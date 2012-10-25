Дальневосточному региону предсказывают потоп. Грузовой

Очередное совещание госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области прошло 2 июля во Владивостоке и было посвящено проблемам транспортной доступности региона. Уже в начале встречи госкомиссии возглавлявший ее премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ заметил, что в ближайшее время планирует провести дополнительное совещание на тему региональных перевозок, прежде всего авиационных.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев привел слова Петра СТОЛЫПИНА, который когда-то говорил, что «оставлять Дальний Восток без внимания было бы проявлением громадной государственной расточительности».

- Надо честно признать, - продолжил Медведев, - что эта громадная расточительность была государством проявлена в период дезинтеграции нашей страны и последовавших затем финансовых неурядиц. За все это мы расплачиваемся в полной мере.

В последнее время ситуация меняется. Только на мероприятия федерально-целевой программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья за последние пять лет из федерального бюджета было выделено более 300 млрд рублей и еще свыше 110 млрд будет направлено в ближайшие два года. Задача всех этих усилий – максимально интегрировать богатые сырьевыми ресурсами территории Дальнего Востока и Сибири в российскую экономику. Но важно делать это последовательно, определяя приоритеты. Транспортная доступность входит в число главных из них.

Порты и РЖД на грани возможностей

Как следует из представленного на совещании доклада министра транспорта Максима СОКОЛОВА, объем грузопотока дальневосточного направления сегодня превысил показатели кризисного периода по всем видам транспорта и имеет устойчивую тенденцию к росту. Прогноз грузопотока в расчете до 2020 года показывает устойчивый рост по всем видам транспорта, в особенности морскому и железнодорожному. Всего грузовая база Дальнего Востока к 2020 году оценивается более чем в 200 млн тонн, что к уровню 2011 года соответствует увеличению на 60%. Если более конкретно, то стратегия развития морской портовой инфраструктуры России прогнозирует рост спроса на перевалку наливных грузов почти до 70 млн тонн, что соответствует 25% роста, навалочных и насыпных грузов – до 90 млн тонн, - рост почти на 100%, а генеральных и контейнерных грузов соответственно до 17 и 19 млн тонн – рост более 125%.

Основным видом магистрального транспорта, обеспечивающего межрайонные перевозки массовых грузов в регионе, остается железнодорожный, - на его долю приходится свыше 80% грузооборота и около 40% внутреннего пассажирооборота. А он, по оценке президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА, подошел к исчерпанию своих возможностей.

Досье "ЗР"

Ежегодно по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали перевозится от 12 до 20 млн тонн различных грузов, в том числе около 10 млн угля и 5–6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. По Транссибу же на отдельных участках перевозится до 95 млн тонн грузов.

Портовые пробки

В Дальневосточном бассейне действуют 28 из 64 российских морских портов. Более 75% грузооборота выполняют порты, расположенные в Хабаровском и Приморском краях – Восточный, Находка, Владивосток, Ванино и Де-Кастри. Первые четыре порта входят в десятку самых крупных портов России и являются главными элементами железнодорожно-морских транспортных узлов. Паромная переправа Ванино - Холмск обеспечивает устойчивую связь острова Сахалин с материком: более 90% грузов, перегружаемых в этих портах, обращается в железнодорожно-морской системе.

Досье "ЗР"

На БАМе на подходах к Комсомольскому железнодорожному узлу к 2015 году прогнозируется рост грузопотока в 3,3 раза, а к 2020 году – почти в 4,5 раза. Суммарная загрузка железнодорожной сети на подходе к Ванино прогнозируется к 2015 году на уровне более 41 млн тонн, а к 2020 году - почти 60 млн. Грузопоток в направлении портов Приморского края к 2015 году может составить более 91 млн тонн, а к 2020 году - более 100 млн.

Но на Дальнем Востоке и в Сибири огромные территории не имеют железнодорожного сообщения. Основные перевозки осуществляются автомобильным транспортом, внутренним водным и авиацией. И здесь тоже достаточное число проблем. Так, по данным Минтранса, на территории ДФО при общей протяженности сети автомобильных дорог федерального и регионального значения 41,5 тыс. км, твердого покрытия не имеет 11 тыс. км дорог, т. е. более четверти, при среднем показателе 8% по стране. 36% сельских населенных пунктов не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Было отмечено, хотя и без конкретных цифр, что большое число населенных пунктов не имеет регулярной транспортной связи с местными административными центрами, поскольку отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. На таких территориях воздушный транспорт выполняет исключительно важную роль, однако между многими областными городами, крупными административными центрами утрачено прямое авиационное сообщение. Чтобы его восстановить, потребуется провести реконструкцию 107 аэродромов гражданской авиации в регионе. Только половина из них имеет взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, а практически 100% взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием требуют проведения капитального ремонта.

Надо много денег

Это только краткая констатация фактов, демонстрирующих реальное положение дел. А теперь речь пойдет об инвестициях.

Развитие транспортной инфраструктуры в целом осуществляется сегодня в рамках основных стратегических документов. Это целый ряд федеральных программ, начиная со Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, но не будем перечислять все, их достаточно много. Финансирование в рамках ФЦП осуществляется преимущественно за счет средств федерального бюджета.

