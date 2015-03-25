"Ростелеком" и МТС подключили к "оптике" крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья

ОАО «Ростелеком» и МТС завершили совместный проект по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), связавшей Благовещенск и поселок Экимчан – самый северо-восточный населенный пункт в Амурской области, сообщилиРог" в пресс-службе "Ростелекома".

Общая протяженность новой волоконно-оптической линии связи - 245 км, пропускная способность – 10 Гбит/сек. В рамках партнерского соглашения МТС протянула линии ВОЛС на участке Февральск-Стойба, а «Ростелеком» - Стойба-Экимчан. Строительство проходило в сложных климатических и рельефных условиях, поэтому линии ВОЛС были проложены по опорам высоковольтных линий электропередач.

«МТС видит своей задачей на Дальнем Востоке повышение качества и доступности современных услуг связи для жителей. Мы уделяем особое внимание обеспечению этого региона оптическими линиями связи, позволяющими заменить спутниковые каналы более надежными и доступными транспортными ресурсами. Строительство новой линии ВОЛС по направлению «Февральск – Стойба – Экимчан» — большой прорыв для обеспечения абонентам качественных возможностей для пользования мобильным интернетом. Таким образом, только за первый квартал 2015 года количество потребляемого абонентами МТС в северо-восточном районе Приамурья трафика увеличилось в три раза», - отметил директор филиала МТС в Амурской области Максим Дудкин.

«Волоконно-оптическая линия связала Благовещенск и поселок Экимчан – последний районный центр, не подключенный к оптическим технологиям в Амурской области. До настоящего момента телекоммуникационная связь с Экимчаном осуществлялась по спутниковым каналам связи, - рассказывает директор Амурского филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Балаценко. - Со строительством ВОЛС жители поселка и района получили полный спектр услуг, предоставляемых компанией «Ростелеком».

Проект направлен на создание единого информационного пространства в регионе и обеспечивает бесперебойный доступ к современным технологиям, открывает новые возможности, как для населения, так и для бизнеса. Запуск «оптики» позволил жителям Селемждинского района пользоваться широким спектром телекоммуникационных услуг от «Ростелекома»: высокоскоростной интернет и «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов в цифровом качестве. Для организаций и предприятий района «Ростелеком» готов предоставлять услуги частной виртуальной сети VPN на высоких скоростях.

Реализация проекта по строительству ВОЛС позволила соединить удаленные населенные пункты с единой магистральной сетью Амурской области, что дает возможность жителям северо-восточной части Приамурья получить доступ к самым современным услугам – высокоскоростному мобильному интернету МТС на скорости до 42 Мбит/с.

За первый квартал 2015 года в поселке Экимчан по новой сети подключили услугу скоростного интернета от «Ростелекома» 159 жителей и 49 организаций.

Наряду с внедрением новых услуг и сервисов, появилась возможность реализации социально-значимых программ: доступ к порталу госуслуг (www.gosuslugi.ru), предоставление сервисов на базе Национальной облачной платформы.

Экимчан - посёлок городского типа в Селемджинском районе Амурской области. Административный центр района. Расположен на крайнем северо-востоке области в 655 км от города Благовещенска – столицы области. В населенном пункте проживает более 1000 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.