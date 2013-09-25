Госдума поправила законы, регулирующие добычу нефти и газа

25 сентября участники конференции «Нефть и газ Сахалина 2013» в Южно-Сахалинске обсуждают нововведения российского законодательства.

Второй день работы XVII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина 2013" посвящен законодательству, режиму регулирования и налогообложения деятельности в области нефтегазовых проектов, а также особым условиям работы для региональных инвесторов проектов, не связанных с добычей нефти и газа.

По словам заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы РФ, президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, в последние три месяца в России принят ряд законов, позволяющих приблизить работы на шельфе к режиму СРП, учитывающих интересы не только инвесторов, но и государства.

Он подчеркнул, что приоритетом Восточной газовой программы является, прежде всего, обеспечение внутреннего спроса на газ, развитие энергетики Дальневосточного региона. Новое законодательство исключает ситуацию, созданную режимом соглашения о разделе продукции (СРП), при которой субъекты ДФО не обеспечены в полной мере необходимыми объемами сахалинского газа для своих нужд. Нехватку газа ощущает даже Сахалинская область, на территории которой ведется его добыча компанией "Газпром" совместно с компаниями, являющимися акционерами проекта Сахалин-2. При разработке новых нефтегазовых проектов такая ситуация не повторится, подчеркнул Павел Завальный. Новое законодательство вступит в силу с января 2014 года.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru.