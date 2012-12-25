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"Транснефть" вдвое увеличила мощность ВСТО

25 Декабря 2012, 13:06 | Дальний Восток

АК "Транснефть" запустила вторую очередь нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО-2), что позволит увеличить количество отгружаемой в нефтепорт Козьмино (Приморский край) нефти в два раза - до 30 млн тонн в год.

Завершилось строительство единой нефтепроводной системы от Балтики до Тихого океана. За 7 лет построено 5 тыс. км линейного трубопровода, 20 нефтеперекачивающих станций, тысячи километров ЛЭП и дорог. В бюджеты регионов поступило 43 млрд рублей

Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе телемоста на торжественной церемонии запуска второй очереди ВСТО отметил, что данный проект существенно расширяет инфраструктурные возможности дальневосточных регионов России.

Нефть по ВСТО будет поставляться в Японию, Китай, США, Южную Корею, Филиппины, Сингапур, Тайвань.

Глава "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ уточнил, что американский рынок через конечную точку ВСТО порт Козьмино получает 35% нефти, еще около 30% - Япония, Китай - 25-28%, остальное Сингапур, Малазия и Южная Корея.

По его словам, чтобы нефть поставляемая по ВСТО, стала маркерным сортом необходимо увеличить объем поставок по этому нефтепроводу до 30 млн тонн. "Если это получится в ближайшей перспективе, то можно будет смело говорить, что в мире появится новый сорт нефти. И нам за него не стыдно", - заявил глава трубопроводной компании.

ВСТО построено для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино и нефтеналивной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. От Сковородино до порта нефть перевозилась по железной дороге. Для второго этапа был построен участок от Сковородино до побережья Тихого океана у порта Козьмино и увеличена мощность морского терминала. Ввод ВСТО-II в эксплуатацию позволит увеличить количество отгружаемой в Козьмино нефти в 2 раза - до 30 млн тонн в год. В дальнейшем мощность нефтепровода ВСТО может быть доведена до 80 млн тонн нефти в год.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: запуск  ВСТО 



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