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Таможенное оформление в Петербурге

25 Мая 2012, 22:25 | Дальний Восток

Таможенный представитель «ТП ИМЭКС» (IMEX) с 2005 года оказывает услуги в зоне деятельности Центрального и Северо-Западного управлений. Обладая свидетельством о включении его в Реестр таможенных представителей (№0337/00 от 19 апреля 2011 года), «ИМЭКС» имеет право предлагать своим клиентам таможенное оформление в Петербурге

Репутация надежного партнера получена компанией заслуженно. Все эти годы компания предлагала своим клиентам лишь профессионализм своих работников, продуманное сотрудничество, разумную ценовую политику, высокий уровень сервиса и индивидуальный подход.

Благодаря многолетнему опыту работы и профессионализму специалистов компания способна выполнять любые заказы клиентов, соблюдая при этом все нормы Российского законодательства и пунктов, включенных в договор с заказчиком. 
«ТП ИМЭКС» осуществляет таможенное оформление в Петербурге, предлагая клиентам следующие услуги: 

  • Доставку и таможенное оформление в Петербурге грузов (как экспорт, так и импорт). 
  • Осуществление мониторинга ценовой информации.
  • Предварительный анализ документов.
  • Подготовка расчета всех необходимых для оформления платежей.
  • Подбор кодов ЕТНВЭД.
  • Осуществление электронного декларирования в случае международных перевозок.
  • Склады временного хранения для размещения грузов.
  • Участие представителя компании в таможенном досмотре.
  • Представление интересов клиента на всех уровнях системы таможенных органов.

Стоимость услуг таможенного брокера

Стоимость услуг таможенного брокера определяется для каждого отдельного клиента индивидуально. Есть ряд факторов, которые влияют на стоимость услуг таможенного брокера. К таким факторам мы можем отнести место, где был загружен груз, место его доставки, вид транспорта, а так же необходимо ли соблюдение температурного режима при транспортировки груза. Эти и другие факторы могут, как увеличить, так и сократить стоимость услуг таможенного брокера.
Стоит отметить, что вышеупомянутая разумность ценовой политики компании основывается на ее партнерстве с ведущими транспортными компаниями, наличии собственных транспортных средств и умении находить оптимальные маршруты с использованием минимальных и финансовых, и временных затрат. Все это значительно облегчает решение даже сложных бизнес-задач, стоящих перед современным предпринимателем!  

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