По пути с "Евро-5"

Дальневосточный рынок нефтепродуктов подтянулся под требования евростандарта

Еще недавно качество российского бензина и дизтоплива было априори хуже японского, европейского и американского. Поэтому, когда выходили из строя топливные системы и двигатели автомобилей, владельцы привычно махали руками: а что вы хотели?! Но времена меняются, и на самые застарелые болячки находятся современные лекарства.

Не остался в стороне от этого процесса и сектор нефтепереработки. Правительство страны подписалось под европротоколом о переходе с 1 июля 2016 года на выпуск автомобильного топлива по требованиям евростандарта и обязало профильные предприятия осуществить эту работу. Что по итогу мы имеем на Дальнем Востоке?

По словам начальника отдела контроля экономической концентрации Хабаровского УФАС России Елены БЕЛЯЕВОЙ, лидеров этого рынка в регионе отличает взвешенный подход к качеству, цене и объему реализации автомобильного топлива. УФАС Хабаровского края, по ее словам, внимательно следит за рынком нефтепродуктов в регионе. Недавно в управлении прошло большое совещание по вопросу о ситуации на рынках оптовой и розничной реализации нефтепродуктов в Хабаровском крае и Сахалинской области, на котором основными спикерами выступили представители АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», продающего продукции Хабаровского НПЗ, и ООО «РН-Востокнефтепродукт», реализующего топливо Комсомольского НПЗ.

- Эти компании занимают основную долю рынка, - сказала в интервью «Дальневосточному капиталу» Елена Беляева, - однако реализацией нефтепродуктов в Хабаровском крае занимаются еще порядка десяти хозяйствующих субъектов, которые продают и продукцию других производителей.

По оценке специалиста, ведущие компании на рынке нефтепродуктов занимают ответственную позицию. В частности, как говорится в итоговом документе этого совещания, АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» отличает взвешенная ценовая политика, учитывающая экономические интересы и покупателей, и свои собственные. Цены розничной реализации нефтепродуктов росли более низкими темпами относительно роста закупочных цен, при этом рост цен был ниже уровня инфляции. У компании имеются необходимые объемы нефтепродуктов, позволяющие осуществлять и оптовые поставки независимым нефтетрейдерам, и розничную продажу. АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» имеет передвижную лабораторию, постоянно осуществляющую контроль за качеством нефтепродуктов. Не менее оснащено и ООО «РН-Востокнефтепродукт», отметили в УФАС.

Основными поставщиками нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока являются два нефтеперерабатывающих завода - Комсомольский и Хабаровский. Предприятия вошли в процесс реконструкции, которая позволила им наладить выпуск качественной и востребованной продукции в начале XXI века. Собственники вложили в модернизацию десятки миллиардов рублей.

Первым о переходе на евростандарт отчитался Комсомольский НПЗ, который раньше ее и начал. В 2014 году ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (дочернее предприятие НК «Роснефть») начало производство бензина Аи-98 в соответствии с высшим экологическим классом 5 технического регламента Таможенного союза («Евро-5») и, таким образом, завершило полный переход на выпуск автомобильного топлива стандарта «Евро-5». Сегодня Комсомольский НПЗ выпускает в соответствии с этим стандартом бензины Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также дизельное топливо разновидностей «зимнее» и «летнее». Всего 17 видов продукции, включая авиакеросин, нафту и маловязкое судовое топливо, мазуты, сжиженный газ, кокс, серу, а также бензин и дизельное топливо. После завершения модернизации завод перерабатывает в среднем 7,5 млн тонн сырой нефти в год.

Надо сказать, что вход на этот рынок у предприятия был не всегда гладким. В начале 2017 года потребители обвинили комсомольских нефтепереработчиков в производстве некачественной партии бензина, из-за которой вышли из строя двигатели десятков машин, заправлявшихся комсомольским бензином по всему региону. Однако комиссия, приехавшая на берега Амура из материнской компании, брака не выявила и все списала на происки конкурентов. Тем не менее после этого случая вопросу качества продукции на КНПЗ уделили еще больше внимания.

