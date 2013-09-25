10 автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций будут построены на Сахалине

К 2020 году на новый вид топлива в Сахалинской области будет переведен общественный автомобильный транспорт и сельскохозяйственная техника.

Выступая на XVII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2013", начальник Управления координации восточных проектов ОАО "Газпром" Виктор ТИМОШИЛОВ подчеркнул, что Сахалинская область лидирует среди других субъектов Дальневосточного федерального округа по уровню газификации.

В 2012 году город Южно-Сахалинск получил 313 млн куб. м газа, что в пять раз больше, чем было получено в 2011 году. В этом году эти темпы вновь превышены. Так, за первую половину этого года «Газпром» поставил городу более 300 млн кубометров газа. Напомним, что в 2013 году на газ был переведен четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, что позволило вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу, хотя перевод станции на газ еще окончательно не завершен.

В текущем году компания закончила строительство межпоселкового газопровода до потребителей города «Ново-Александровск» протяженностью 8,8 км. Во многом, набранные темпы газификации жителей и других внутренних потребителей области стали возможны благодаря тому, что Газпромом совместно с правительством области была принята соответствующая программа.

- В дальнейшем программой развития газификации региона предусмотрено строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых отводов в Долинском, Макаровском и Тымовском районах, — сказал Виктор Тимошилов. – Мы поддерживаем обращение Правительства области по организации газоснабжения Корсаковского, Смирныховского и других муниципальных образований Сахалинской области, и считаем несправедливым, что город Корсаков, рядом с которым построен завод СПГ, обделен газом, - особо отметил Виктор Тимошилов.

Виктор Тимошилов также поделился планами Газпрома по созданию на Сахалине производства газомоторного топлива. Ожидается, что уже к 2020 году на новый вид топлива в области будет переведен общественный автомобильный транспорт и сельскохозяйственная техника. К этому сроку Газпром обещает построить в области 10 автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций, а также приобрести три передвижных автомобильных газовых заправщика.

Вместе с тем Виктор Тимошилов коснулся и проблем, сопровождающих эти решения. Одна из главных – это источники газа для области в будущем. На сегодняшний день потребность области обеспечивается за счет газа, получаемого в счет уплаты роялти из проекта «Сахалин-2». Однако в 2014 году прекращает действие распоряжение Правительства РФ № 1539-р, которое регулирует получение роялти. Вместе с тем перспективная потребность центральных и южных районов Сахалинской области в природном газе оценивается более 1,5 млрд куб. м газа в год.

- Необходимо новое распоряжение Правительства РФ на весь срок действия соглашения о разделе продукции, - считает Виктор Тимошилов. - Этот подход является оптимальным и согласован Министерством энергетики РФ, Правительством Сахалинской области и «Газпромом». Мы просим Министерство энергетики ускорить подготовку проекта такого распоряжения», — сказал в заключение Виктор Тимошилов.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Южно-Сахалинск - Владивосток.