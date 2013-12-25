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Подрядчик реконструкции аэропорта Магадан завалил госконтракт

25 Декабря 2013, 11:36 | Дальний Восток
На 2013 год согласно государственному контракту подрядчик должен был выполнить демонтаж и монтаж стоянок с 17-й по 19-ю аэропорта Магадан, заменить светосигнальное оборудование ИВПП, а также построить очистные сооружения. На сегодня полностью выполнены работы по разборке железобетонных конструкций на стоянках, новое покрытие уложено примерно на 50 %, хотя до конца года должны были сдать, сообщил генеральный директор ОАО «Аэропорт Магадан» Сергей ЗАМАРАЕВ.

Результаты обследования ВДС показали, что процентов 70 - 80 ее находятся в нерабочем состоянии вследствие того, что работы проводились с нарушениями. Надеемся, в следующем году подрядчик приступит к устранению выявленных нарушений, сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.

В 2013 году на работах по реконструкции предполагалось освоить 728 миллионов рублей, фактически же освоено гораздо меньше. Подрядчик ссылается на позднее финансирование. Тем не менее, учитывая, что в Магадан груз идет в среднем два месяца, строители должны были заранее позаботиться о том, чтобы осуществить все необходимые поставки, тем более что работают не первый год и ситуацию прекрасно знают. А получилось, что еще в октябре поступали материалы, которые должны были быть поставлены в начале сезона.

Таким образом, в 2014 году в первую очередь подрядчик будет заканчивать работы 2013-го. На сегодня практически более 50 % площадей стоянок самолетов выведено из эксплуатации. Приходится использовать временные схемы для расстановки воздушных судов. Первая очередь реконструированных стоянок до сих пор не введена в эксплуатацию из-за образовавшихся просадок покрытия. Под некоторыми плитами образовались пустоты до 2,5 метра. Сейчас выполняется проект для того, чтобы устранить недостатки в реконструкции первых стоянок, согласно которому они снова будут демонтироваться.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: реконструкция  аэропорты  ремонт  магадан 



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