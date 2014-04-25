Производство легкомоторных самолётов будут развивать в Приморье

Глава государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил о намерении компании реализовать в Приморье ряд крупных проектов.

По его словам, госкорпорация планирует развивать в регионе производство вертолётов и легкомоторной авиатехники на базе завода «Прогресс».

«Также мы рассматриваем реализацию различных проектов в социальной сфере Приморского края», - отметил Игорь Сечин на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое в Хабаровске провел премьер Дмитрий Медведев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.