Нотариат становится реальным помощником граждан и бизнесменов

Завещания, брачные контракты и уведомления о залоге движимого имущества будут включаться в реестры Единой информационной системы нотариата.

Принятый недавно Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разрешает нотариусам вести электронные базы данных и работать с электронными документами. Таким образом, инновации пришли и в самую стабильную и в некотором смысле консервативную отрасль, теперь столь важные в жизни многих граждан и предприятий документы будут существовать не только в бумажном, но и в электронном виде.

– Готовы ли к новациям в своей работе приморские нотариусы? – с этого вопроса «ЗР» начал разговор с президентом Приморской краевой нотариальной палаты Виктором ПРИЩЕПОЙ.

– Действительно, в сентябре текущего года парламентарии приняли закон о создании Единой информационной системы нотариата, которая позволит решить проблему фальсификации нотариально удостоверенных документов. В этой системе будут содержаться реестры уведомлений о залоге движимого имущества, удостоверенных брачных договоров, удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене завещаний, доверенностей и распоряжений об отмене доверенностей, открытых наследственных дел.

На самом деле такая система в нашей стране уже создана, в Приморском крае она успешно функционирует около пяти лет, все нотариусы края подключены к ней и вносят соответствующие данные. Все это уже сейчас позволяет проверять сведения о достоверности ряда нотариально удостоверенных документов (завещаний, доверенностей и т.д.), исполненных на специальных высокозащищенных бланках. Таким образом, закон придает легитимность данной системе, возлагает на Федеральную нотариальную палату обязанности по ее доработке, дополнению соответствующими разделами и обеспечению доступа к сведениям, содержащимся в реестрах. Но должен заметить, что закон вступит в силу в 2014 году, так что у нас еще есть время подготовиться к выполнению новых функций.

– Значит ли это, что теперь завещание может быть составлено только в электронном виде, и не станет ли электронная база завещаний источником информации для недобросовестных людей?

– Закон не изменяет процедуру удостоверения завещаний, оно, как и прежде, в бумажном виде удостоверятся нотариусом, один экземпляр завещания остается у гражданина, его составившего. В электронный реестр будет вноситься информация об удостоверенном завещании, и это сделает невозможным оформление наследственных прав граждан по несуществующим завещаниям. Кроме того, упрощается процедура поиска завещания и определения его статуса. Так, например, хранящееся у наследодателя завещание может потеряться, быть похищенным или уничтоженным недоброжелателями, а наследники по такому завещанию могут не знать о его существовании или у кого из нотариусов оно было составлено, что затруднит розыск завещания и получение его дубликата. Кстати говоря, приморские нотариусы неоднократно с такими ситуациями сталкивались ранее и не всегда могли помочь наследникам. При наличии полной электронной базы завещаний граждане будут иметь возможность определить факт удостоверения завещания, а также к кому из нотариусов стоит обратиться для получения информации о нем.

Новым законом будет решен вопрос тайны совершения завещания, то есть не будет считаться ее разглашением получение сведений о факте удостоверения завещания через электронный реестр после открытия наследства. Что касается недобросовестных лиц, то они не смогут воспользоваться такой информацией в корыстных целях, так как в электронном реестре будет содержаться только факт удостоверения завещания, а не его содержание. Узнать из Единой информационной системы, в чью пользу и на какие объекты составлено завещание, не получится.

Хочу отметить, что по инициативе Федеральной нотариальной палаты создание такой информационной базы начато еще два года назад. Мы работаем над ее пополнением, и уже значительная часть информации в ней содержится. Например, недавно обратился гражданин со свидетельством о смерти своей родственницы, которая, по его сведениям, завещала ему свое имущество. Мы смогли ему помочь и, таким образом, воля умершей была исполнена.

– Виктор Павлович, сегодня все больше говорится об электронном межведомственном обмене, насколько он уже вошел в жизнь и улучшает взаимодействие нотариусов с регистрирующими органами?

– Электронное взаимодействие нотариата с официальными органами постоянно расширяется. Уже сегодня нотариусы осуществляют запросы в Росреестр, налоговую службу, Сбербанк, Центральный каталог кредитных историй. Все это помогает оперативно обмениваться информацией по защищенным каналам связи, проверять документы и получать необходимые данные для нотариального оформления сделок. Кроме того, нотариусы приступили к подаче документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через соответствующий интернет-сервис Федеральной налоговой службы.

Безусловными преимуществами электронного документооборота являются снижение трудоемкости оформления запросов и сроков получения ответов и, как следствие, повышение степени удовлетворенности граждан.

