Дальний Восток в ожидании гостей

Несмотря на то что общая цифра прибытий в регион растет, определенные положительные сдвиги в развитии гостиничного хозяйства налицо, отрасль гостеприимства развивается неравномерно, а ее вклад в экономику Дальнего Востока не столь значителен, как подразумевает богатейший туристический потенциал, позволяющий развивать в регионе практически любые направления. При этом все территориальные администрации говорят о том, что этот сегмент рынка имеет предпосылки к росту.

Якутия: 90% гостей – жители республики

По данным статистики, на территории Республики Саха (Якутия) работает 139 гостиниц, отличающихся степенью комфорта и вместимостью. Лидируют отели с небольшим номерным фондом – до 20 номеров, или до 30 мест. В отдельную категорию можно выделить мини-гостиницы с количеством номеров от одного до четырех. В целом же емкость якутского гостиничного рынка составляет менее 1000 номеров.

Большая часть крупных и ведомственных гостиниц были основаны до 1990 года. Преобладающее большинство гостиниц имеет совсем маленький штат – от одного до четырех либо от пяти до десяти человек. Только две гостиницы – «Лайнер» и «Полярная звезда» – имеют в штате более 50 сотрудников.

Самую высокую ценовую планку держат такие отели, как «Полярная звезда», «Тыгын дархан» и «Стерх». Уровень цен выше среднего в таких гостиницах, как «Северная», «Аригус», «Онтарио», «Парус», «Лена», «Шахтер», «Лайнер» и «Квант».

Помимо предоставления гостиничных номеров якутские гостиницы предлагают более 40 сопутствующих и дополнительных услуг, но в целом этот ассортимент представлен лишь в самых комфортабельных отелях. Среди наиболее распространенных услуг – вызов такси, прачечная, услуги автостоянки и автопарковки. Услуги по организации питания предоставляет менее четверти опрошенных гостиниц, и, по мнению экспертов, вновь открывающимся гостиницам следовало бы обратить внимание в первую очередь на создание условий по организации питания постояльцев.

Загруженность гостиниц в течение года подвержена сильным сезонным колебаниям. При этом если спрос на отели высокого и среднего класса формируется главным образом за счет приезжающих из-за пределов республики, то малобюджетные гостиницы востребованы в основном жителями якутских городов и улусов. 90% контингента якутских гостиниц – это жители республики, 67,5% – командировочные из других регионов России и зарубежья. Наибольшая степень загрузки приходится на зимний период. Показатели сезонности сильно зависят от деловой активности, и приток приезжих из-за пределов республики с туристскими целями еще совсем мизерен для того, чтобы сгладить летний спад спроса на услуги гостиниц.

Все сходятся в одном: вывести гостиничное хозяйство на новый уровень сможет только всплеск въездного туризма. На это сделан акцент и в республиканской целевой программе «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы». На мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» выделено 17 355,0 тыс. рублей.

Сахалин: отели продолжают строиться

Гостиничный бизнес в Сахалинской области представлен 87 гостиницами и аналогичными средствами размещения с номерным фондом 2208 номеров и единовременной вместимостью 3929 койкомест. Численность работающих в этой сфере бизнеса – 1495 человек.

«Сахалинская область может по праву гордиться своими гостиницами, – уверена зам. министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Инна ПАВЛЕНКО. – Это не раз отмечали и высокие гости, посещающие островной регион. Уровень сервиса, комфортность и качество обслуживания сахалинских гостиниц по достоинству оценили президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер министр Владимир ПУТИН, Патриарх Всея Руси Кирилл, принц Эндрю Альберт ВИНЗОР и другие гости. На достаточно небольшой территории островного региона широко представлены предприятия гостиничного хозяйства различного уровня, в т.ч. и звездной категории».

