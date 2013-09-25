www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

Госдума поправила законы, регулирующие добычу нефти и газа

25 Сентября 2013, 15:44 | Дальний Восток

25 сентября участники конференции «Нефть и газ Сахалина 2013» в Южно-Сахалинске обсуждают нововведения  российского законодательства.

Второй день работы XVII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2013" посвящен законодательству, режиму регулирования и налогообложения деятельности в области нефтегазовых проектов, а также особым условиям работы для региональных инвесторов проектов, не связанных с добычей нефти и газа.

По словам заместителя  председателя комитета по энергетике Госдумы РФ, президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, в последние три месяца в России принят ряд законов, позволяющих приблизить работы на шельфе к режиму СРП, учитывающих интересы не только инвесторов, но и государства.

Он подчеркнул, что приоритетом Восточной газовой программы является, прежде всего, обеспечение внутреннего спроса на газ, развитие энергетики Дальневосточного региона. Новое законодательство исключает ситуацию, созданную режимом соглашения о разделе продукции (СРП), при которой субъекты ДФО не обеспечены в полной мере необходимыми объемами сахалинского газа для своих нужд. Нехватку газа ощущает даже Сахалинская область, на территории которой ведется его добыча компанией "Газпром" совместно с компаниями, являющимися акционерами проекта Сахалин-2. При разработке новых нефтегазовых проектов такая ситуация не повторится, подчеркнул Павел Завальный. Новое законодательство вступит в силу с января 2014 года.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: нефть  газ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:02, 25.09.2013#

    народное достояние опять мимо народа прошло!в карман кучки светлосиних!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru