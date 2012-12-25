Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке открыто движение по новому Кузнецовскому тоннелю
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") 25 декабря открыла Кузнецовский тоннель на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (Хабаровский край).
Сдача в эксплуатацию нового тоннеля и железнодорожного обхода Кузнецовского перевала позволяет увеличить провозную способность в этом направлении до 19,4 млн тонн грузов. До начала реализации проекта реконструкции пропускная способность этого участка составляла 12 млн тонн в год. К началу 2012 года она была увеличена до 16,5 млн тонн в год. осле завершения всего проекта реконструкции в 2016 году провозная способность участка может достичь 35,5 млн тонн в год.
В 2008 году ОАО "РЖД" и Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ (Росжелдор) подписали инвестиционное соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань". Согласно проекту, стоимость однопутного тоннеля длинной 3,89 км составляет 14,9 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов