"Транснефть" и "РусГидро" первыми собрали вещи

ОАО «РусГидро», одна из нескольких госкомпаний, которые могут перевезти часть исполнительного аппарата на Дальний Восток во исполнение поручения правительства, оптимистично смотрит на переезд.

«РусГидро» сейчас готовит план переезда, изучает помещения, куда ехать. Это большая компания, это процесс. Это не просто вещи взял и переехал», - сообщил зампред российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Компания, по его словам, хочет работать на Дальнем Востоке. «Они («РусГидро») не считают это понуканием со стороны правительства и хотят работать на Дальнем Востоке. Они понимают, что сегодня для них центр деятельности - это здесь. И относятся к переезду как к такому вызову в хорошем смысле этого слова», - уточнил полпред.

Поручение рассмотреть возможность перемещения штаб-квартир ряда крупных компаний с государственным участием на Дальний Восток премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал в феврале этого года. Речь шла о переносе как центральных офисов, так и рабочего персонала и налогооблагаемой базы.

Как уже сообщал «Золотой Рог», топ-менеджеры «РусГидро» уже ознакомились с вариантами для размещения офиса в центре приморской столицы. Но так как во Владивостоке нет офисных центров, отвечающих требованиям класса «А», в случае принятия окончательного решения о переезде присмотренное в итоге здание придется реконструировать, увеличивая площадь с нынешних 5 тыс. кв. м.

В «РусГидро» рассматривают возможность не просто создания крупного регионального представительства, а переезда головного офиса компании. Если такое решение будет принято, во Владивосток переведут сразу несколько сотен человек.

Что касается «Транснефти», то она создает новую дочернюю структуру «Транснефть Восток», которая будет отчислять налоги в бюджеты регионов Дальнего Востока в объеме до 14 млрд рублей в год. Ожидается, что в новой компании будет работать до 8 тыс. человек.

«Я считаю, что мы уже переехали. Сегодня на Дальнем Востоке с центром в Хабаровске занято порядка 6 тыс. человек. Мы собираемся произвести соответствующие преобразования, соединив эксплуатацию со стройкой в одну мощную структуру. Будем наращивать количество работающих до 8 тыс. человек. Сейчас лето и реорганизацию проворить трудно. Поэтому, скорее всего, начнем заниматься этим вопросом по осени. Но, повторюсь, мы уже здесь, на Дальнем Востоке. Офис в Хабаровске громадный, места всем хватит», - сообщил «Золотому Рогу» советник президента «Транснефти» Игорь ДЕМИН.

Тем временем«Транснефть» выдала НК «Роснефть» технические условия на подключение проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) к магистральной системе нефтепроводов. Правда, пока на 12 млн тонн по первой очереди.

Несколько лет назад «Роснефть» уже получила техусловия на подключение этого предприятия (тогда он назывался Приморский НПЗ. - Прим. авт.) мощностью 10 млн тонн в год, однако позднее представила информацию об изменении параметров проекта до 24 млн тонн. Среди причин отказа в выдаче техусловий было также отсутствие сведений о потребности в объемах транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам с указанием предполагаемых поставщиков и пунктов сдачи-приема сырья в систему. Кроме того, в заявлении «Роснефти» не были указаны сведения по срокам ввода завода в эксплуатацию, планируемые объемы производимой продукции, номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции, планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием ее глубины.

Игорь Демин пояснил, что «Роснефть» в новой заявке указала место строительства НПЗ и источники поставок нефти на завод.

Предполагается, что проект ВНХК на Дальнем Востоке будет реализован в три очереди: I очередь (2014-2020 гг.) - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год нефти; II очередь (2014-2022 гг.) - нефтехимия мощностью по сырью 3,4 млн тонн в год; III очередь (IV квартал 2028 г.)

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.