2007-2009 годы были «пиковыми» для сахалинского гостиничного бизнеса: активно шло строительство шельфовых проектов, в область приезжало много гостей и специалистов. Сейчас ситуация несколько изменилась, но тем не менее гостиничные комплексы продолжают строиться. Только за последние 5 лет их открыто девятнадцать.

Естественно, большинство туристов отдают предпочтение гостиничным комплексам нового формата, среди которых первый 4-звездочный отель на Дальнем Востоке, построенный с помощью японских специалистов по японскому проекту «Санта Ризот Отель», возведенный по финским технологиям «Белка Отель», комфортабельные «Пасифик Плаза Сахалин», «Мира Отель», «Мега Палас Отель», «Империя» и целый ряд других. Сегментация гостиничных услуг позволяет гостям получить необходимые услуги высокого уровня.

Камчатка: главная проблема – неравномерность потоков

Камчатка предлагает гостям полуострова 104 гостиницы и других коллективных средств размещения общей вместимостью более 5 000 мест. И строительство новых мест приема туристов идет, не прекращаясь. Так, в прошлом году были сданы два 32-местных коттеджа «Снежная долина», два коттеджа «Антариус» и новая база спортивного и любительского рыболовства «Витязь-авто» на реке Коль.

В 2010 году внутренний турпоток российских туристов составил 21000 человек (или 350% к 2009 году). Доля российских туристов в общем объеме въездного туристского потока на Камчатку в 2009 году составила около 33%, а в 2010 году – почти 64%. География клиентов местных гостиниц – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также города Дальневосточного региона. С целью отдыха в 2010 году край посетило 12 000 иностранных туристов. Основная часть иностранных гостей – граждане Дальнего Зарубежья, лидируют США (19%) и Япония (17%), доля граждан СНГ составляет не более 2%.

По словам генерального директора гостиничного комплекса «Петропавловск» Галины РОДИОНОВОЙ, основная проблема местного гостиничного рынка – неравномерность гостевого потока. Летом гостиниц не хватает, что говорит о неготовности Камчатки к столь массовым заездам. Зато зимой отели стоят полупустые, и заботиться надо не о том, как обойти конкурента, а как и чем привлечь туристов в Камчатский край в остальное время года, избежав серьезных потерь.

Для того чтобы повысить интерес туристов к краю, делается акцент на событийном туризме. Так, в прошлом году здесь прошли Чемпионат Камчатского края и 3-й этап открытого кубка России по ски-альпинизму, состязания по GPS-ориентированию на джипах Iron May и открытый летний чемпионат по сноуборду, соревнования по технике водного и пешеходного туризма.

Не менее перспективными являются этно-экологический и круизный туризм, восхождения на вулканы и посещение природных территорий, рыбалка и охота. Перспективна и разработка зимних туристских продуктов наряду с развитием туристско-спортивной инфраструктуры – строительством горнолыжных курортов и SPA-комплексов, развитием биатлона и лыжных гонок, – что в итоге должно помочь снизить неравномерность спроса.

Хабаровский край ставит на деловой туризм

В Хабаровском крае 109 коллективных средств размещения, в том числе 68 гостиниц с общим объёмом номерного фонда 3770 номеров различных категорий. При этом в гостиничном хозяйстве преобладают постройки 10-15-летней давности, а 10% приходится на гостиницы со сроком эксплуатации свыше 50 лет. В 2009 году среднегодовой коэффициент использования гостиничного фонда в крае составил 0,4, а в его столице – 0,7.

Для развития эффективной гостиничной индустрии и с учетом того, что спрос ориентирован в основном на гостиницы «эконом-класса», наблюдается явная необходимость строительства современных туристских гостиниц уровня 2-3 звезды, способных за умеренную цену предложить потребителю сервис, соответствующий международным стандартам. Также, считают эксперты, поскольку цель посещения Хабаровска в большей степени – бизнес и деловые поездки, для развития направлений научного, конгрессного и делового туризма необходимо строительство в краевом центре современного бизнес-отеля с комплексом деловых и рекреационных услуг и высоким уровнем сервиса.

