На Дальнем Востоке открыто движение по новому Кузнецовскому тоннелю

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") 25 декабря открыла Кузнецовский тоннель на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (Хабаровский край).

Сдача в эксплуатацию нового тоннеля и железнодорожного обхода Кузнецовского перевала позволяет увеличить провозную способность в этом направлении до 19,4 млн тонн грузов. До начала реализации проекта реконструкции пропускная способность этого участка составляла 12 млн тонн в год. К началу 2012 года она была увеличена до 16,5 млн тонн в год. осле завершения всего проекта реконструкции в 2016 году провозная способность участка может достичь 35,5 млн тонн в год.

В 2008 году ОАО "РЖД" и Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ (Росжелдор) подписали инвестиционное соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань". Согласно проекту, стоимость однопутного тоннеля длинной 3,89 км составляет 14,9 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".