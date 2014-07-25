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Еще один московский туроператор приказал долго жить
Как стало известно «ЗР», еще один крупный московский туроператор прекратил свою деятельность. Он представлен двумя юридическими лицами - ООО «Роза ветров Мир» и «РВ МИР».
Официальное уведомление об этом получила генеральный директор компании «ТЕРРАТУР» Анна ГАНЖА сегодня, 25 июля. Обанкротившийся московский туроператор на протяжении нескольких последних лет являлся партнером «ТЕРРАТУР» и других приморских компаний по европейскому направлению и Израилю.
В официальном уведомлении сказано: «Ответственность обоих юридических лиц застрахована и, по нашим оценкам, суммы страхового покрытия достаточно для возмещения всех расходов, понесенных туристами. Кроме того, часть туристических продуктов со стороны туроператора полностью или частично оплачена партнерам. В отношении туристских продуктов, которые не будут предоставлены туроператором, в соответствии со ст. 17.5 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туристы вправе обратиться в страховую компанию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение. Гражданская ответственность ООО «Роза ветров Мир» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации туристского продукта, застрахована в ООО «БИН Страхование», ООО «РВ МИР» -в ОСАО «Ингосстрах». Обе страховые компании уведомлены о приостановке деятельности туроператора и выразили готовность осуществить выплаты туристам в установленный законом срок».
«Конечно, мы находимся в шоке от известия, такого поворота дел ничто не предвещало, - признается Анна Юрьевна. – Но хочу заверить тех туристов, что уже приобрели путевки в нашей компании через этого московского оператора и готовящихся отправиться в туры после 25 июля, что мы сделаем все возможное для того, чтобы их планам ничего не помешало. Они смогут вовремя совершить запланированные путешествия. Решение всех связанных с этим вопросов мы берем на себя, а вопросы компенсации понесенных потерь будем позже решать с ООО «Роза ветров Мир» и ООО «РВ Мир» в установленном законом порядке».
«ЗР» надеется, что так же достойно поступят и остальные приморские туркомпании, работавшие с обанкротившимся московским туроператором.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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