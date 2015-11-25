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Двум проектам в Приморье перепало несколько миллиардов рублей госинвестиций
Правительственная Подкомисия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на своем очередном заседании одобрила ряд инвестиционных проектов, которые получат финансовую поддержку со стороны Фонда развития Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В соответствии с решением Подкомиссии, Фонд развития Дальнего Востока профинансирует три проекта стоимостью 50,3 млрд руб., объем инвестиций самого фонда составит 4,7 млрд руб.
На каждый вложенный рубль Фонд привлечет от 2 до 16 рублей частных инвестиций. «Нам выгодно привлекать как можно больше инвестиционных ресурсов на единицу вложенных средств Фонда. Однако пропорция зависит от структуры и специфики каждого проекта, сроков окупаемости. Некоторые проекты с большим мультипликативным эффектом достаточно сложно реализовать без существенной государственной поддержки», - отметил Юрий Трутнев.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, проекты подготовлены на высоком уровне. «Создан целостный механизм государственной поддержки инвестиционных проектов, это гибкая и эффективная система, и роль Фонда развития Дальнего Востока здесь – одна из центральных. Решение Правительственной Подкомиссии является достаточным основанием для того, чтобы Фонд развития Дальнего Востока приступил к инвестированию», - напомнил Александр Галушка.
Инвестиционные проекты, одобренные на заседании Подкомиссии:
1. Проект строительства транспортной инфраструктуры с целью увеличения добычи угля на Солнцевском месторождении в Сахалинской области. Общая стоимость - 45,1 млрд рублей, инвестиции Фонда - 2,8 млрд рублей. Инициатор - «Восточная горнорудная компания».
2. Проект строительства транспортно-логистического комплекса (сухой порт) в Приморском крае. Общая стоимость - 1,5 млрд рублей, инвестиции Фонда - 700 млн рублей. Инициатор - ГК «Юнион».
3. Проект строительства холодильно-складского комплекса для хранения и перевалки рыбной продукции в Приморье. Общая стоимость - 3,6 млрд рублей, инвестиции Фонда - 1,2 млрд рублей. Инициатор - Владивостокский морской рыбный порт.
Все рассмотренные Подкомиссией новые проекты направлены на улучшение качества логистической инфраструктуры, развитие отечественной промышленности, реализацию экспортного потенциала дальневосточных предприятий. Очередное решение о финансовой поддержке проектов из средств Фонда развития Дальнего Востока является важным шагом к практической реализации договоренностей, достигнутых на Восточном экономическом форуме, в ходе которого были подписаны соглашения на 1,8 трлн рублей.
При участии ФРДВ на территории Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области уже реализуются несколько ранее одобренных правительственной Подкомиссией инвестиционных проекта общей стоимостью 23 млрд рублей и инвестициями со стороны Фонда в размере 4,8 млрд рублей.
По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, активность дальневосточных предпринимателей свидетельствует о высоком спросе на инвестиции, который кратно превышает капитал Фонда: из 15,5 млрд рублей первоначального капитала около 9,5 млрд рублей уже распределены среди наиболее эффективных проектов.
Фото Fishport.Ru.
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