Важную роль в развитии индустрии гостеприимства играют общественные организации, помогающие слаженной работе и развитию гостиничного бизнеса. В частности, при поддержке управления по туризму в 2006 году создана «Хабаровская Ассоциация Отельеров» (ХАО).

Приморье: в ожидании саммита

У Приморского края в сравнении с другими субъектами региона очень хорошая въездная статистика. Только в прошлом году край посетили около 48 000 иностранных гостей, не считая российских туристов. К их услугам – более 40 отелей разного класса в приморской столице и около 30 на территории края.

«Безусловно, на 90% иностранные гости края – китайцы, но растет число японских и корейских туристов: специально для этого было открыто паромное сообщение между Россией, Кореей, Японией, – рассказывает зам. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Сергей РЫБНИКОВ. – Кроме того, объем внутреннего турпотока Приморского края демонстрирует устойчивую тенденцию роста: в 2008 году – 529 900 человек, в 2009-м – 614 900 человек, в 2010-м – 730 450 туристов. Интерес к Приморью есть, он проявляется и на профильных выставках в Москве и за рубежом, и в отдельных запросах в адрес департамента с просьбой оказать содействие в организации экологических и этнографических маршрутов через местных туроператоров. Кроме того, нами разработан проект «Программы развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2016 гг.», который находится на согласовании у губернатора, после ее принятия мы сможем в несколько раз увеличить турпоток и доходы от въездного туризма. Естественно, что самые большие надежды на развитие индустрии гостеприимства в крае возлагаются на саммит АТЭС, поскольку создаваемая к нему инфраструктура будет использоваться и после отъезда гостей».

Главным событием гостиничного рынка края является строительство двух 5-звездочных отелей. При том что, по оценкам иностранных экспертов, только 16% приморских гостиниц можно отнести к категории 2*, 22% – к уровню 3*, а категории 4* соответствуют не более 3% отелей, новые игроки рынка заставят «подтянуться» остальных. Оба отеля будут расположены на побережье. На мысе Бурном – многофункциональный гостиничный «лайнер» курортного типа с SPA-центром, собственным пляжем и открытым бассейном. На Корабельной набережной – роскошный бизнес-отель с самыми современными конференц-залами и переговорными, который должен стать центром деловой жизни приморской столицы. После открытия в июне будущего года оба отеля будут переданы в оперативное управление Hyatt International.

А пока, в конце мая, во Владивостоке пройдет VII Дальневосточный Конгресс Рестораторов и Отельеров, главной темой которого также станет форум АТЭС. Его участникам предстоит определить готовность индустрии гостеприимства к предстоящему событию и сформировать направления ее дальнейшего развития.

Амурская область: вслед за «Азией»

В Амурской области по состоянию на 2010 год 82 коллективных средства размещения туристов, из которых 43 гостиницы, причем 86% – некатегорийные. В основном это старый фонд, построенный еще во времена социализма, главными достоинствами которого являются расположение в самом центре города и открывающаяся панорама на раскинувшийся на противоположном китайском берегу Хейхэ. На этом фоне заметно выделяется построенная три года назад на китайские инвестиции гостиница «Азия» на 200 номеров – от одноместного стандарта до роскошных президентских апартаментов. Это не только самый высокий отель Дальнего Востока, но еще и предприятие, обеспечивающее рабочими местами более сотни благовещенцев. Основной категорией гостей являются китайские бизнесмены, приезжающие в регион с деловыми целями.

