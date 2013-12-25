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К конкурсу на строительство мостового перехода через Лену в районе Якутска допущены два консорциума

25 Декабря 2013, 14:12 | Дальний Восток

Федеральное дорожное агентство подвело итоги предварительного отбора участников конкурса на строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска.

К следующей стадии конкурса допущены консорциумы ООО «Транспортные концессии (Саха)» (входят банк «ВТБ», «ВТБ Капитал», УСК «Мост», Бамстроймеханизация, ООО «Магистраль Северной столицы» и ряд других) и ООО «Якутская мостостроительная компания» (консорциум в составе «Китайской железнодорожно-строительной компании», ООО «Стройгазконсалтинг», ООО «НПО «Мостовик», РФПИ).

Необходимо отметить, что интерес к проекту Федерального дорожного агентства проявляет еще одна зарубежная компания – японская строительная фирма Itochu, которая может присоединиться в качестве субподрядчика к одному из консорциумов, сообщает ЯСИА.

Победитель, с которым заключат концессионное соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, должен будет разработать проект, выполнить строительство, а также обеспечивать содержание, эксплуатацию и ремонт объекта на условиях софинансирования. Государство в свою очередь обеспечит передачу земельных участков для строительства, а также софинансирование на этапе строительства и концессионный платеж на этапе эксплуатации.

«Новый мостовой переход очень нужен для всей Якутии, так как сейчас все товары, в том числе продукты питания, доставляются в отдаленные регионы республики только авиацией и водными путями», – отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Экономика проекта строительства мостового перехода складывается из затрат на проектирование и возведение автодорожного мостового перехода и автомобильных подходов к нему (6 лет), а также расходов на эксплуатацию в течение 8 лет после ввода объекта в эксплуатацию. По условиям конкурса максимальные затраты государства (начальная цена) составят 40,25 млрд рублей на строительство мостового перехода и 16,03 млрд рублей — на выплату по концессионному соглашению в ценах I квартала 2013 года. Таким образом, при сметной стоимости моста в 46,7 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей должен будет вложить сам инвестор) государству строительство и эксплуатация моста обойдутся примерно в 56,3 млрд.

СПРАВКА: В рамках будущего концессионного соглашения предполагается строительство автомобильного моста через реку Лену, автодорожных подходов к нему общей протяженностью более 21 тыс. метров. Мост свяжет столицу Якутии с дорожной сетью на правом берегу Лены, объединит в единую транспортную систему федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Строительство моста придаст мощный импульс экономическому развитию всего региона, так как обеспечит круглогодичную бесперебойную поставку грузов на Дальний Восток. При этом проезд по автодорожному мостовому переходу будет для пользователей бесплатным.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: мосты  Якутия  строительство  конкурсы 



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