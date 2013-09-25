"Газпром" предлагает сахалинским производителям газа свою инфраструктуру

ОАО "Газпром" предлагает инвестору проекта "Сахалин-1" воспользоваться готовой газотранспортной инфраструктурой, созданной в ходе реализации проекта Сахалин-2. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции в Южно-Сахалинске заявил заместитель начальника Департамента по управлению проектами — начальник Управления по координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор ТИМОШИЛОВ.

- Мы считаем, что проекты Сахалин-2 и Сахалин-1 подошли к такому этапу реализации, когда нужно усиление их координации с тем, чтобы достигнуть синергии в будущем как инвесторов проектов, так и российского государства.

Планы компании "Роснефть" по строительству завода СПГ на Сахалине известны, и в этой связи мы хотим донести наше мнение, что инфраструктура добычи, поставки и сжижения газа в области уже создана, что свидетельствует об отсутствии необходимости вкладывать дополнительные средства в новые инфраструктурные объекты.

Надо руководствоваться нормальной хозяйственной деятельностью и не распылять таким образом финансовые ресурсы, считает Виктор Тимошилов. ОАО «Газпром», как координатор Восточной газовой программы, готов выполнить свою миссию, - решать сложные проблемы, в том числе по оптимизации затрат на действующих на Дальнем Востоке проектах, делая это в интересах, как инвесторов, так и российского государства, добавил представитель Газпрома.

- Мы предлагаем оператору проекта Сахалин-1 компании «Эксон» покупать весь газ этого проекта в свой портфель, что позволит разблокировать газовую часть Сахалин-1, которая сейчас заморожена, и предлагаем сделать это на взаимоприемлемых условиях. С учетом того, что мировой рынок газа сложный, России нужно использовать все резервы в этой конкуренции. Мы должны избежать конкуренции российского газа с российским газом на внешнем рынке, что немаловажно, подчеркнул Виктор Тимошилов.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru