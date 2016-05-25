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Дальний Восток будет видно с Гонконгской биржи
Новая инвестиционная система «Восход» на Дальнем Востоке может заработать уже в этом году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ по итогам визита в Гонконг и Республику Сингапур, который состоялся 18-22 мая, сообщает деловая газета «Золотой рог».
На встрече с председателем Гонконгской фондовой биржи Чоу Чунг-конгом обсуждались перспективы участия этой одной из крупнейших в мире биржевых площадок в создании инвестиционной системы «Восход». Новый механизм, который разрабатывается при участии Фонда развития Дальнего Востока, должен обеспечить возможность привлекать международный капитал в дальневосточные проекты, реализуемые в том числе в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.
— Мы сейчас начали переговоры с Гонконгской биржей. Нам интересно, чтобы они приняли участие, помогли это сделать, поскольку одним выходить на этот рынок, конечно, долго и вряд ли сильно эффективно. Но идея сама по себе интересная, и она мне нравится. Мы ставили вопрос именно о сотрудничестве. И ответ руководителя, скорее, да. Нас интересует сама система, нам надо, чтобы наша информация мгновенно появлялась у них на площадке, они нас интересуют как мощнейшая система поддержки. Для них это тоже будет приличный объем продаж, - прокомментировать суть фондовой новации Юрий Трутнев в интервью РИА «Новости».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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