Сеть санаторно-курортных организаций и туристских баз области включает два санатория–профилактория на 200 мест, четыре санатория на 500 мест, бальнеологическую грязелечебницу на 100 мест, а также туристические базы и лагеря отдыха более чем на 1000 мест. Тем не менее, по мнению экспертов, существующее состояние гостиничной базы, отсутствие достаточного объема качественного гостиничного сервиса мешает увеличению посещаемости Приамурья туристами. В целом туристско-рекреационный комплекс Амурской области нуждается в серьезных инвестициях. В 2009 году гостиничное хозяйство получило 2,2 млн рублей инвестиций в основной капитал, тем самым общий объем инвестиций увеличился в 3 раза. На деятельность санаторно-курортных организаций направлено 4,3 млн рублей.

Разработка и внедрение новых эффективных программ, направленных на развитие индустрии гостеприимства Приамурья, помогут увеличить поток как российских, так и зарубежных туристов, а параллельно повлечет за собой развитие смежных областей экономической деятельности и повысит уровень занятости населения области.

Колыма тянется к «звездам»

В Магаданской области около 20 объектов размещения туристов общей емкостью более 2000 мест, среднегодовая загрузка которых колеблется в зависимости от сезона от 25 до 75%. Растет число новых комфортабельных туристических баз, ведется реконструкция и обновление существующего гостиничного фонда, который приводится к общепринятым мировым стандартам. Однако на сегодняшний день в области не хватает 4-5* отелей, рассчитанных на требовательного туриста, а также гостиниц, предназначенных для проведения конгрессов и форумов. И это сдерживает возможности территории стать центром проведения международных конференций.

Для того чтобы увеличить поток гостей власти области активно развивают внутреение туристические направления, для чего привлекаются Институт биологических проблем севера, Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт, Институт ихтиологии. В результате набирают популярность айсдайвинг и туры-наблюдения за жизнью животных в их привычной среде обитания.

Активно развивается туристическая инфраструктура. На территории работает более 200 предприятий общественного питания, растет число развлекательных заведений, и большое внимание уделяется активным видам зимнего отдыха – катанию на горных лыжах, сноутюбах и сноубордах.

Проблемы инвестирования

Статистика свидетельствует, что большинство размещаемых в гостиницах региона гостей – россияне, приезжающие с деловыми или личными целями. Зарубежные туристы представлены китайцами, корейцами, японцами и американцами, доля же европейцев ничтожно мала, что вытекает из стоимости транспортной составляющей и недостаточного уровня индустрии гостеприимства.

Необходимость привлечения инвестиций в гостиничное хозяйство, в т.ч. для строительства новых современных отелей, – проблема, характерная для всего региона. При этом отельеры жалуются на низкий интерес инвесторов, а инвесторы, в свою очередь, на длительные сроки окупаемости вложений и отсутствие ярких и интересных идей, способных увеличить оборачиваемость средств.

«Возьмем, к примеру, строительство бюджетного, но при этом очень современного, отвечающего принятым в зарубежной индустрии стандартам отеля уровня 2-3 звезды, на которых и должно базироваться гостиничное хозяйство Дальнего Востока, – говорит руководитель инвестиционно-строительной компании Александр НЕЧИПОРУК. – Посчитаем ставки по кредиту, стоимость строительства, среднегодовую загрузку, – проект окупится не ранее чем через 7-8 лет, в то время как административно-офисное здание при тех же затратах начнет приносить прибыль через 2-3 года, а жилой дом, при грамотном маркетинге – еще быстрее. Добавим к этому сложности решения земельного вопроса, «многоярусных» согласований, «добровольно-принудительное» обременение инвестора дополнительными социальными расходами, высокие таможенные пошлины на импорт гостиничного оборудования... И зачем мне эта головная боль?»

Эксперты полагают, что ситуацию изменят дополнительные меры стимулирования инвестиций, в частности, «налоговые каникулы» для новых отелей на проектный срок окупаемости капиталовложений, тем более что этот вариант когда-то озвучивал Департамент туризма Минэкономразвития РФ. Достоин подражания и опыт Краснодарского края, администрация которого начала частичное субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию рекреационных объектов за счет бюджета.

