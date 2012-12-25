В перспективе Дальний Восток останется без местных страховщиков

Страховой рынок по итогам года показал более высокую динамику, чем прогнозировали участники рынка. Эксперты полагали, что рост составит порядка 15%, но рынок вырос на 20%. И это при том, что обязательные виды страхования большей частью разочаровали. В следующем году ожидается некоторое замедление темпов роста, даже оптимистичный сценарий снижает планку до 19%. Впрочем, эксперты не исключают снижения до 12%.

В структуре рынка наметился явный тренд на снижение доли КАСКО и ОСАГО. Ожидается, что по итогам 2012 года они окажутся на уровне 65%. При этом главным драйвером роста страхования становятся банки. Страхование жизни при банковских продуктах - это самый быстрорастущий сегмент страхового рынка, если не считать опасные объекты.

Об этих предварительных итогах рассказал на семинаре для журналистов, прошедшем в московском офисе Ингосстраха, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел САМИЕВ. Кроме того, эксперт ответил на вопросы о ситуации на Приморском страховом рынке.

- С началом строительства объектов саммита АТЭС в Приморском крае удвоилось количество страховщиков. Правда, их число позже несколько снизилось в основном за счет ухода с рынка местных региональных компаний. Теперь стройки завершены. Что ждет рынок региона при таком количестве страховщиков?

- Вероятно, часть этих страховщиков пришла под конкретные задачи на короткий срок. И они вряд ли планировали как-то закрепляться в регионе. А вот местные страховые компании, которые видят себя в перспективе, должны, наоборот, остаться. У вас есть, например, компания «Защита Находка», которая занимает свои ниши, имеет позиции регионального бренда и определенную репутацию. Единственное ограничение может быть - это работа с крупными федеральными банками, будут ли они ее кредитовать в случае разворачивания своих кредитных программ. И еще многое будет зависеть от тех ресурсов акционеров, которые они собираются вливать для развития и роста компании.

- И на страховой рынок региона, в общем, это удвоение никак не повлияло?

- Думаю, нет. Здесь должны быть интересы либо крупных федеральных компаний, которые открывают филиал и делают на него ставку, либо местные компании, которые имеют большую перспективу и видят себя через 20 лет на этом рынке.

- Вы в своем выступлении ни разу не упомянули Дальний Восток. Неужели не о чем сказать?

- К сожалению, в масштабах страхового рынка доля Дальнего Востока очень маленькая. В принципе, есть на российском рынке три ключевых региона, так сложилось исторически: Москва и Центральный округ, Поволжье и Урал. В этих трех регионах страхование действительно достаточно быстро развивалось, и сейчас там относительно большой рынок. Остальные регионы, к сожалению, как-то очень слабо развиваются.

- У нас горели мосты, сыпались дороги, но про урегулирование убытков не слышно.

- Проблема была бы, если бы это оставалось незастрахованным. Были случаи, Крымск в частности, скандальные потому, что оказалось ничего не застраховано в той зоне, где должны были страховаться. А у вас в принципе все было сделано так, как должно быть, и компаниям теперь предстоит выплатить все, и там уже платят. Система сработала - было застраховано и компании берут на себя эти обязательства. Это говорит о том, что какой-то прогресс все-таки есть.

- Тем не менее ситуация довольно странная. Одним из трех страховщиков, страховавших самые крупные объекты саммита АТЭС, была компания «Ростра». Но она была признана банкротом почти за год до саммита, и у нее тогда же отозвали лицензию.

- «Ростра» - это, безусловно, больная тема страхового рынка. Многие пострадали. Мы, кстати, предупреждали задолго, что у «Ростры» большие финансовые проблемы, но никто к нам не прислушался, ни регулятор, ни банки. Это, наверное, единственный большой минус, который я бы назвал. Но сам факт, что крупные объекты, ответственность по крупным объектам, риски стали страховаться, - это уже большой прогресс. В ситуации 90-х или начала 2000-х и этого бы не было.

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог".