Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Аэрофлот» собирает активы
Для рынка авиаперевозок наступает переломный момент. Усиление контроля и ужесточение законодательных рамок, а также недовольство работой регулирующих ведомств со стороны населения и правительства заставляют участников данного сегмента рынка вести настоящую борьбу за существование. Сохранить себя и продолжить работу будет под силу только сильнейшим и крупнейшим игрокам.
Консолидация перевозчиков госкорпорации «Ростехнологии» на базе «Аэрофлота» медленно, но верно движется к завершению. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства «Аэрофлот финанс» («дочка» «Аэрофлота»; она владеет акциями, которые будут переданы «Ростехнологиям» в обмен на авиакомпании) приобрести 100% «Сахалинских авиатрасс» и 51% «Саратовских авиалиний». До этого ФАС разрешила сделки по авиакомпаниям «Россия», «Владивосток авиа» и «Оренавиа». Шестой перевозчик - «Кавминводыавиа» - оказался за бортом объединения (компанию надо было акционировать, но стороны сделали проще - ее сертификат был аннулирован, а на ее рейсы встала «дочка» «Аэрофлота» - «Дон авиа»).
28 октября наблюдательный совет «Ростехнологий» рассмотрит вопрос об отчуждении перевозчиков в пользу «Аэрофлота». Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ говорил, что авиаактивы «Ростехнологий» будут переданы авиаперевозчику в ноябре 2011 года. 6 авиакомпаний были оценены в 2,5 млрд рублей. Оценка стоимости авиакомпаний производилась на 31 марта 2010 года. В соответствии с этой оценкой, «Ростехнологии» смогут получить 3,61% акций ОАО «Аэрофлот».
Вероятно, к концу года все формальные процедуры по объединению будут завершены. А затем настанет черед самого сложного - корпоративной интеграции компаний в группу «Аэрофлот», улучшения сервиса, расширения маршрутной сети и проч. Все это может занять годы.
Аналитики затрудняются с выводами о том, как отразится объединение авиаактивов «Ростехнологий» на оценке «Аэрофлота». При этом эксперты сходятся во мнении, что новые активы позволят «Аэрофлоту» провести оптимизацию сети и повысить конкурентоспособность на азиатском рынке. Безусловный плюс для «Аэрофлота» - расширение маршрутной сети в Сибири и на Дальнем Востоке, а также получение готового хаба на Дальнем Востоке, где компания может «забазировать» собственные лайнеры, совершающие полеты в страны Юго-Восточной Азии», - отмечает аналитик ИФК «Метрополь» Андрей РОЖКОВ.
Минусом для «Аэрофлота» в этой ситуации является увеличение долга и отвлечение ресурсов на реструктуризацию бизнеса объединяемых авиакомпаний. Но в рамках крупной контролируемой государством компании проблема долга и привлечения финансирования сможет решаться более эффективно.
Ранее ОАО «Владивосток Авиа» сообщило, что текущая деятельность авиакомпании проходит в рамках дальнейшего углубления интеграционных процессов внутри группы компаний «Аэрофлот», при этом «Владивосток Авиа» продолжает действовать как самостоятельное юридическое лицо.
«Внедрен и успешно действует договор по совместной эксплуатации маршрутов (код-шер). Продолжается работа по оптимизации маршрутной сети авиакомпании внутри группы (компаний «Аэрофлот»), - говорится в заявлении «Владивосток Авиа».
В заявлении также отмечается, что такой важный качественный показатель деятельности авиакомпании, как регулярность полетов, по итогам 9 месяцев 2011 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года более чем на 10%.
Досье "ЗР"
В настоящее время владельцами ОАО «Владивосток Авиа» являются «Ростехнологии» - 52,16% акций, АКБ «Финпромбанк» - 12%, ЗАО «ДАСК» - 9,13%, ООО «Аэро-Груз» - 9,24%. Основу летного парка авиакомпании составляют 6 самолетов Ту-204-300, семь A-320 и три A-330. В настоящее время идут переговоры о заключении договоров на поставку в лизинг 4 Ан-148-100.
По итогам 6 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выручка «Владивосток Авиа» выросла на 9,8%, до 4 млрд 720,445 млн рублей, при этом темпы роста расходов составили 5,9%. Следует отметить, что показатели рентабельности по-прежнему отрицательные, вследствие получения убытка по итогам первого полугодия в размере 747,6 млн рублей. Однако в сравнении с первым полугодием 2010 года наблюдается положительная тенденция по улучшению показателей. Рентабельность собственного капитала улучшилась в 2,9 раза, рентабельность активов выросла на 37%, коэффициент чистой прибыльности - на 7%.
Доходы от авиаперевозок по-прежнему являются основными для общества (95,41%) и составили по итогам первого полугодия 2011 года 4 млрд 503,64 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,1%. На 11,1% увеличилась доля регулярных авиаперевозок. Средний пассажирский тариф вырос на 8,7%.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала