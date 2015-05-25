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Бизнес- школу "Сколково" представили в "Пушкинском"
В Хабаровске в центре развития бизнеса Сбербанка "Пушкинский" дальневосточные предприниматели встретились с ректором Московской Школы управления Сколково Андреем ШАРОНОВЫМ, сообщает деловая газета Золотой Рог.
Спикер рассказал о кластере «Сколково», его исследовательских центрах. Ведущая бизнес-школа России основана в 2006 году по инициативе делового сообщества. Линейка образовательных программ включает обучающие инструменты для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.
-Речь идет не просто об образовательном процессе, а о формировании очень важной для страны и, к сожалению, пока не типичной категории предпринимателей. В отличие от традиционных бизнес-школ, «Сколково» делает фокус именно на предпринимательскую культуру, а не на менеджерскую, - подчеркнул Андрей Владимирович. Среди учеников «Сколково» уже немало дальневосточников. Только в числе клиентов Сбербанка в Хабаровске их оказалось 23 представителя. В ходе встречи в ЦРБ, они отмечали, что в школе и вокруг школы формируется особый образовательный климат, где вся система отношений с первоклассными профессорами, сокурсниками, многие из которых уже имеют практический опыт управления и работают в крупных компаниях, лишена формальностей. Важно и то, что модульные программы позволяют слушателям не только совмещать учебу и работу, но и сразу использовать полученные знания в бизнесе.
- Сбербанк связывают со «Сколково» тесные дружеские отношения. Например, два года назад в Москве новая Стратегия банка транслировалась для управленческого корпуса именно на площадке бизнес-школы. Тогда мы жили в кампусах, были впечатлены неординарным зданием кластера. Сегодня в ходе диалога на дальневосточной площадке в ЦРБ мы ощутили заинтересованность предпринимателей в образовании такого высокого уровня, чтобы поднять свой бизнес на новую высоту. В России сегодня это возможно именно в Сколково, - отметил Сергей Юрченко, управляющий Хабаровским отделением Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Елена ШИРОКОВА, Деловая газета «Золотой Рог».
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