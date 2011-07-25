Работодатели не обращают внимания на работу соискателей

Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, более половины работодателей не придают значения наличию текущей работы у приходящих к ним на собеседования соискателей.

По утверждению 52% представителей российских компаний, не столь важно, работает кандидат или нет, гораздо важнее его опыт и квалификация. 29% менеджеров по персоналу при прочих равных отдадут предпочтение соискателю, не имеющему в настоящий момент работы, поскольку, по их мнению, такой кандидат «больше нуждается в работе», «не будет запрашивать заработную плату вдвое больше, чем того стоит», «сможет приступить к работе сразу, а не через две недели». Кандидата, имеющего в настоящий момент работу, предпочтут 11% кадровиков, считающих, что наиболее ценные работники не могут сидеть без работы.

Затруднились с ответом 8% респондентов: «Все зависит от того, как долго кандидат находится без работы. Важно и то, насколько срочно нам нужен человек, так как бывают ситуации, что ждать две недели невозможно», - говорят работодатели.