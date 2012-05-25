России пообещали два года благополучия

24 мая, ZRPRESS. В ближайшие два года ВВП России за счет подорожания нефти будет расти как минимум на 4% - 5% в год. Такой оптимистичный прогноз дала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Повышение цен на нефть и ослабление напряженности в еврозоне обеспечит экономический рост выше 4% в 2012 и 2013 годах", - говорится в прогнозе, опубликованном на сайте организации. Как ожидают в ОЭСР, в 2012 г. ВВП России вырастет на 4,6%, а в следующем - на 5,6%.

Вместе с тем инфляцию не удастся удержать на рекордно низких уровнях. Цены начнут расти во второй половине этого года, однако затем вновь появится тенденция к замедлению инфляции. В целом, в этом году цены вырастут на 4,6%, в будущем - на 5,8%, считают в ОЭСР. Бюджет в ближайшие два года останется бездифицитным. Однако значительную роль в этом будут играть, как и прежде, доходы от продажи сырья, полагают эксперты.

Российское правительство должно использовать высокие цены на нефть для ускорения консолидации бюджета и возвращения к тем правилам налогообложения, которые действовали до кризиса, говорится в докладе. Формирование нового Кабмина является благоприятный моментом для реализации амбициозной программы рыночных структурных реформ, которые необходимы для улучшения бизнес-среды, считают в ОЭСР.

Напомним, в апреле Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста ВВП с 3,7% до 3,4%. В 2013 г. темпы экономического развития, как ожидается, сохранятся на таком же уровне.

Темпы инфляции в российском правительстве рассчитывают удержать в этом году на уровне 5% - 6%. В 2011 г. цены впервые за 20 лет выросли всего на 6,1%.

Между тем эксперты считают, что прогноз ВВП излишне оптимистичен. "Макроэкономические риски сохраняются, и сейчас экономика страны демонстрирует замедление прироста ВВП в сегментах добычи полезных ископаемых, в обрабатывающем производстве, в сфере распределения электроэнергии, газа и воды, в оптовой и розничной торговле и других отраслях. При этом, хотя в первом квартале ВВП поднялся на 4,9%, по итогам года наиболее реальна оценка его роста на уровне 3% - 3,5%. Замедление экономического роста приведет и к замедлению темпов промышленного производства, и по итогам года показатель составит 2,7% - 2,9%, а при реализации оптимистического сценария 3% - 3,1%", - пояснил в интервью корреспонденту "Yтра" аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов.

"Что касается перспектив текущего года, то пока ожидается очень низкий дефицит, скачок которого, впрочем, возможен в апреле - мае, так как расходы бюджета существенно вырастут из-за предоставленных бюджетным учреждениям субсидий, которые выдаются раз в квартал. В марте средняя цена нефти марки Urals составила $122 за баррель. При запланированном на текущий год дефиците на уровне 1,5% при цене в $100 за баррель бездефицитный бюджет возможен при $117. Среднегодовая цена сейчас ожидается на уровне, близком к $115, поэтому мой прогноз по дефициту на 2012 год пока составляет 0,2% - 0,5% ВВП", - добавил он.

Уровни инфляции, которые прогнозируют в ОЭСР, аналитик "Инвесткафе" считает недостижимыми. "Ценовые тенденции на продукты питания остались прежними, и здесь в ближайшие полтора - два месяца ничего меняться не будет. По-прежнему сильно дорожают мясные продукты, а также плодоовощная продукция, что дополнительно будет подстегивать темпы инфляции. Однако уже примерно с августа цена на овощи и фрукты начнут очень сильно снижаться, так как сейчас не ожидается неблагоприятных погодных явлений и урожай должен быть хорошим. Это должно хотя бы частично нивелировать негативный эффект от резкого роста тарифов на услуги ЖКХ. Но даже при таком развитии ситуации уже в сентябре нас могут ожидать показатели по месячной инфляции более 1%. Все дело в том, что хотя среднегодовой рост и не превысит темпов инфляции (или же превысит несильно), единовременное повышение составит от 12% до 15% за два месяца в зависимости от региона. Таким образом, благоприятный сценарий сейчас предполагает темпы инфляции в стране не меньше уровня 6,4% - 6,7%", - отметил Сафонов.

«Золотой Рог».