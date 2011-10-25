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Event-рекрутинг в действии
Event-рекрутинг - это использование различных мероприятий для привлечения новых сотрудников. Для специалистов HR-сферы это важная дополнительная технология поиска персонала. Сегодня мы постараемся разъяснить, что скрывает под собой понятие «event-рекрутинг» и каковы его преимущества.
«Event»в переводе с английского означает «событие». Можно сказать, что event-рекрутинг является своего рода ответвлением событийного менеджмента, а если быть точнее, то событийного маркетинга. Event-рекрутинг включает в себя комплекс мероприятий для привлечения кандидатов с использованием методов PR и рекламы. Особенность такого метода в том, что работодатель представляет себя многочисленной аудитории потенциальных сотрудников. На российском рынке наиболее распространенными мероприятиями являются ярмарки вакансий (выставки работодателей), презентации и семинары, пишет jobmax.ru.
Ярмарки вакансий представляют собой выставку работодателей, предлагающих вакантные позиции, стажировки, карьерные программы. Ярмарки вакансий очень разнообразны: бывают многопрофильные, молодежные (для школьников, студентов, молодых специалистов), специализированные (например, для врачей, инженеров, торговых работников и т. д.), женские (для женских профессий) и другие. Большим достоинством участия в ярмарках вакансий является то, что соискатели могут оставить свои резюме и пройти первичное интервью на месте. Работодатели получают дополнительную возможность найти специалистов, соответствующих их требованиям.
Презентации работодатель проводит, чтобы заинтересовать потенциальных соискателей работать именно в данной компании. Можно выделить две формы презентации: теоретическая и практическая. Теоретическая презентация, как правило, в виде слайд-шоу и фильмов, демонстрирует информацию о компании: историю, структуру, корпоративные стандарты, достижения и цели. Практическая презентация представляет собой наглядное знакомство с организацией. Например, предприятие приглашает учеников или студентов, проводит экскурсию по производству не только с рассказом, но и с демонстрацией своих преимуществ. Таким образом, гости получают отчетливое представление об организации и ее сотрудниках.
Особенно эффективным этот способ будет при подборе производственного персонала.
Семинары - это интерактивная форма общения работодателя с соискателями. Представитель компании проводит лекции и семинары, рассказывающие о собственных разработках, специфике продукта, используемых технологиях. Особенностью такой формы общения является то, что работодатель в процессе обсуждения может оценить на первоначальном уровне знания и навыки тех или иных участников.
Ощутимым достоинством event-рекрутинга является экономия человеческих ресурсов, времени и средств на подбор персонала. За минимальный промежуток времени работодатели без посредников предоставляют полные сведения максимальному числу слушателей. Для соискателей же это наилучшая возможность получить информацию о перспективах трудоустройства.
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