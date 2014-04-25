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На Дальнем Востоке Россию и Китай соединят мостом
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен принять участие в проекте строительства моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ накануне заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Хабаровске.
Стало известно, что фонд также готов вложить инвестиции в золоторудное Баемское месторождение на Чукотке, Наталкинское месторождение в Магаданской области и совместно с Китаем инвестировать в медное месторождение Удокан, расположенное в Забайкальском крае.
— С начала 2014 года РФПИ одобрил вложение порядка 40 млрд рублей в проекты развития Дальнего Востока. Работая в партнерстве с суверенными фондами Китая, Японии и Кореи удалось привлечь более 66 млрд рублей – большая часть суммы будет инвестировано в дальневосточные проекты, – заявил Кирилл Дмитриев. По его словам в 2013 году РФПИ вложил в проекты на Дальнем Востоке более 22 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей составили собственные средства фонда и 16,3 млрд рублей внесли соинвесторы.
В список проектов, реализуемых в макрорегионе с участием РФПИ уже входят лесопромышленная компания RFPGroup, алмазодобывающая компания АЛРОСА, владеющая месторождениями коксующегося угля на Чукотке компания Tigers Realm Coal.
Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Землеступ21:31, 11.05.2014#
Как Вас понимать, госпожа Власть? Хотите мосты на Дальнем Востоке и через Лену и через Амур? Это паромные переправы способствуют занятости населения и развитию промышленности!Это паромные переправы экономически оправданы до грузопотока в 1000000тонн! Это Ваше требование по составлению Программы развития ДВ, а сами. . .
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