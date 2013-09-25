Александр Медведев,заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром": Все преимущества за российским газом

XVII Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2013" продолжает работу в Южно-Сахалинске.

На ключевой сессии Александр Медведев, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», возглавляющий делегацию компании, в ходе своего доклада «Меняющиеся глобальные энергетические рынки и перспективы развития нефтегазовой индустрии на Сахалине» убедительно аргументировал конкурентные преимущества российского сжиженного природного газа (СПГ) на международном рынке, сообщает "Дальневосточный капитал".

- В условиях глобализации рынков газовый бизнес все более подвержен конъюнктурному колебанию. Предпринимаются попытки подорвать опоры нашей отрасли, построенные на модели долгосрочной окупаемости инвестиций. Вызовы эти разнообразны. И возникает вопрос что делать? Посмотрим на глобальные изменения на этом рынке. В последние годы на состояние и активы газового рынка в АТР оказывают новые геополитические факторы: нетрадиционный источник газа, производство сланцевого газа в США, - вокруг этой темы сломано много копий. Объем производства в США растет, и при всей неопределенности экономики этого производства в будущем, перспективы сохраняются. Разброс оценок будущего рынка газа большой.

Не останавливается дискуссия и о роли спотовой торговли на газовом рынке. Природный газ остался последним сырьевым товаром, который не удалось полностью вовлечь в спекулятивную спираль. А такие попытки есть. И последний вызов для нас - это конкурентная среда, в регионе появились новые производители СПГ.

Газа в отличие от нефти много

- В отличие от ряда пессимистичных сценариев мировой добычи нефти, которая ограничено объемами добычи, природного газа вдосталь. По разным оценкам, в России не менее 250 трлн кубометров. Мы в "Газпроме" уверены, что светлое будущее газа еще впереди. Нефть исчерпывается, потребление угля по экологическим причинам будет снижаться, а кроме того, то газ начнет напрямую конкурировать с нефтепродуктами по моторному топливу. Статус газа в Европе повышен до предпочтительного топлива.

Сланцевый газ рентабелен до определенных условий

Сланцевый газ действительно совершил маленькую победоносную революцию, его доля выросла в США до 37%, речь идет об экспорте, что составит "Газпрому" конкуренцию. Но пока Вашингтоном не принято решение активного экспорта, их позиция – экспортировать не сырье, а готовую продукцию, - отметил Александр Медведев.

- Давайте подождем, что примет в итоге США. Там не все с этим согласны с ограничением экспорта газа, крупные менеджеры считают, что надо разрешить экспорт. Учитывая, что газ становится топливом для ТЭЦ и моторного топлива, это может стать сердцевиной для будущего его использования, и в итоге привести к увеличению североамериканского газа на рынке в целом. Но вопрос, – по какой цене? Сейчас добыча сланцевого газа в США рентабельна, т. к. совместно с ним добывается жидкая фракция углеводородов. Стоит цене добычи превысить $5 за ед. БТИ, и его поставки в Европу станут не выгодными. В этом случае, наш - российский СПГ останется конкурентоспособным.

Рынки АТР отдают природному газу все большее предпочтение. Темпы прироста его потребления составляют 3,3 % ежегодно. При таком уровне роста до 2025 года общее потребление в регионе достигнет 660 млрд кубометров дополнительного спроса.

Касаясь перспектив поставок трубопроводного газа, Александр Медведев, упомянул о последних недавних переговорах с Китаем.

- Нам удалось согласовать практически все неценовые параметры. Остается только договориться о цене, постараемся сделать это до конца года. В этом случае поставки трубопроводного газа начнутся с 2018 года. Надо учитывать двойственное положение Китая. Им газ нужен, но в стране сохраняются регулируемые цены для потребителей. Государство частично компенсирует импортерам ввоз газа. Только за последний год на это потрачено $2,4 млрд. Пекин согласен повышать цену, но до экономически обоснованного уровня, но делать это постепенно, чтобы не вызвать недовольство в стране.

В ближайшие два года будет сохраняться дефицит транспортных мощностей – судов газовозов. Это создаст условия для заключения контрактов по высоким ценам.

Мы опираемся на три источника оптимизма. У "Газпрома" крупнейшие в мире запасы газа, особый стратегический ресурс - на Сахалине. Во-вторых, "Газпром", имеет и использует государственные преференции при доступе к ресурсам, т. к. крупнейшим его акционером является Правительство РФ, это гарантия нашей надежности. В-третьих, "Газпром" за последние годы эффективно стратифицировал свой бизнес, и кроме добычи занимается производством нефтепродуктов, электроэнергии и пр. Одновременно – недавно доказана техническая возможность доставки СПГ по Севморпути, расширяет его рынок для "Газпрома".

Рынки газа остаются регионализированными - Северная Америка, Европа и Азия. Премиальный характер рынка в АТР сохранится в обозримой перспективе. И цены будут формироваться по рыночному принципу с правом на пересмотр в соответствии с рыночной ситуацией, уверен Александр Медведев.

Все сказанное не отменяет планов повышения эффективности компании. Ничего не дается даром, рынок становится жестким. Надо интенсивно работать и дальше. Углеводородное топливо гораздо надежнее возобновляемых источников энергии.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRRESS.Ru, Южно-Сахалинск.