– В связи с подготовкой изменений в Гражданский кодекс планируется реформирование нотариата, предусматривающее расширение роли и ответственности нотариусов, введение нотариальной формы для сделок с участием граждан, требующих государственной регистрации, в том числе с недвижимым имуществом.

– Решение этой задачи преследует двоякую цель. Во-первых, защитить сделки граждан от мошенников. Нотариус имеет возможность проверить документы и тем самым защитить имущественные права сторон. Во-вторых, ставится цель создать максимальные удобства для граждан, поскольку предусматривается, что сбором документов для нотариального оформления и последующей передачи информации в регистрирующие органы займется сам нотариус посредством электронного взаимодействия с различными государственными органами. Это касается оформления сделок с недвижимостью, регистрации юридических лиц и ряда других действий. Все это в итоге сократит время на подготовку и оформление документов, а гражданам не придется обивать многочисленные кабинеты и стоять в очередях.

Кроме того, возвращение нотариальной формы приведет к реальной защищенности участников сделки. На сегодняшний день ни риэлторы, ни адвокаты, ни регистрирующие органы не несут той материальной ответственности за незаконность сделок, какая возложена на нотариуса, деятельность которого страхуется, а в случае, если страховки не хватает, он несет полную имущественную ответственность за свой счет. Для обычной на сегодняшний день практики сумма страховки одного нотариуса составляет не менее 1,5 млн рублей в сельской местности и 2 млн в городах, таким образом, только в нашем крае страхование производится на сумму более чем 200 млн рублей. Плюс нотариальной палатой деятельность нотариусов застрахована на 55 млн рублей. При этом за три года из общекраевого страхового фонда не использовано ни копейки. Поэтому поступающие к нотариусу средства за совершение нотариальных действий – это не его доход, а средства обеспечения нотариальной деятельности и имущественной безопасности граждан и юридических лиц.

– Но оппоненты введения нотариальной формы для сделок с недвижимостью утверждают, что их введение может усложнить процедуру из-за очередей на прием к нотариусам, повлиять на конечную стоимость жилья, наконец, изменить сложившийся рынок в части конкуренции нотариального и риэлтерского сообществ.

– Высказываемые доводы о загруженности нотариусов не соответствуют действительности. Например, количество нотариусов только в городе Владивостоке почти в два раза выше потребности по существующим нормативам Латинского нотариата. Озабоченность общественности вызывает возможное удорожание стоимости заключения сделки. Однако тарифные ставки будут четко регулироваться государством и не превысят сумм, определенных законодателем. Считаю, что при четком государственном регулировании тарифов за оформление сделок с недвижимостью ее стоимость не будет повышена. А о конкуренции между нотариальным и риэлтерским сообществами не может быть и речи. Каждое будет заниматься своим делом: риэлторы – поиском покупателей, а нотариусы – обеспечивать юридическую чистоту сделки. Убежден, что участие нотариата в оформлении сделок с недвижимостью снизит уровень криминогенности в сфере гражданского оборота. Кроме того, договор купли-продажи недвижимости будет вступать в законную силу с момента его удостоверения нотариусом, а не как сейчас, после регистрации перехода прав в регистрирующих органах.

Также я убежден, и говорил об этом на недавно состоявшемся во Владивостоке выездном заседании комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, что нотариально удостоверенные договоры об отчуждении недвижимости не должны быть обременены правовой экспертизой регистрирующих органов. Аналогичную позицию высказал и руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ.

Вместе с тем, чтобы решительно двинуться к использованию современных электронных технологий, следует существенно изменить законодательство о регистрации юридических лиц и недвижимости в той части, чтобы нотариус направлял на регистрацию только засвидетельствованные заявления в налоговые органы при регистрации и перерегистрации юридических лиц и удостоверенные договоры об отчуждении недвижимого имущества - в Росреестр.

– С недавних пор требуется нотариальное удостоверение сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале непубличных компаний.

– Данные полномочия не так и новы для нотариусов, поскольку они включены в процедуру удостоверения сделок по отчуждению долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью еще с 2009 года. За это время процесс осуществления данного нотариального действия отработан. В прошлом году в Приморском крае нотариусами удостоверено 1 815 таких сделок, в том числе и с участием иностранных компаний. Как говорится, «споры породили судей, а нежелание спорить – нотариусов», так что участие нотариата в гражданско-правовых отношениях само по себе является превентивным правосудием и обеспечивает гарантированную защищенность нотариального акта.

Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог".