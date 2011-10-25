Китай завлекает дальневосточных торговцев в деревню Хунли

Строительство торгово-логистического центра под названием «Харбинский городок Хуанань» началось в деревне Хунли недалеко от Харбина. Этот центр станет крупнейшим комплексным проектом данного типа на северо-востоке страны, сообщает РИА Primamedia со ссылкой на Partneru.cn

Общая строительная площадь «Харбинского городка Хуанань» занимает около 12 млн кв. м, объем капиталовложений составит 50 млрд юаней. Согласно плану, в городке будет четыре основных части - торговая выставочная зона, универсальная зона торговых услуг, зона складирования, логистики и распределения грузов, зона бытового обслуживания. В торговой выставочной зоне планируется проведение презентаций и торговых сделок.