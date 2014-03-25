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Минвостокразвития наделили новыми полномочиями
На очередном совещании по развитию Дальнего Востока, состоявшемся на прошедшей неделе в Москве, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ вновь отметил, что развитие Дальнего Востока остается национальным приоритетом, и призвал разработать индикаторы того, насколько выделяемые макрорегиону средства расходуются именно для цели опережающего развития.
Участникам совещания был представлен проект закона, регламентирующего основные правовые положения, определяющие статус территорий опережающего роста (ТОР) и особые условия ведения на них бизнеса. На совещании также принято решение о наделении Минвостокразвития дополнительными полномочиями, связанными с согласованием в установленном порядке проектов государственных и федеральных программ.
Кстати, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВА, готов и список госкомпаний, головные офисы которых переедут на Дальний Восток. «Список готов, но руководству правительства я его еще не докладывал, поэтому сразу после доклада, после решения председателя правительства, президента страны мы вас об этом проинформируем. Это что касается переезда», - сказал полпред на брифинге по итогам совещания журналистам.
Очередное совещание по развитию Дальнего Востока должно пройти в апреле.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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