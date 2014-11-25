Участие в премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток – это уже победа

Кандидат политических наук, доцент кафедр «Рекламы и связей с общественностью» ДВФУ и «Истории искусства и культуры» МГУ им. Г. И. Невельского, доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС Павел Ушанов дал экспертную оценку региональному конкурсу в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

По его мнению, соискатели премии, во всеуслышание заявившие о своих успехах, могут априори считаться лучшими.

«Подобные конкурсы являются одним из внешних проявлений уровня развития профессионального сообщества, - отметил Павел Витальевич. – Поэтому олимпийский принцип – главное не победа, а участие – справедлив для проектов в области развития общественных связей. Миссия «Серебряного Лучника» не только в определении лучших в профессии, но и в создании профессиональной коммуникативной площадки, в том числе и дискуссионной. Сам факт подачи заявки на участие в конкурсе уже является победой, поскольку специалист по связям с общественностью решился выйти за пределы свой (очень часто – комфортной) среды и готов узнать мнение коллег о своей работе».

Подчеркнем, что Павел Ушанов входил в состав жюри дальневосточной премии 2013 года. Тогда вниманию конкурсной комиссии были предложены 54 проекта, допущенные к голосованию в одной из четырех номинаций. В этом году Павел Витальевич также подтвердил свое намерение продолжить работу в оргкомитете премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток и присоединиться к команде экспертов.

Стать участником конкурса можно до 27 декабря. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Среди номинаций региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и впервые – «Лучший проект по продвижению культуры и исторического наследия». Участие бесплатное.

Финалисты конкурса станут известны в январе 2015 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.