат на проектирование и возведение автодорожного мостового перехода и автомобильных подходов к нему (6 лет), а также расходов на эксплуатацию в течение 8 лет после ввода объекта в эксплуатацию. По условиям конкурса максимальные затраты государства (начальная цена) составят 40,25 млрд рублей на строительство мостового перехода и 16,03 млрд рублей — на выплату по концессионному соглашению в ценах I квартала 2013 года. Таким образом, при сметной стоимости моста в 46,7 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей должен будет вложить сам инвестор) государству строительство и эксплуатация моста обойдутся примерно в 56,3 млрд.
СПРАВКА: В рамках будущего концессионного соглашения предполагается строительство автомобильного моста через реку Лену, автодорожных подходов к нему общей протяженностью более 21 тыс. метров. Мост свяжет столицу Якутии с дорожной сетью на правом берегу Лены, объединит в единую транспортную систему федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Строительство моста придаст мощный импульс экономическому развитию всего региона, так как обеспечит круглогодичную бесперебойную поставку грузов на Дальний Восток. При этом проезд по автодорожному мостовому переходу будет для пользователей бесплатным.
Новости тематики
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- На Камчатке определено лучшее место для строительства нового аэровокзального комплекса
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- На курильском острове Шикотан впервые появится асфальт
- На Курилах строят жильё по нулевой ипотеке
- Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске составит 4,67 млрд рублей
Новости раздела
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось