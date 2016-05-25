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Сбербанк наращивает объемы выдачи кредитов агропромышленному комплексу

25 Мая 2016, 13:57 | Дальний Восток
Начальник управления развития крупного и среднего бизнеса Сбербанка Андрей Соколов принял участие в Аграрном форуме России, организованном газетой «Ведомости» и журналом «Агроинвестор».
 
Андрей Соколов сообщил, что для Сбербанка рынок АПК является одним из приоритетных, за первые четыре месяца 2016 года объем выданных кредитов банком в этой отрасли вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 70 млрд рублей до 95 млрд рублей.
    
На форуме обсуждалась в том числе тема господдержки  сектора. Андрей Соколов отметил, что банк активно включает в свои продукты для АПК меры господдержки. Так, в 2015 году комиссия Минсельхоза России одобрила к субсидированию более 1600 проектов, кредитуемых Сбербанком, на общую сумму свыше 70 млрд рублей. По гарантиям Корпорации МСП клиенты Сбербанка  на 24.05.2016 г. получили  790  гарантий  на сумму 4,8 млрд руб., что позволило им получить 10,2 млрд руб. кредитов для реализации своих проектов отрасли АПК.
 
«Мы проводим и развиваем очень качественную экспертизу проектов, поэтому лучшие на рынке клиенты становятся нашими клиентами», – подчеркнул Андрей Соколов.
 
Сбербанк финансирует предприятия АПК на оборотные цели сроком до трех лет, на  инвестиционные – до 14 лет.
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 
 
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Теги: кредиты  сбербанк  сельское хозяйство  банки 



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