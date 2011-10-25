«Аэрофлот» собирает активы

Для рынка авиаперевозок наступает переломный момент. Усиление контроля и ужесточение законодательных рамок, а также недовольство работой регулирующих ведомств со стороны населения и правительства заставляют участников данного сегмента рынка вести настоящую борьбу за существование. Сохранить себя и продолжить работу будет под силу только сильнейшим и крупнейшим игрокам.

Консолидация перевозчиков госкорпорации «Ростехнологии» на базе «Аэрофлота» медленно, но верно движется к завершению. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства «Аэрофлот финанс» («дочка» «Аэрофлота»; она владеет акциями, которые будут переданы «Ростехнологиям» в обмен на авиакомпании) приобрести 100% «Сахалинских авиатрасс» и 51% «Саратовских авиалиний». До этого ФАС разрешила сделки по авиакомпаниям «Россия», «Владивосток авиа» и «Оренавиа». Шестой перевозчик - «Кавминводыавиа» - оказался за бортом объединения (компанию надо было акционировать, но стороны сделали проще - ее сертификат был аннулирован, а на ее рейсы встала «дочка» «Аэрофлота» - «Дон авиа»).

28 октября наблюдательный совет «Ростехнологий» рассмотрит вопрос об отчуждении перевозчиков в пользу «Аэрофлота». Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ говорил, что авиаактивы «Ростехнологий» будут переданы авиаперевозчику в ноябре 2011 года. 6 авиакомпаний были оценены в 2,5 млрд рублей. Оценка стоимости авиакомпаний производилась на 31 марта 2010 года. В соответствии с этой оценкой, «Ростехнологии» смогут получить 3,61% акций ОАО «Аэрофлот».

Вероятно, к концу года все формальные процедуры по объединению будут завершены. А затем настанет черед самого сложного - корпоративной интеграции компаний в группу «Аэрофлот», улучшения сервиса, расширения маршрутной сети и проч. Все это может занять годы.

Аналитики затрудняются с выводами о том, как отразится объединение авиаактивов «Ростехнологий» на оценке «Аэрофлота». При этом эксперты сходятся во мнении, что новые активы позволят «Аэрофлоту» провести оптимизацию сети и повысить конкурентоспособность на азиатском рынке. Безусловный плюс для «Аэрофлота» - расширение маршрутной сети в Сибири и на Дальнем Востоке, а также получение готового хаба на Дальнем Востоке, где компания может «забазировать» собственные лайнеры, совершающие полеты в страны Юго-Восточной Азии», - отмечает аналитик ИФК «Метрополь» Андрей РОЖКОВ.

Минусом для «Аэрофлота» в этой ситуации является увеличение долга и отвлечение ресурсов на реструктуризацию бизнеса объединяемых авиакомпаний. Но в рамках крупной контролируемой государством компании проблема долга и привлечения финансирования сможет решаться более эффективно.

Ранее ОАО «Владивосток Авиа» сообщило, что текущая деятельность авиакомпании проходит в рамках дальнейшего углубления интеграционных процессов внутри группы компаний «Аэрофлот», при этом «Владивосток Авиа» продолжает действовать как самостоятельное юридическое лицо.

«Внедрен и успешно действует договор по совместной эксплуатации маршрутов (код-шер). Продолжается работа по оптимизации маршрутной сети авиакомпании внутри группы (компаний «Аэрофлот»), - говорится в заявлении «Владивосток Авиа».

В заявлении также отмечается, что такой важный качественный показатель деятельности авиакомпании, как регулярность полетов, по итогам 9 месяцев 2011 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года более чем на 10%.

Досье "ЗР"

В настоящее время владельцами ОАО «Владивосток Авиа» являются «Ростехнологии» - 52,16% акций, АКБ «Финпромбанк» - 12%, ЗАО «ДАСК» - 9,13%, ООО «Аэро-Груз» - 9,24%. Основу летного парка авиакомпании составляют 6 самолетов Ту-204-300, семь A-320 и три A-330. В настоящее время идут переговоры о заключении договоров на поставку в лизинг 4 Ан-148-100.

По итогам 6 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выручка «Владивосток Авиа» выросла на 9,8%, до 4 млрд 720,445 млн рублей, при этом темпы роста расходов составили 5,9%. Следует отметить, что показатели рентабельности по-прежнему отрицательные, вследствие получения убытка по итогам первого полугодия в размере 747,6 млн рублей. Однако в сравнении с первым полугодием 2010 года наблюдается положительная тенденция по улучшению показателей. Рентабельность собственного капитала улучшилась в 2,9 раза, рентабельность активов выросла на 37%, коэффициент чистой прибыльности - на 7%.

Доходы от авиаперевозок по-прежнему являются основными для общества (95,41%) и составили по итогам первого полугодия 2011 года 4 млрд 503,64 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,1%. На 11,1% увеличилась доля регулярных авиаперевозок. Средний пассажирский тариф вырос на 8,7%.