Что же касается второго упрека – в отношении недостатка интересных и оригинальных проектов, в которые хотелось бы вкладывать деньги, то этому могут способствовать конкурсы инвестпроектов, подобные тому, что прошел в апреле в Приморье в рамках юбилейной туристской выставки «Дальтур».

В конкурсе инвестиционных проектов «Приморье-Туринвест» приняли участие не только предпринимательские структуры, но и студенты владивостокских вузов. Экспертный отбор прошли 34 проекта из различных областей туризма. Ознакомиться с их электронными презентациями работ можно было прямо на выставке. И буквально сразу поступило предложение оформить конкурсные работы в каталог и представить на международных выставках в Харбине, Шанхае и других городах АТР, показав инвестиционный потенциал края.

По мнению председателя правления Приморского регионального отделения Российского Союза Туриндустрии Ольги КУДРЯВЦЕВОЙ, важно то, что конкурс позволяет консолидировать силы, и организационные, и финансовые. К тому же в конкурентных направлениях деятельности номинанты имели возможность обмена мнениями, устранения ошибок до начала реализации проектов. И это может явиться хорошей основой для сотрудничества, а то и объединения проектов, на которые может быть сделан упор в развитии краевого туризма.

«Это событие в сфере туризма не только в рамках выставки, но и в целом для дальнейшего развития края, – уверен председатель оргкомитета конкурса, зам. директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Сергей Рыбников. – В свете подготовки к саммиту появляются новые объекты инфраструктуры, часть из которых инициирована федеральными и региональными властями, а другие, развиваясь на основе предпринимательской инициативы, порой носят стихийный характер. И наша задача состояла в том, чтобы помочь предпринимательскому сообществу как в выборе эффективных направлений деятельности, так и в поиске оптимальных организационных и финансовых схем. Нельзя сказать, что на нас сразу посыпались готовые бизнес-планы проектов. К слову, в адрес нашего департамента регулярно поступают различного рода бизнес-идеи, но никакого отношения к обоснованным и соответствующим современным требованиям оценки инвестиционным проектам они не имеют. Поэтому в рамках конкурса мы не только оценивали работы, но и оказывали номинантам всестороннюю организационно-правовую поддержку, прорабатывали возможные схемы финансирования проектов. Теперь они носят комплексный характер и вполне могут стать основой для формирования современного туристско-рекреационного комплекса Приморского края. Более того, лучшие проекты могут быть в качестве приоритетных включены в краевую долгосрочную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011-2016 годы». Ее проект, который находится сейчас на утверждении, предусматривает выделение субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам, затрат по лизинговым платежам, расходов по обустройству инженерной инфраструктуры при строительстве туристических объектов».

Малые отели наступают

Дальний Восток не отстает от тенденций гостиничного хозяйства центральной части страны. Самым популярным – в том числе по причине относительной малозатратности – становится формат мини-отелей.

В Приморье в ряде случаев их открывают предприятия, регулярно принимающие иностранных и иногородних партнеров и желающие минимизировать издержки. Так, приморский Технохолдинг SUMOTORI открыл небольшой и очень уютный Hinotel на 14 номеров, расположенный прямо на территории дилерского центра Hino Motors. Помимо номерного фонда отель располагает конференц-залом для деловых переговоров и учебным залом для семинаров и тренингов.

Гости приморской столицы хорошо знакомы и с усадьбой «Вавилово», расположенной в пригороде Владивостока и выступающей одновременно и в роли оригинальной выставочной площадки, где регулярно проходят музыкальные вечера, показы и вернисажи, в т.ч. под открытым небом, и в качестве гостеприимного домашнего отеля, сочетающего русские традиции гостеприимства с европейским комфортом.

