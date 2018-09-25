Кто встанет у станка завтра?

Для молодых специалистов важны зарплата, жилье и возможность самореализации, уверен гендиректор «Дальприбора» Роман Титков

Один из значимых для Приморья профессиональных праздников сентября – День машиностроителя, отмечаемый в последнее воскресенье месяца. Хотя государство уделяет достаточно много внимания развитию отрасли, а предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) достаточно стабильны в финансовом плане, серьезным сдерживающим фактором продолжает оставаться кадровый дефицит.

О сложностях и перспективах привлечения специалистов на предприятия машиностроения корр. Деловой газеты «Золотой Рог» побеседовал с генеральным директором ПАО «Дальприбор», руководителем регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), членом регионального совета приморского отделения «Союза машиностроителей России» Романом ТИТКОВЫМ.

- Как сегодня чувствует себя отрасль машиностроения в Приморье? Каковы ее проблемы и перспективы?

- Еще два года назад любой директор машиностроительного завода, да еще и с госзаказом, ответил бы, что отрасль на подъеме. Но сейчас по некоторым предприятиям идет падение объемов заказа, поэтому остальные ищут заказы на будущие годы более активно.

- Руководство страны еще пару лет назад предупредило, что объем госзаказа для оборонных предприятий будет постепенно уменьшаться. Какие пути замещения этого объема Вы видите?

- Есть два наиболее реальных и быстрых пути для этого. Первый – это производство военных изделий, но другой номенклатуры. Например, если мы делаем буи для поиска подводных лодок, то почему бы нам не производить подводные гидроакустические станции? Если мы являемся разработчиками своей аппаратуры, то можем разрабатывать какие-либо узлы других изделий, других проектов. По этому пути мы уже активно идем.

Второй путь – гражданское направление. Понятно, что основная оборонная продукция «Дальприбора» не нужна в гражданской сфере, так как нет гражданских подлодок, которые надо обнаруживать. Но ничто не мешает нам производить оборудование в сфере навигации, связи, контроля водного пространства гражданских портов. Изучаем возможность производства приборов для исследования экологического состояния моря – рынок сбыта для таких изделий есть. Задумываемся и совместной работе с нефтедобывающими предприятиями.

Более отдаленная перспектива – научные исследования в сфере подводной робототехники, разведки нефтеносных слоев на шельфе и их охраны. Активно работаем и над роботизацией отдельных производственных процессов у себя на предприятии. И, конечно, никто не отменял возможность производства продукции «двойного» назначения – здесь хороший пример дает арсеньевский «Прогресс», производящий гражданский вертолет Ка-62, который может применяться для гражданских и государственных служб.

- Давайте перейдем к кадровому вопросу, который наряду с обеспечением заказами сегодня является одним из главных для любого промышленного предприятия. Кто сегодня работает на вашем заводе и других предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья?

- Все предприятия машиностроения края можно условно разделить на несколько направлений: судостроение и судоремонт, авиастроение, приборостроение, ремонтные заводы. Если говорить о возрастном составе, то за исключением судоверфи «Звезда», где более высокий уровень зарплаты, вахтовики и лучшие социальные условия в силу значительных вложений во вновь организуемые производства, то молодежь составляет 25-30 процентов от общего количества сотрудников. Это мало – нужно, чтобы молодых сотрудников было процентов 40-50. Ротация кадров, передача компетенций от старших сотрудников младшим, позволяет уверенно смотреть в будущее.

Общая проблема – отсутствие нужного количества специалистов на рынке труда. Люди уезжают – причем самые активные и умные, получившие профессию. Даже президент Владимир ПУТИН на последнем ВЭФе отметил серьезность этой ситуации. Возьмем для примера наше предприятие – найти готовых специалистов в узкой сфере гидроакустики сложно. Мало кто выбирает эту специальность, а еще меньше доходит до пятого курса вуза.

- А сколько лет нужно, чтобы стать хорошим специалистом машиностроительного завода? Не считая обучения в университете…

- Если мы говорим об инженере-конструкторе, то лет 10, а для того, чтобы стать профессиональным конструктором, необходимо еще 10 лет. К этому моменту человек будет досконально знать все системы и военные ГОСТы, владеть контактами в научных кругах по своей тематике. Технолога, который ставит в производство решения, придуманные конструкторами, надо готовить минимум пять-семь лет. Многое, конечно, зависит от человека: если он постоянно учится, то быстрее становится компетентным, а значит, растет его ценность.

Подчеркну, что предприятиям нужны специалисты не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием. Но сегодня учреждения образования не выпускают полностью готовых специалистов, особенно рабочих специальностей. Более того, мы уже стали ощущать нехватку специалистов, способных организовать производство и вести его – то есть среднее управленческое звено.

- Чем предприятия машиностроительной отрасли сегодня могут привлечь сотрудников?

- Самый главный вопрос – это зарплата. Но она не берется «из воздуха». В Приморье целый ряд предприятий ВПК – частные, что накладывает свой отпечаток. Есть заказ – мы производим и зарабатываем, нет заказа – начинаем ужиматься по расходам. Если заказов много, мы стараемся платить сотрудникам больше. Если заказов становится меньше – пытаемся удержать на прежнем уровне. Я считаю, что сегодня, с учетом уровня цен во Владивостоке и в Приморье, зарплаты в нашей отрасли небольшие. Надо платить больше, но тут есть ограничения в связи с принципами ценообразования военной продукции. Поэтому придумываем способы мотивации наиболее талантливых, перспективных специалистов – каждое предприятие имеет свои программы. Привлекаем не только рабочими, но и внерабочими моментами – это, например, занятия спортом или социальная поддержка.