В 2016 году, в полном соответствии со сроками, установленными российским правительством, на выпуск продукции по стандарту «Евро-5» полностью перешел и Хабаровский НПЗ. Этому предшествовала большая работа по модернизации всего производственного комплекса, рассказал деловой газете «Золотой Рог» главный технолог завода Роман ПАК. Вот одна из показательных цифр. В 2000 году, когда Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к реконструкции, стоимость его основных фондов составляла 419 млн рублей, сегодня она оценивается в 50,6 млрд рублей.

Хабаровский НПЗ приступил к выпуску автомобильного бензина марки АИ-98 стандарта «Евро-5» в начале 2016 года. Этот переход на бензин высшего экологического класса стал возможным после завершения в 2015 году заключительного этапа масштабной реконструкции завода, в рамках которого была проведена реконструкция блока гидроочистки сырья установки каталитического риформинга и сырья секции изомеризации.

Отметим, что выпуск автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5» Хабаровский НПЗ начал еще в 2013 году. И последовательно продолжил работу над улучшением качества продукции, в результате чего и была внедрена технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока.

Важным этапом в работе завода стало подключение в 2015 году к ВСТО, что позволило отказаться от поставок западносибирской нефти железнодорожным транспортом и перейти на переработку сырой нефти с месторождений Восточной Сибири. Это обеспечило стабильные поставки нефти. В итоге годовой объем переработки увеличился с 4 до 5 млн тонн и может еще расти до 6 млн тонн - именно такой объем способно перекачать ответвление от ВСТО, ведущее на завод.

- Основные цели реконструкции - строительство комплекса гидрогенизационных процессов: техническое переоснащение и перевооружение предприятия были выполнены в срок и с высоким качеством, - говорит Роман Пак. - Это позволило наладить выпуск новых видов товарных нефтепродуктов, отвечающих мировым стандартам качества «Евро-5». Сегодня завод выпускает продукцию 32 наименований.

Главное, чего удалось добиться предприятию, по словам Романа Пака, - это производство качественного и безопасного автомобильного топлива экологического класса К-5 в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» - ТР ТС 013/2011.

Реконструкция предприятия и тесное сотрудничество со специалистами компании BASF - мирового лидера в разработке инновационного топлива - позволили Хабаровскому НПЗ выпустить на рынок и собственный бренд автомобильного топлива - GreenEco NEO. Под этой маркой выпускается как бензин, так и дизельное топливо. Это, по словам главного технолога, вид топлива с улучшенными свойствами. Специальные присадки обеспечивают стабильный запуск и щадящую работу двигателя в условиях морозов и наоборот - форсирование возможностей двигателя в летних условиях. Таким образом достигается увеличение продолжительности работы двигателей и топливных систем, соответственно, уменьшаются затраты на ремонт. И еще одна важная особенность продукции завода: в ассортименте наличествуют зимние и летние виды бензина и дизтоплива.

Сегодня выпуск автомобильного топлива на заводе составляет треть от общего объема. Испанская компания Tecnicas Reunidas, которая осуществляла реконструкцию завода «под ключ» в рамках контракта, провела обучение специалистов Хабаровского НПЗ в Испании с тем, чтобы они смогли в полной мере освоить новые передовые технологические процессы, а также сложное оборудование и работать на нем производительно и безопасно. За качеством продукции на всех его этапах следит и заводская испытательная лаборатория, которая аккредитована в 2015 году Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и внесена в реестр аккредитованных лиц 30.10.2015 г. Она имеет на вооружении самое современное оборудование и штат квалифицированных специалистов. Заводская лаборатория позволяет отследить не только соответствие производственных процессов и качество конечного продукта непосредственно на заводе, но и проверить, например, каким оно доходит до потребителей.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

По мнению главного технолога Хабаровского НПЗ Романа ПАКА, на дальневосточном рынке автомобильного топлива, несомненно, есть место, пусть и небольшое, для производителей из западных регионов. Но это, в принципе, не меняет ситуации.

Сейчас вся продукция на АЗС должна, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011, соответствовать регламентированным параметрам, в частности «Евро-5», иначе она просто не допускается на рынок. Другое дело, что потребителям безопаснее приобретать продукцию дальневосточных нефтепереработчиков. На местных заводах недавно завершена реконструкция, налажен оперативный и строгий контроль качества, службы оперативно реагируют на обращения потребителей. Во всяком случае, по его словам, именно так обстоит дело на Хабаровском НПЗ.

Олег КУЛЬГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток