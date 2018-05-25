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Юрий Трутнев заявил о совершенствовании режимов ведения бизнеса на Дальнем Востоке
О дальнейшем совершенствовании режимов ведения бизнеса на Дальнем Востоке России заявил вице-премьер - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Петербургском международном экономическом форуме.
Открывая сессию «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», Юрий Трутнев сказал, что первые шаги по развитию Дальнего Востока России уже сделаны, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Сегодня в макрорегионе реализуются 1300 инвестиционных проектов, сумма заявленных инвестиций по ним составляет 3,8 трлн рублей. Реализация этих проектов даст Дальнему Востоку 125 тысяч новых рабочих мест», - отметил заместитель председателя Правительства России.
Добиться таких результатов удалось благодаря сравнению основных параметров инвестклимата (налогообложение, скорость проведения административных процедур, стоимость услуг) с мировыми и созданию конкурентоспособных условий для инвесторов. Для этого была создана соответствующая законодательная база для Дальнего Востока.
«Дальше мы будем продолжать поддерживать лучшие условия для ведения бизнеса, проводя постоянный анализ и своевременно внося изменения в законодательство», - акцентировал полпред.
В числе важнейших задач он назвал выполнение обязательств по строительству инфраструктуры, продолжение работы по снижению административного давления на бизнес, подготовку специалистов, которые необходимы инвесторам для реализации их проектов на территории Дальневосточного федерального округа, а также создание условий для жизни людей в макрорегионе.
«Нас часто критикуют за то, что люди продолжают уезжать с Дальнего Востока. Отток населения снизился в два раза, но он сохранился. Чтобы люди были обеспечены работой, а инвесторы знали, что есть необходимые им специалисты, нужно создавать комфортные условия для жизни. Прежде всего, в центрах экономического роста», - отметил Юрий Трутнев.
Присутствовавшие на сессии инвесторы поделились своим опытом реализации инвестпроектов в макрорегионе, а также рассказали, что, по их мнению, необходимо сделать для дальнейшего успешного развития Дальнего Востока.
Так, председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим Мошкович обозначил проблему выхода предприятий на внешний рынок.
«Нас никто не ждет на внешних рынках, с другой стороны – мы окружены, особенно на Дальнем Востоке, рынками сбыта. Основной проблемой является биобезопасность, пока мы ее не решим, мы не выйдем на экспорт. При том, что один дальневосточный макрорегион может легко накормить Юго-Восточную Азию, в разы увеличив производство сои, кукурузы. Россия неожиданно легко и быстро справилась с задачей обеспечения продовольственной безопасности, мы вышли на первое место по экспорту зерна, поэтому сейчас необходимо обеспечить выход нашей продукции на внешние рынки».
Председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин обобщил мнение выступивших инвесторов, заявив, что созданные на Дальнем Востоке России территории опережающего развития являются уникальным механизмом.
«Мы говорим об уникальной ситуации, когда отдельный регион России, достаточно депрессивный еще несколько лет назад, сделал, как сказал Юрий Петрович, первые шаги. ТОР – уникальный механизм, который позволил создать точечную настройку, благодаря чему мы оказались в мировом тренде децентрализации, способным обеспечить эффективную конкуренцию в быстро меняющемся мире».
Напомним, сессия «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» открывала деловую программу Петербургского международного экономического форума. В ней также приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая; генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов; генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев; председатель правления, ООО «СИБУР» Михаил Карисалов; президент, главный исполнительный директор, Kinross Gold Corporation Пол Роллинсон; президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников, председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева и другие.
Фото: фотобанк ПМЭФ.
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