"Амурские грибные технологии" к Новому году обеспечат королевскими вешенками все супермаркеты Благовещенска

На прилавки магазинов и супермаркетов Благовещенска вернулись вешенки, выращенные в Амурской области. Новинкой для покупателей стала королевская вешенка — еринги.

Огромные размеры гриба, диаметр шляпки которого может достигать 13 сантиметров, горожан не напугал. По словам директора «Амурских грибных технологий» Романа Саморукова, королевскую вешенку разобрали за пару дней.

— Если летом у нас были проблемы с выполнением объема производства, то сейчас с достаточным количеством сырья — собираем большой урожай. Накануне мы доставляли грибы по благовещенским торговым сетям. Наша отпускная цена — 95 рублей за 350 граммов. Уже в продажу выпустили и королевскую вешенку — этот вид мы выращиваем впервые. Первую партию разобрали сразу, — рассказал Роман Саморуков.

К новому году в магазины Приамурья предприятие планирует поставить 3,5-4 тонны привычной белой вешенки и 150-200 килограммов королевской, сообщает ИА «Порт Амур».

Фото ИА «Порт Амур».

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.