Существуют также инструменты инвестиционного фонда. С его помощью, например, заканчивается реализация первого этапа комплексного инвестиционного проекта – «Строительство Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань».

В ряде регионов средства в инфраструктурные, в том числе транспортные проекты, вкладывает частный бизнес. Здесь ярким примером является строительство без привлечения средств федерального бюджета более чем 300-километрового участка железнодорожной линии Улаг–Эльга к Эльгинскому угольному месторождению компании «Мечел» на территории Республики Саха. Но таких примеров немного.

Несмотря на средства ФЦП и наличие собственной инвестпрограммы, российским железным дорогам, по оценке Владимира Якунина, денег не хватит, чтобы провести реконструкцию и модернизацию магистральных дорог. Дело в том, что генеральную схему развития сети железных дорог, рассчитанную на период до 2030 года и разработанную еще в 2008 году, пришлось «актуализировать» на период до 2020 года с учетом того, что во время кризиса 2008 года и последующих годов грузопотоки в направлении восточного полигона неуклонно росли, тогда как в целом по сети железных дорог сокращались. Т.е. фактически в новой программе РЖД ключевое место теперь отводится развитию инфраструктуры восточного полигона. А это уже другие деньги.

- Требуемые инвестиции на развитие Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали до 2020 года, по оценкам нашего института, которые принимаются соответствующими министерствами и ведомствами, составляют по Транссибирской магистрали 181 млрд рублей, по Байкало-Амурской магистрали – 737 млрд рублей, - отметил Владимир Якунин. - Непосредственно компания РЖД до 2016 года сможет собрать 60 млрд рублей, притом что к этому сроку необходимо инвестировать более 350 млрд рублей. Т. е. требуемый объем государственной поддержки до 2016 года составляет 291 млрд рублей, из которых 208 потребуется на БАМ и 83 млрд - на Транссиб. К каким последствиям может привести недоинвестирование инфраструктурных проектов? Например, за период 2011–2015 годов, по нашим расчетам, потери от недоперевозок грузов с точки зрения ВВП составят 2,3 трлн рублей, а за период с 2011 по 2020 год – 5,8 трлн рублей. Эти цифры показывают, что потери для ВВП существенно превышают дефицит инвестиций на расшивку узких мест.

Инвестиционную составляющую и концессии

Для пополнения инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Минтранс предлагает проработать вопрос о введении инвестиционной составляющей в тариф на грузовые железнодорожные перевозки. И в приоритетном порядке направить эти сборы на развитие транспортной инфраструктуры железных дорог на Дальнем Востоке. Другим возможным источником инвестиций может послужить предоставление приоритетного права грузоотправителей, осуществляющих софинансирование проектов инфраструктуры общего пользования, на получение услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. В качестве еще одной меры Минтранс предлагает перейти на установление долгосрочных тарифов на железнодорожные перевозки, что позволит инвесторам, с одной стороны, минимизировать риски при прогнозировании долгосрочных инвестиций, а с другой, позволит ОАО «РЖД» формировать долгосрочную инвестиционную программу.

- Считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения концессионных соглашений в железнодорожной отрасли, - отметил Максим Соколов, - поскольку сегодняшнее законодательство (ФЗ-115) не предусматривает возможности наличия частных инвесторов на инфраструктуре общего пользования. Это, конечно, не может быть главным ходом, но что касается тупиковых линий, примыкающих к основному ходу, то они могут быть рассмотрены как объекты концессий.

Минэкономразвития – за, но…

Заместитель министра экономического развития Алексей ЛИХАЧЕВ поддержал доклад министра транспорта. По его словам, экономический рост в ближайшее время будет достигнут за счет развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии. Эти экономики к 2020 году могут составить около четверти, а к 2030 году около трети мирового ВВП. Что касается товарной структуры российского экспорта в эти страны, сейчас это минеральные продукты, в основном нефть, нефтепродукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. В этом смысле оценка перспектив товаропотоков показывает, что объем перевалки морских российских портов тихоокеанского бассейна может вырасти к 2020 году на 30% и удвоиться к 2030 году.

Но Лихачев - один из немногих, кто говорил и о рисках переключения маршрутов с российско-китайской границы на внешнюю границу Республики Казахстан.

- Пока этот риск оценивается в пределах 5-10%, - сказал он, - но мы прекрасно знаем планы республики Казахстан по интеграции и желания выиграть эту конкурентную борьбу. Надо признать, что решение России о развитии транспортной инфраструктуры восточных регионов – это решение о конкуренции с соседями за их привлекательность. Это значит, что мы не только должны спрогнозировать объемы и формат привлечения инвестиций, но и предусмотреть меры по конкурентоспособности всего маршрута. А здесь ключевым является локальное – улучшение внутренних показателей в каждом порту, скорости разгрузки, времени нахождения судна в порту и так далее. Сейчас эти показатели как минимум вдвое - это мягкая оценка - хуже общемировых и сильно отстают от лидеров ведущих азиатских портов.

Надежда Котлярова, "Золотой Рог".