- Какие причины называют ваши сотрудники, которые решили переехать в другой регион?

- Первая и основная причина, как я уже сказал, - это зарплата. Ребята, которых жалко отпускать, говорят: мы молодые, нам нужна квартира и машина, вы нам дать этого не можете по объективным причинам. Уезжают за бОльшими деньгами. Второй фактор, особенно для молодых сотрудников – это возможность решения жилищного вопроса. Цены на жилье во Владивостоке – высокие. Содержание жилья – тоже затратно. Перспективы покупки жилья при заводских зарплатах – сложно решаемые. Третье – интерес к выполняемой работе, самореализации и осознание важности своего труда. Четвертое, как ни странно, это - дисциплина. Оборонный завод предполагает фиксированное время работы, а молодежь, вдохновленная примерами фрилансеров с вольным графиком работы, плохо воспринимает такие вещи, как проходная с четкой фиксацией времени. Для многих это проблема. А социальные вопросы, связанные с медициной, школой или садиком, мы пытаемся решать, и чаще всего это получается.

- Ведется ли сегодня работа по профориентации школьников?

- Я вспоминаю свои школьные годы, когда существовали учебно-производственные комбинаты (УПК). По сути, уже тогда каждый мог выбрать и освоить определенную рабочую профессию. Например, я получил навыки арматурщика. Но самое главное, что формат УПК позволял общаться с трудовым коллективом, то есть с теми, кто реально работает руками, почувствовать настоящее предприятие, понять рабочую профессию.

Сегодня этого нет, как и профориентации в целом. Мы в инициативном порядке приглашаем школьников и студентов первых курсов на экскурсии на «Дальприбор», чтобы показать им процесс производства. Мы ходим в школы, рассказываем о труде наших специалистов, убеждаем школьников и их родителей идти учиться на технические специальности. Ведь учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, хороший инженер может зарабатывать больше генерального директора, и это нормально. Кроме того, когда школьник от нас поступает на инженерную специальность, мы заключаем трехсторонний договор с вузом и студентом, доплачивая ему к стипендии и принимая его на практики. По окончанию мы гарантируем такому выпускнику трудоустройство у себя на предприятии.

- Куда уезжают из Владивостока?

- В Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, в редких случаях – Калининград. Всюду, где есть военные предприятия. Или просто крупные, хорошо финансируемые предприятия. Зарплаты там выше, а уровень цен – ниже, чем у нас в регионе.

- Какого содействия в плане подготовки кадров машиностроители края ждут от власти?

- В треугольнике «предприятия – образование – власть» важна работа каждой из сторон. Например, сегодня промышленность крайне заинтересована в современном, мощном среднем профобразовании. Но мы видим, что финансирование средних специальных учебных заведений недостаточно для подготовки хороших специалистов. Да, мы участвуем в силу своих компетенций, принимаем ребят на практику, но от государственного финансирования зависит материально-техническая база, на которой учатся будущие специалисты, зависит зарплата преподавателей, а значит, и качество образования.

Регулирование вопросов, связанных с жильем, - опять же, функция власти. Предприятия строительство собственного жилья просто не потянут. По аренде жилья тоже необходимо содействие государства. К примеру, мы еще с двумя заводами пытались взять в аренду общежития бывшего ДВГТУ, когда федеральный университет переехал на остров, но понимания пока не нашли. А для привлечения молодых специалистов, в том числе из других регионов, нужна системная работа по решению жилищного вопроса.

Кроме того, власть – это, в хорошем смысле, лоббист интересов промышленности. Власти могли бы поставить перед Минобороны вопрос об увеличении или сохранении объемов госзаказа для приморских предприятий ВПК. Ведь одно дело, когда на эту тему шумит один «Дальприбор», и совсем другое – когда с консолидированной позицией выходят органы власти. Если, конечно, руководство края заинтересовано, чтобы в регионе были рабочие места, зарплаты и налоги. Проще говоря, роль власти – загружать предприятия работой. Тогда повысится платежеспособность людей, что даст импульс экономике в целом.

Вселяет надежду, что на ВЭФ президент не только обозначил проблему с кадрами на Дальнем Востоке, но и дал поручение разработать целую программу – а фактически, национальный проект по развитию дальневосточных регионов. Его главная задача – сохранение населения и привлечение людей на Дальний Восток. Как только изменится ситуация с зарплатой, жильем, карьерой и социальной сферой в регионе – люди сюда поедут. А предприятия, наконец, перестанут испытывать нехватку кадров.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Есть ли обратные примеры, когда специалисты, необходимые заводу, приезжают из европейской части России и остаются во Владивостоке?

- Не слышал о примерах, когда сюда приезжают специалисты с желанием жить на Дальнем Востоке. Есть примеры работы вахтовым методом, когда работники приезжают сюда на время. Если говорить о ситуации с беженцами с Восточной Украины несколько лет назад, то это была исключительная ситуация. У нас работали два человека оттуда, сейчас остался один.