Министр Виктор Ишаев вступился за «Артель старателей «Амур»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ обратился к премьер-министру РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой дать указания уполномоченным госорганам, способствующие оформлению лицензии ОАО «Артель старателей «Амур» на южную часть месторождения Норильск-1.

Мнение Виктора Ишаева о том, что задержка выдачи лицензии необоснованна, опубликовано на сайте полпредства в ДФО.

В своем обращении к премьер-министру Виктор Ишаев напоминает, что «Артель старателей «Амур», которая разрабатывает одно из крупнейших в мире россыпных месторождений платины Кондер в Хабаровском крае, была признана победителем в конкурсе Роснедр, состоявшемся 15 июня. «Однако после конкурса проигравший участник - ГМК «Норильский никель» - предпринял ряд действий, нацеленных на ревизию его итогов, направил многочисленные жалобы и обращения в законодательные органы, Минприроды, ФСБ и Федеральную антимонопольную службу», - пишет министр по развитию Дальнего Востока.

Проверка комиссии ФАС не обнаружила нарушений закона при организации и проведении конкурса, но выдача лицензии откладывается, «так как в обсуждение легитимности проведения тендера вовлекаются все новые структуры, назначаются новые проверки и экспертизы». «По существу, речь идет о стремлении создать прецедент пересмотра итогов конкурса на разработку участков недр федерального значения», - считает Виктор Ишаев.

«Развитие в отечественной горнодобывающей отрасли здоровой конкуренции, и, в частности, появление в районе Норильска внерегионального игрока, уже успешно работающего на Дальнем Востоке, способствовало бы решению социально-экономических проблем обоих регионов», - пишет полпред в ДФО.

«Золотой Рог».