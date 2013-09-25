Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
10 автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций будут построены на Сахалине
В 2012 году город Южно-Сахалинск получил 313 млн куб. м газа, что в пять раз больше, чем было получено в 2011 году. В этом году эти темпы вновь превышены. Так, за первую половину этого года «Газпром» поставил городу более 300 млн кубометров газа. Напомним, что в 2013 году на газ был переведен четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, что позволило вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу, хотя перевод станции на газ еще окончательно не завершен.
В текущем году компания закончила строительство межпоселкового газопровода до потребителей города «Ново-Александровск» протяженностью 8,8 км. Во многом, набранные темпы газификации жителей и других внутренних потребителей области стали возможны благодаря тому, что Газпромом совместно с правительством области была принята соответствующая программа.
- В дальнейшем программой развития газификации региона предусмотрено строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых отводов в Долинском, Макаровском и Тымовском районах, — сказал Виктор Тимошилов. – Мы поддерживаем обращение Правительства области по организации газоснабжения Корсаковского, Смирныховского и других муниципальных образований Сахалинской области, и считаем несправедливым, что город Корсаков, рядом с которым построен завод СПГ, обделен газом, - особо отметил Виктор Тимошилов.
Виктор Тимошилов также поделился планами Газпрома по созданию на Сахалине производства газомоторного топлива. Ожидается, что уже к 2020 году на новый вид топлива в области будет переведен общественный автомобильный транспорт и сельскохозяйственная техника. К этому сроку Газпром обещает построить в области 10 автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций, а также приобрести три передвижных автомобильных газовых заправщика.
Вместе с тем Виктор Тимошилов коснулся и проблем, сопровождающих эти решения. Одна из главных – это источники газа для области в будущем. На сегодняшний день потребность области обеспечивается за счет газа, получаемого в счет уплаты роялти из проекта «Сахалин-2». Однако в 2014 году прекращает действие распоряжение Правительства РФ № 1539-р, которое регулирует получение роялти. Вместе с тем перспективная потребность центральных и южных районов Сахалинской области в природном газе оценивается более 1,5 млрд куб. м газа в год.
- Необходимо новое распоряжение Правительства РФ на весь срок действия соглашения о разделе продукции, - считает Виктор Тимошилов. - Этот подход является оптимальным и согласован Министерством энергетики РФ, Правительством Сахалинской области и «Газпромом». Мы просим Министерство энергетики ускорить подготовку проекта такого распоряжения», — сказал в заключение Виктор Тимошилов.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Южно-Сахалинск - Владивосток.
Новости тематики
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
Новости раздела
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно