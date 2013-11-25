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Бренд "Серебряный Лучник" усиливает свои позиции в Дальневосточном регионе

25 Ноября 2013, 13:28 | Дальний Восток

Новости о премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будут доступны всему региону. Это станет возможным благодаря активной поддержке со стороны дальневосточных СМИ, проявивших симпатии к конкурсу в области развития общественных связей.

О своей готовности поддержать очередную – уже третью – региональную премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток заявили сразу несколько партнеров прошлых лет. Среди них – Дальневосточная деловая газета «Золотой Рог» и деловое интернет-издание ZRPRESS.ru, приморский портал о рекламе и маркетинге PrimMarketing.ru, бизнес-поисковик Владивостока и Приморского края IPRIM.RU, информационный портал Еврейской автономной области и Биробиджана BiraNews и специализированный портал о рекламе и маркетинге DV-Reclama.ru, сообщила ZRPRESS.Ru Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Как при этом отметил главный редактор DV-Reclama.ru Даниил Бланков, руководство и коллектив портала были единодушны в своем решении оказать информационную поддержку конкурсу. «Любая профессиональная премия – это стимул для развития участников рынка, - подчеркнул Даниил Бланков. – Это как бы некий камертон, с помощью которого можно узнать, насколько то, что ты делаешь, по-настоящему важно. Тебя оценивают профессионалы, и ты сам себя сравниваешь с другими конкурсантами. Это, безусловно, неоценимый опыт, особенно для неизбалованных премиями дальневосточников. Участие в конкурсе "Серебряный Лучник" - Дальний Восток – это лучший способ проверить себя и наметить новые пути для развития. И, разумеется, портал DV-Reclama.ru с готовностью поддерживает проведение мероприятия, полезного для всех, кто занимается пиаром и общественными связями».

Наряду со средствами массовой и справочной информации, с которыми премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток связывают давние дружеские отношения, у конкурса появляются и новые информационные партнеры, что свидетельствует об укреплении позиций бренда «Серебряный Лучник» в регионе. Так, в число тех, кто поддержит III Дальневосточную премию в области развития общественных связей, в этом году вошли ведущий информационный портал Магаданской области КОЛЫМА.RU, региональный медиацентр РИА НОВОСТИ во Владивостоке, крупнейшая газета Дальнего Востока «Тихоокеанская звезда», информационное агентство VladNews и «8 канал» - новое телевидение города Владивостока.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе «Серебряный Лучник» - Дальний Восток  осуществляется на бесплатной основе и вплоть до 27 декабря. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru.

Победители станут известны в конце января 2014 года. Тогда же состоится презентация их работ и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации этого масштабного мероприятия.

Десять лучших проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: Серебряный лучник  конкурс 



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