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На Дальнем Востоке Россию и Китай соединят мостом

25 Апреля 2014, 15:34 | Дальний Восток

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен принять участие в проекте строительства моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ накануне заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Хабаровске.

Стало известно, что фонд также готов вложить инвестиции в золоторудное Баемское месторождение на Чукотке, Наталкинское месторождение в Магаданской области и совместно с Китаем инвестировать в медное месторождение Удокан, расположенное в Забайкальском крае.

—  С начала 2014 года РФПИ одобрил вложение порядка 40 млрд рублей в проекты развития Дальнего Востока. Работая в партнерстве с суверенными фондами Китая, Японии и Кореи удалось привлечь более 66 млрд рублей – большая часть суммы будет инвестировано в дальневосточные проекты, – заявил  Кирилл Дмитриев. По его словам в 2013 году РФПИ вложил в проекты на Дальнем Востоке более 22 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей составили собственные средства фонда и 16,3 млрд рублей внесли соинвесторы.

В список проектов, реализуемых в макрорегионе с участием РФПИ уже входят лесопромышленная компания RFPGroup, алмазодобывающая компания АЛРОСА, владеющая месторождениями коксующегося угля на Чукотке компания Tigers Realm Coal.

Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: мосты  инвестиции  строительство  дороги  РФПИ  проекты 



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Комментарии

  • Петя10:36, 29.04.2014#

    Россия!!!!! продается Россия!!!!!!!! подходим, смотрим, выбираем кусочки получше!!!

  • Землеступ21:31, 11.05.2014#

    Как Вас понимать, госпожа Власть? Хотите мосты на Дальнем Востоке и через Лену и через Амур? Это паромные переправы способствуют занятости населения и развитию промышленности!Это паромные переправы экономически оправданы до грузопотока в 1000000тонн! Это Ваше требование по составлению Программы развития ДВ, а сами. . .

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