«Решение открыть мини-отель было в общем-то случайным, – рассказывает генеральный директор еще одного владивостокского мини-отеля, расположенного на территории центра отдыха «Кедровая падь» Елена ФЕДОТОВА. – Вскоре после реконструкции помещения у нас обнаружились свободные площади в мансардной части здания, которые мы и решили использовать под мини-гостиницу, тем более что этому способствует и удобное местоположение – по дороге из аэропорта. Гостиничное дело для нас новое, поэтому мы исходили из того, какие требования к отелям предъявляем сами, наблюдали за работой зарубежных гостиниц (с открытием собственного отеля отдых за границей превратился отчасти в работу: перенимаем стандарты, «подсматриваем» идеи «комплиментов»). У нас домашняя обстановка, помимо стандартных услуг гостям предоставляется целый комплекс дополнительных возможностей – для них работают кафе, сауна, хамам, бильярд, летняя терраса. Специфика малых отелей подразумевает постоянный контингент, и мы не исключение. Сегодня у нас сформировался круг клиентов, и это, кстати, накладывает дополнительную ответственность: c одной стороны, гость привыкает к уровню обслуживания, и это стимулирует к тому, чтобы держать планку на неизменной высоте, с другой – его необходимо постоянно удивлять, чтобы он по-прежнему делал выбор в нашу пользу. Не скажу, что гостиничное направление приносит большую прибыль, но является нашим несомненным преимуществом – комплексность подхода к организации досуга гостя делает свое дело».

Не отстают и другие субъекты региона. Малые отели растут на Сахалине, Колыме, Камчатке… В Якутии малые отели стали активно открываться с 2004 года, и эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли частных мини-отелей и семейных гостевых домов. По их мнению, предпринимательская активность в этой сфере будет расти, тем более что данная ниша до сих пор до конца не заполнена и является самым быстроразвивающимся сегментом рынка якутских гостиниц. Весьма перспективно и создание сети частных мини-гостиниц с набором услуг, максимально учитывающим и предугадывающим запросы и потребности потенциальных потребителей, с одинаковым сервисом и узнаваемым стилем.

Соседи по рынку относятся к малым коллегам довольно спокойно. «Камчатка обладает большим туристическим потенциалом, и строительство новых отелей – любого типа – способствует привлечению туристов, – считает генеральный директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Галина РОДИОНОВА. У каждой категории гостиниц свой клиент, и в этом смысле мы не конкуренты: кто-то предпочитает остановиться в небольшой гостинице, а кому-то нужен крупный отель с ресторанно-барным комплексом, туристическим агентством, SPA-центром. Поэтому места на рынке хватит всем».

Кадры в дефиците

К сожалению, во всех без исключения субъектах региона в гостиничной индустрии наблюдается дефицит кадров, не позволяющий обеспечить уровень услуг в соответствии с растущими запросами потребителей. Дальневосточным отелям катастрофически не хватает профессионального персонала, и в основном там работают специалисты из других сфер. Как решаются эти проблемы на разных территориях?

«В Петропавловске-Камчатском есть несколько учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере туризма, но для гостиничного бизнеса готовых кадров нет, – говорит Галина Родионова. – Поэтому основное требование для кандидатов – знание английского языка, а тонкостям профессии мы обучаем сами: проводим семинары и тренинги с привлечением специалистов, а также отправляем на стажировки. Нашей гостинице уже 23 года и нами наработана эффективная система обучения».

Кроме того, совместно с приморской «Школой гостеприимства» на Камчатке были проведены курсы подготовки и переподготовки обслуживающего персонала гостиничной сферы и предприятий общественного питания, включающие целый ряд тренингов и семинаров различной тематики – от технологии уборки номера и встречи гостей до практикумов по кофейной карте и винному сервису в ресторане отеля. Обучение прошли около 80 специалистов.

