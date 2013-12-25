Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Подрядчик реконструкции аэропорта Магадан завалил госконтракт
25 Декабря 2013, 11:36 | Дальний Восток
На 2013 год согласно государственному контракту подрядчик должен был выполнить демонтаж и монтаж стоянок с 17-й по 19-ю аэропорта Магадан, заменить светосигнальное оборудование ИВПП, а также построить очистные сооружения. На сегодня полностью выполнены работы по разборке железобетонных конструкций на стоянках, новое покрытие уложено примерно на 50 %, хотя до конца года должны были сдать, сообщил генеральный директор ОАО «Аэропорт Магадан» Сергей ЗАМАРАЕВ.
Результаты обследования ВДС показали, что процентов 70 - 80 ее находятся в нерабочем состоянии вследствие того, что работы проводились с нарушениями. Надеемся, в следующем году подрядчик приступит к устранению выявленных нарушений, сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
В 2013 году на работах по реконструкции предполагалось освоить 728 миллионов рублей, фактически же освоено гораздо меньше. Подрядчик ссылается на позднее финансирование. Тем не менее, учитывая, что в Магадан груз идет в среднем два месяца, строители должны были заранее позаботиться о том, чтобы осуществить все необходимые поставки, тем более что работают не первый год и ситуацию прекрасно знают. А получилось, что еще в октябре поступали материалы, которые должны были быть поставлены в начале сезона.
Таким образом, в 2014 году в первую очередь подрядчик будет заканчивать работы 2013-го. На сегодня практически более 50 % площадей стоянок самолетов выведено из эксплуатации. Приходится использовать временные схемы для расстановки воздушных судов. Первая очередь реконструированных стоянок до сих пор не введена в эксплуатацию из-за образовавшихся просадок покрытия. Под некоторыми плитами образовались пустоты до 2,5 метра. Сейчас выполняется проект для того, чтобы устранить недостатки в реконструкции первых стоянок, согласно которому они снова будут демонтироваться.
Результаты обследования ВДС показали, что процентов 70 - 80 ее находятся в нерабочем состоянии вследствие того, что работы проводились с нарушениями. Надеемся, в следующем году подрядчик приступит к устранению выявленных нарушений, сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
В 2013 году на работах по реконструкции предполагалось освоить 728 миллионов рублей, фактически же освоено гораздо меньше. Подрядчик ссылается на позднее финансирование. Тем не менее, учитывая, что в Магадан груз идет в среднем два месяца, строители должны были заранее позаботиться о том, чтобы осуществить все необходимые поставки, тем более что работают не первый год и ситуацию прекрасно знают. А получилось, что еще в октябре поступали материалы, которые должны были быть поставлены в начале сезона.
Таким образом, в 2014 году в первую очередь подрядчик будет заканчивать работы 2013-го. На сегодня практически более 50 % площадей стоянок самолетов выведено из эксплуатации. Приходится использовать временные схемы для расстановки воздушных судов. Первая очередь реконструированных стоянок до сих пор не введена в эксплуатацию из-за образовавшихся просадок покрытия. Под некоторыми плитами образовались пустоты до 2,5 метра. Сейчас выполняется проект для того, чтобы устранить недостатки в реконструкции первых стоянок, согласно которому они снова будут демонтироваться.
Автор: По материалам информагентств
Теги: реконструкция аэропорты ремонт магадан
Новости тематики
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- На Камчатке определено лучшее место для строительства нового аэровокзального комплекса
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- На Колыме идет реконструкция пятого причала магаданского морского торгового порта
- На курильском острове Шикотан впервые появится асфальт
Новости раздела
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"
Loading...