Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В перспективе Дальний Восток останется без местных страховщиков
Страховой рынок по итогам года показал более высокую динамику, чем прогнозировали участники рынка. Эксперты полагали, что рост составит порядка 15%, но рынок вырос на 20%. И это при том, что обязательные виды страхования большей частью разочаровали. В следующем году ожидается некоторое замедление темпов роста, даже оптимистичный сценарий снижает планку до 19%. Впрочем, эксперты не исключают снижения до 12%.
В структуре рынка наметился явный тренд на снижение доли КАСКО и ОСАГО. Ожидается, что по итогам 2012 года они окажутся на уровне 65%. При этом главным драйвером роста страхования становятся банки. Страхование жизни при банковских продуктах - это самый быстрорастущий сегмент страхового рынка, если не считать опасные объекты.
Об этих предварительных итогах рассказал на семинаре для журналистов, прошедшем в московском офисе Ингосстраха, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел САМИЕВ. Кроме того, эксперт ответил на вопросы о ситуации на Приморском страховом рынке.
- С началом строительства объектов саммита АТЭС в Приморском крае удвоилось количество страховщиков. Правда, их число позже несколько снизилось в основном за счет ухода с рынка местных региональных компаний. Теперь стройки завершены. Что ждет рынок региона при таком количестве страховщиков?
- Вероятно, часть этих страховщиков пришла под конкретные задачи на короткий срок. И они вряд ли планировали как-то закрепляться в регионе. А вот местные страховые компании, которые видят себя в перспективе, должны, наоборот, остаться. У вас есть, например, компания «Защита Находка», которая занимает свои ниши, имеет позиции регионального бренда и определенную репутацию. Единственное ограничение может быть - это работа с крупными федеральными банками, будут ли они ее кредитовать в случае разворачивания своих кредитных программ. И еще многое будет зависеть от тех ресурсов акционеров, которые они собираются вливать для развития и роста компании.
- И на страховой рынок региона, в общем, это удвоение никак не повлияло?
- Думаю, нет. Здесь должны быть интересы либо крупных федеральных компаний, которые открывают филиал и делают на него ставку, либо местные компании, которые имеют большую перспективу и видят себя через 20 лет на этом рынке.
- Вы в своем выступлении ни разу не упомянули Дальний Восток. Неужели не о чем сказать?
- К сожалению, в масштабах страхового рынка доля Дальнего Востока очень маленькая. В принципе, есть на российском рынке три ключевых региона, так сложилось исторически: Москва и Центральный округ, Поволжье и Урал. В этих трех регионах страхование действительно достаточно быстро развивалось, и сейчас там относительно большой рынок. Остальные регионы, к сожалению, как-то очень слабо развиваются.
- У нас горели мосты, сыпались дороги, но про урегулирование убытков не слышно.
- Проблема была бы, если бы это оставалось незастрахованным. Были случаи, Крымск в частности, скандальные потому, что оказалось ничего не застраховано в той зоне, где должны были страховаться. А у вас в принципе все было сделано так, как должно быть, и компаниям теперь предстоит выплатить все, и там уже платят. Система сработала - было застраховано и компании берут на себя эти обязательства. Это говорит о том, что какой-то прогресс все-таки есть.
- Тем не менее ситуация довольно странная. Одним из трех страховщиков, страховавших самые крупные объекты саммита АТЭС, была компания «Ростра». Но она была признана банкротом почти за год до саммита, и у нее тогда же отозвали лицензию.
- «Ростра» - это, безусловно, больная тема страхового рынка. Многие пострадали. Мы, кстати, предупреждали задолго, что у «Ростры» большие финансовые проблемы, но никто к нам не прислушался, ни регулятор, ни банки. Это, наверное, единственный большой минус, который я бы назвал. Но сам факт, что крупные объекты, ответственность по крупным объектам, риски стали страховаться, - это уже большой прогресс. В ситуации 90-х или начала 2000-х и этого бы не было.
Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Жители Дальнего Востока все активнее страхуют свое имущество
- СГ "ХОСКА" выплатила свыше 18 млн. рублей своим клиентам по итогам сентября
- Авиакомпания "Аврора" для страхования своих сотрудников выбрала СГ "ХОСКА"
- Накопительный компонент пенсии решено оставить
- На Дальнем Востоке СК "Дальлесстрах" переименована в Страховую группу "ХОСКА"
- ОСАГО в Интернет пока не торопится
- Наводнение на Дальнем Востоке заставило правительство вновь вернуться к вопросу о страховании жилья
- Темпы роста страхования жизни на Дальнем Востоке составили около 76%
- На Дальнем Востоке страховщики открывают собственные медцентры
- СОГАЗ застрахует имущество FESCO на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов