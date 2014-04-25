На Дальнем Востоке Россию и Китай соединят мостом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен принять участие в проекте строительства моста через реку Амур, который соединит Россию и Китай, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ накануне заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Хабаровске.

Стало известно, что фонд также готов вложить инвестиции в золоторудное Баемское месторождение на Чукотке, Наталкинское месторождение в Магаданской области и совместно с Китаем инвестировать в медное месторождение Удокан, расположенное в Забайкальском крае.

— С начала 2014 года РФПИ одобрил вложение порядка 40 млрд рублей в проекты развития Дальнего Востока. Работая в партнерстве с суверенными фондами Китая, Японии и Кореи удалось привлечь более 66 млрд рублей – большая часть суммы будет инвестировано в дальневосточные проекты, – заявил Кирилл Дмитриев. По его словам в 2013 году РФПИ вложил в проекты на Дальнем Востоке более 22 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей составили собственные средства фонда и 16,3 млрд рублей внесли соинвесторы.

В список проектов, реализуемых в макрорегионе с участием РФПИ уже входят лесопромышленная компания RFPGroup, алмазодобывающая компания АЛРОСА, владеющая месторождениями коксующегося угля на Чукотке компания Tigers Realm Coal.

Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.