Камчадалы забыли о российских верфях

Владельцы камчатского «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий России, «забыли» пожелание государства строить новые суда на отечественных верфях. На прошлой неделе совет директоров ПАО «Океанрыбфлот» одобрил заключение контракта с турецкой верфью Tersan Tersanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. на строительство судна. Сам контракт был подписан 22 июня. Поставка судна запланирована на 15 апреля 2021 года.

Сумма контракта - $16,75 млн и 67,624 млн евро. Согласно курсу ЦБ РФ на 18 июля, общая стоимость в рублях составляет 5,999 млрд рублей.

В пресс-релизе компании отмечается, что стороны подписали договор на строительство уникального траулера. «Такие суда еще не строились, во всем мире таких больше нет. Разрабатывали проект мы совместно с норвежскими партнерами с учетом наших потребностей и специфики работы. Флот имеет обыкновение устаревать, и мы ставим задачу постепенно полностью заменить наши суда на траулеры нового поколения. В 2021 году турецкая верфь обещает сдать в эксплуатацию первый объект, и сразу начнется строительство второго», - приведены в сообщении слова гендиректора «Океанрыбфлота» Евгения НОВОСЕЛОВА.

Специалисты «Океанрыбфлота» совместно с компанией-проектировщиком из Норвегии, разрабатывали новый тип траулера в течение двух лет. Судно будет построено с учетом особенностей эксплуатации (длительные промысловые экспедиции и работа в сложных условиях), а также с учетом современных требований к производству и безопасности мореплавания.

«По такому проекту будет построено два траулера, но это только начало. Постепенно весь старый флот будет заменен. Уже с приходом первого нового судна спишут сразу четыре БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер – «ЗР») с самым большим сроком службы», - отмечают в компании.

Досье "Золотого Рога": Флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 БМРТ, пять транспортных судов и два буксира. Суда ведут промысел минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях. 32,6163% акций ПАО «Океанрыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143% акций являются Валерий ПОНОМАРЕВ и член совета директоров ДЕ Ен Тяк, соответственно. «Океанрыбфлот» в конце 2017 года завершил реорганизацию, присоединив рыбодобывающие ООО «Огни Востока» и АО «Дальинторг» (оба - Приморский край), которые ранее контролировал глава группы компаний «Акваресурсы» Руслан КОНДРАТОВ.

Отметим, что Ассоциация краболовов Севера уже предупредила президента Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексея РАХМАНОВА о возможном отказе от строительства краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ, входит в ОСК). В 2017 году участники ассоциации подписали с ВСЗ контракты на строительство шести судов, в начале этого года были достигнуты соглашения еще о четырех судах. Причиной отказа может стать изменение механизма выдачи квот на вылов краба, пояснили краболовы. По их данным, 21 июня на совещании у вице-премьера Алексея ГОРДЕЕВА была поддержана идея распределять квоты через аукционы. Если она будет узаконена, краболовным компаниям придется одномоментно отвлекать значительные средства для участия в аукционах и от строительства судов придется отказаться, сообщили в ассоциации.

Беспокойство рыбодобытчиков также вызывает то, что с 2021 года ужесточаются требования к строительству судов под инвестиционные квоты: в частности, необходимо будет использовать двигатели российского производства, которых пока нет на рынке. В результате компании рискуют остаться вообще без судов.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ ранее поручил разработать механизм хеджирования рисков для рыбопромышленников, которые готовы размещать свои заказы на постройку судов на верфях Дальнего Востока.

«По мнению вице-премьера, инвесторы не спешат размещать свои заказы на дальневосточных верфях, так как опасаются рисков не получить новое судно в срок. В связи с этим Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона выработать предложения, которые могут лечь в основу политики по направлению заказов на верфи Дальнего Востока», - пояснила пресс-служба Минвостокразвития.

Сейчас за дальневосточными компаниями закреплены квоты под обязательства строительства рыбопромысловых судов на российских верфях с инвестициями более 41 млрд рублей, но все заказы уходят к верфям, расположенным за пределами ДФО. Новый механизм страхования рисков, по мнению Трутнева, должен изменить эту ситуацию.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.