Для островной индустрии гостеприимства вопрос подготовки специалистов стоит особенно остро, считают сахалинские отельеры. Кадры для них готовят в Южно-Сахалинском институте (филиале) ГОУ РГТЭУ и Южно-Сахалинском педагогическом колледже СГУ. В рамках регионального форума «Лидер потребительского рынка Сахалинской области», который проходил в марте, был проведен круглый стол на тему «Сервис класса «люкс», участниками которого стали руководители гостиничного бизнеса, преподаватели и студенты, где состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии гостиничного хозяйства Сахалина, проблемах и путях их решения. В итоге решено организовать социальное партнерство между работодателями и учебными заведениями области, привлекать отельеров к формированию учебных программ и активно участвовать в учебном процессе.

Также для улучшения качественных показателей обслуживания в сфере гостеприимства вот уже три года проводятся конкурсы профессионального мастерства «Гостеприимный Южно-Сахалинск» и региональный форум «Лидер потребительского рынка» с номинацией «Лучший менеджер гостиничного бизнеса», инициатором проведения которых является министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

В Приморье подготовку специалистов в сфере гостеприимства осуществляют два вуза – Институт сервиса, моды и дизайна ВГУЭС и Институт международного туризма и гостеприимства ДВФУ. Но проблема еще и в том, что выпускники профильных вузов, по словам руководителей гостиничных предприятий, покидая стены альма-матер, сразу видят себя в качестве управляющих или директоров и подниматься плавно по карьерной лестнице не собираются. Поэтому на позиции низшего и среднего уровня – портье, горничные, администраторы – работодатели готовы брать людей без опыта работы и обучать их на месте. Что касается требований к этим специалистам, то от горничных требуется, прежде всего, порядочность и аккуратность. От администраторов – знание английского языка, коммуникабельность, располагающая внешность, знание психологии человека, клиентоориентированность, умение работать в условиях многозадачности. И это характерно не только для Приморья.

«В категории сотрудников среднего звена большого дефицита нет, – говорит Наталья ПАЛУШИНА, директор кадрового агентства «Успех» в Хабаровске. – Зачастую гостиницы готовы брать специалистов без опыта работы, и, более того, чаще опыт здесь играет даже негативную роль. В Хабаровске создана Ассоциация отельеров, в которую вошли ведущие гостиницы города. Представители гостиничного бизнеса тесно общаются друг с другом, решают актуальные проблемы, в том числе и обмениваются кадрами.

Современной гостинице нужны специалисты, отлично понимающие все бизнес-процессы предприятия, знающие современные программные продукты, на которых работают гостиницы и гостиничные комплексы, владеющие английским языком. Но, главное, специалист, который будет работать в индустрии гостеприимства, должен гореть желанием дарить праздник гостям нашего города. А это значит, что личностные качества в этой сфере деятельности крайне важны».

Если, несмотря на достаточно высокую текучесть среди горничных и администраторов, с поиском этого персонала проблем почти не возникает, то с руководителями высшего звена ситуация сложнее. По словам Дианы КРОВЛИНОЙ, директора кадрового агентства «Успех» во Владивостоке, найти грамотного топ-менеджера для гостиничного бизнеса – сложная задача. «Дело в том, что рынок у нас достаточно узкий, все друг друга знают, люди либо годами работают в одном месте, либо уходят в другие сферы деятельности, – говорит эксперт. – Следует также отметить, что гостиничный рынок труда очень закрыт. Человека «с улицы» на руководящие позиции берут крайне редко. Поэтому и обращения в агентства с такими вакансиями нечасты».

Требования к «топовому» персоналу собственники бизнеса предъявляют соответствующие: знание рынка, видение стратегии развития гостиничного сектора, умение экономически обосновать свои проекты. Не менее важны и развитые навыки руководства, оперативность и т.д.

Что касается оценки уровня выпускников, которые, закончив профильные отделения в вузах, выходят на рынок труда, то здесь мнения работодателей однозначны: студенты получают скорее общие представления о профессии, а вот практических навыков у них зачастую не хватает.

Вузовское сообщество отчасти этот упрек принимает, именно поэтому практически все профильные кафедры имеют договоры с гостиницами о прохождении на предприятиях гостеприимства студенческих практик. Но дальше всех в этом направлении пошел ВГУЭС, открыв не только тренинговые гостиничные номера, в которых будущие специалисты обучаются самым элементарным навыкам гостеприимства, но и собственный отель «Аванта». На его базе студенты проходят практику и получают реальные навыки работы с клиентами. О глобальных итогах говорить пока рано – гостиница начала работу в июле прошлого года, – но тот факт, что студенты, получившие навык практической работы, больше понимают специфику бизнеса и соответственно быстрее адаптируются к рабочим местам, вряд ли кто-то будет оспаривать.

«Восточное кольцо» поможет

Гостиничное хозяйство тесно связано с туристической индустрией, а точнее, с сегментом въездного туризма. Казалось бы, географическое расположение региона само по себе создает отличные условия для развития международного туризма, а конкурентоспособный туристический потенциал региона, особенно в части экологического, культурно-этнографического, рыболовного и бизнес-туризма, должен привлекать огромное количество гостей. Но дела обстоят не так-то просто.

Безусловно, субъекты Дальнего Востока предпринимают немало усилий для привлечения туристов. Так, на Камчатке открыт туристский портал www.visitkamchatka.com, содержащий наиболее полную информацию о туристических ресурсах полуострова, популярных маршрутах, туристических компаниях, гостиницах, природных достопримечательностях края и т.д. Что немаловажно, у портала есть англоязычная версия, а в этом году запланирован перевод еще на два языка.

В целях реализации Стратегии развития туризма в Камчатском крае действует долгосрочная краевая целевая программа «Развитие туризма в Камчатском крае на 2010-2012 годы». Для продвижения туристско-рекреационного комплекса Камчатский край участвует в крупнейших международных туристских выставках: «Интурмаркет», MITF, JATA, ITB и других, проводит грандиозные «Дни туризма в Камчатском крае» и «День вулкана», получившие в прошлом году статус официальных праздников Камчатки. А в рамках программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2010 – 2012 годы» были организованы и проведены курсы для представителей коренных и малых национальностей по основам ведения предпринимательской деятельности в сфере этнотуризма в местах традиционного хозяйствования. Также разработано проектное предложение «Спортивный парк зимних видов спорта в Петропавловске-Камчатском» с конгресс-центром и сетью гостиниц на 750 номеров, включая отель премиум-класса на 150 номеров, его ориентировочная сметная стоимость составляет 850 млн рублей.

В Хабаровске подготовлен проект программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2017 годы)», предусматривающей создание современных условий для отдыха и рекреации гостей в пределах городских агломераций «Хабаровская», «Комсомольская» и «Советско-Гаванская». Также будет создана опорная база для круизного туризма за счет строительства и реконструкции береговой портовой инфраструктуры. А на базе бальнеологических ресурсов края будет создан современный комплекс лечебно-оздоровительного туризма. Все эти меры, по мнению разработчиков программы, должны значительно увеличить поток иностранных туристов.

Похожим образом обстоят дела и в других субъектах региона. Общей же целью должно стать еще более активное участие в профильных выставках в центральной части России и за рубежом и комплексное продвижение дальневосточного турпродукта.

Развитие туристического потенциала региона предусматривает и Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Ее главным механизмом является план мероприятий по созданию условий для развития туристско-рекреационного комплекса и строительства новых объектов, в рамках которого будут внесены изменения в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». А главным инструментом как на внутреннем, так и на международном уровне, является работа по проведению широкой рекламно-информационной кампании и имиджевой политики.

И если до последнего времени у региона не было единой стратегии вывода продукта на внешний рынок, то с 2010 года началась реализация Трансграничного проекта «Восточное кольцо России», который позволит раскрыть философию региона в целом и привлечет на Дальний Восток серьезный поток долгожданных туристов. Гостиничное хозяйство региона к этому активно готовится.